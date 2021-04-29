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До 1 июля Минэнерго представит новую модель формирования тарифов для населения, - Галущенко

До 1 июля Минэнерго представит новую модель формирования тарифов для населения, - Галущенко

Министерство энергетики к 1 июля 2021 года представит новую модель специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил новоназначенный глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Вчера была продолжена старая модель ПСО на два месяца. Это значит, что к 1 июля мы представим новую модель", - отметил он.

По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Напомним, ранее Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч.

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Автор: 

Галущенко Герман (257) Минэнерго (362)


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Дайте угадаю, будут повышать да?
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29.04.2021 11:52 Ответить
Естественно, звучать конечно будет как супер понижение для Зелохтората, но будет приписочка типа:тариф за доставку электроэнергии до конечного потребителя
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29.04.2021 12:01 Ответить
БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ГРАБИТЬ.
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29.04.2021 12:09 Ответить
До гадалки не ходи.....
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29.04.2021 12:00 Ответить
пора отрезать провода от квартиры...
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29.04.2021 12:46 Ответить
 
 