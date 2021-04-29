До 1 июля Минэнерго представит новую модель формирования тарифов для населения, - Галущенко

Министерство энергетики к 1 июля 2021 года представит новую модель специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил новоназначенный глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Вчера была продолжена старая модель ПСО на два месяца. Это значит, что к 1 июля мы представим новую модель", - отметил он.

По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Напомним, ранее Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч.

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