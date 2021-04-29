До 1 июля Минэнерго представит новую модель формирования тарифов для населения, - Галущенко
Министерство энергетики к 1 июля 2021 года представит новую модель специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил новоназначенный глава Минэнерго Герман Галущенко.
"Вчера была продолжена старая модель ПСО на два месяца. Это значит, что к 1 июля мы представим новую модель", - отметил он.
По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.
Напомним, ранее Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vitalmod
показать весь комментарий29.04.2021 11:52 Ответить Мне нравится 4
Romk@
показать весь комментарий29.04.2021 12:01 Ответить Мне нравится 7
Николай Соловей
показать весь комментарий29.04.2021 12:09 Ответить Мне нравится 3
Вал Кочин
показать весь комментарий29.04.2021 12:00 Ответить Мне нравится 0
Felix Trinidad
показать весь комментарий29.04.2021 12:46 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль