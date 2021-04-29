Ляшко призвал граждан в возрасте от 18 до 59 лет записываться на COVID-19-вакцинацию
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал граждан в возрасте от 18 до 59 лет записаться на вакцинацию от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на брифинге.
Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.
"Призываю украинцев в возрасте от 18 до 59 лет записаться в лист ожидания через "Дію". Вас активизируют, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп", - сообщил он.
Напомним, в Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавируса. За минувшие сутки сделали 70 468 прививок.
Кроме того, в Украине начали работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.
Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется уже на этой неделе.
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Погрузка угля. Я!
Уборка конюшен. Я!
Вакцинация. Я!
Кроме того... Я.
-Да подождите, гражданин!
Для вас - персональный наряд, на пятнадцать суток.
А цим шмурдяком, який ви збираєте по всьому світові - коліться самі!
ЗЫ сам - за вакцинацию на все 100%, но у зекомандЫ почему-то всё через сраку.. Найвэличнишої.. с соответствующими результатами