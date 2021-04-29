Ляшко призвал граждан в возрасте от 18 до 59 лет записываться на COVID-19-вакцинацию

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал граждан в возрасте от 18 до 59 лет записаться на вакцинацию от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на брифинге.

Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.

"Призываю украинцев в возрасте от 18 до 59 лет записаться в лист ожидания через "Дію". Вас активизируют, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп", - сообщил он.

Напомним, в Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавируса. За минувшие сутки сделали 70 468 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70 469 прививок от COVID-19 за сутки - не предел. Сейчас доказываем, что вакцинировать 6 млн человек в месяц - реально, - Ляшко

Кроме того, в Украине начали работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется уже на этой неделе.