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Новости Борьба с коронавирусом
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Ляшко призвал граждан в возрасте от 18 до 59 лет записываться на COVID-19-вакцинацию

Ляшко призвал граждан в возрасте от 18 до 59 лет записываться на COVID-19-вакцинацию

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал граждан в возрасте от 18 до 59 лет записаться на вакцинацию от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на брифинге.

Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.

"Призываю украинцев в возрасте от 18 до 59 лет записаться в лист ожидания через "Дію". Вас активизируют, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп", - сообщил он.

Напомним, в Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавируса. За минувшие сутки сделали 70 468 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70 469 прививок от COVID-19 за сутки - не предел. Сейчас доказываем, что вакцинировать 6 млн человек в месяц - реально, - Ляшко

Кроме того, в Украине начали работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется уже на этой неделе.

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
я записался, месяц прошел, ни слуху ни духу о приглашении на вакцинацию...
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29.04.2021 11:55
+6
Земрази еще и издеваются...
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29.04.2021 11:51
+4
Призвал записываться а не вакцинироваться... А из этих списков можно будет слайды красивые сделать. Очередная победа на подходе - вакцинировавшихся окажется в разы больше чем завезенной вакцины.
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29.04.2021 11:53
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Земрази еще и издеваются...
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29.04.2021 11:51 Ответить
Призвал записываться а не вакцинироваться... А из этих списков можно будет слайды красивые сделать. Очередная победа на подходе - вакцинировавшихся окажется в разы больше чем завезенной вакцины.
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29.04.2021 11:53 Ответить
ЛШО ПНХ
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29.04.2021 11:53 Ответить
Пока , без записи, а просто в обязательном порядке, не будут провакцинированы ( двумя прививками) все 100% ( 102%) медработников ( не зависимо от профиля работы) Вот ВСЕ !!! до одного начиная с министра и до уборщицы и работницы гардероба в мед. учреждениях. ( включая и все частные мед учреждения). Разговор о записях можно не вести. Все это во первых обезопасит и самих медиков и их пациентов, ну а во вторых сможет придать населению уверенность в безопасности вакцинирования. Пока этого нет. Все "призывы" бессмысленны.
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29.04.2021 11:54 Ответить
"....в обязательном порядке"..... це вже схоже на геноцид!
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29.04.2021 13:02 Ответить
я записался, месяц прошел, ни слуху ни духу о приглашении на вакцинацию...
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29.04.2021 11:55 Ответить
в задницу "Дію", писал семейному, не ответила, где еще записываться? моглиб на портале Helsi сделать запись
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29.04.2021 12:50 Ответить
от якби ви були китаєць то Ляшко особисто б подзвонив і покликав на вакцинацію..."Ми розуміли, що в нас є надлишок однієї тисячі доз вакцини, є звернення посольства Китаю», - заявив головний санітарний лікар, відповідаючи на запитання https://www.radiosvoboda.org/a/news-lyashko-kytayzi-vakzynaziya/31229251.html Радіо Свобода ."
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29.04.2021 13:39 Ответить
Значит так, цементный завод... Я!

Погрузка угля. Я!

Уборка конюшен. Я!

Вакцинация. Я!

Кроме того... Я.
-Да подождите, гражданин!

Для вас - персональный наряд, на пятнадцать суток.

Ляшко призвал граждан в возрасте от 18 до 59 лет записываться на COVID-19-вакцинацию - Цензор.НЕТ 3664
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29.04.2021 12:00 Ответить
Коли буде Пфайзер для всіх, а не для особливих персон, тоді і ..
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29.04.2021 12:13 Ответить
Вы правильно говорите,к тому же времени Пфайзер выпустит таблетки от короно вируса...
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29.04.2021 12:45 Ответить
и те из них, кто дотянет до пенсии получат ее.
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29.04.2021 12:24 Ответить
О, зашибись! Мне 20 дней назад 60 исполнилось. Мне вакцинироваться не надо!
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29.04.2021 12:38 Ответить
сочувствую, попал в особую группу риска
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29.04.2021 12:52 Ответить
буде нормальна вакцина - будемо вакцинуватись.
А цим шмурдяком, який ви збираєте по всьому світові - коліться самі!
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29.04.2021 13:01 Ответить
Ляшко закликав громадян віком від 18 до 59 років записуватися на COVID-19-вакцинацію - Цензор.НЕТ 253
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29.04.2021 13:25 Ответить
"всем прибыть на регистрациЯ в комендатуру.. а там посмотрим, что с вами делать"
ЗЫ сам - за вакцинацию на все 100%, но у зекомандЫ почему-то всё через сраку.. Найвэличнишої.. с соответствующими результатами
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29.04.2021 14:01 Ответить
 
 