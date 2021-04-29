Галущенко обещал в ближайший месяц представить конкретный план своей работы во главе Минэнерго, - "слуга народа" Кравчук

Фракция "Слуги народа" хочет, чтобы в ближайший месяц назначенный сегодня министр энергетики Герман Галущенко предоставил более конкретный план своей работы.

Об этом заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, этого требует не только парламентское большинство, но и премьер Денис Шмыгаль.

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Кравчук рассказала, что на встрече Галущенко с фракцией он отвечал не только на вопросы по энергетики.

"Я переживала, разбирается ли он в других сферах, но он компетентно отвечал на вопросы и по газу, и по "зеленым тарифам", - подчеркнула нардеп.

Она призналась, что детально не изучала программу Галущенко, так как работает не в профильном комитете.