Галущенко обещал в ближайший месяц представить конкретный план своей работы во главе Минэнерго, - "слуга народа" Кравчук
Фракция "Слуги народа" хочет, чтобы в ближайший месяц назначенный сегодня министр энергетики Герман Галущенко предоставил более конкретный план своей работы.
Об этом заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, этого требует не только парламентское большинство, но и премьер Денис Шмыгаль.
Кравчук рассказала, что на встрече Галущенко с фракцией он отвечал не только на вопросы по энергетики.
"Я переживала, разбирается ли он в других сферах, но он компетентно отвечал на вопросы и по газу, и по "зеленым тарифам", - подчеркнула нардеп.
Она призналась, что детально не изучала программу Галущенко, так как работает не в профильном комитете.
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Що заважало гере глущенко написати цей плано ДО пирзначення? Скромність, чи чекав інструкцій бені-фуйла?