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Галущенко обещал в ближайший месяц представить конкретный план своей работы во главе Минэнерго, - "слуга народа" Кравчук

Галущенко обещал в ближайший месяц представить конкретный план своей работы во главе Минэнерго, -

Фракция "Слуги народа" хочет, чтобы в ближайший месяц назначенный сегодня министр энергетики Герман Галущенко предоставил более конкретный план своей работы.

Об этом заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, этого требует не только парламентское большинство, но и премьер Денис Шмыгаль.

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Кравчук рассказала, что на встрече Галущенко с фракцией он отвечал не только на вопросы по энергетики.

"Я переживала, разбирается ли он в других сферах, но он компетентно отвечал на вопросы и по газу, и по "зеленым тарифам", - подчеркнула нардеп.

Она призналась, что детально не изучала программу Галущенко, так как работает не в профильном комитете.

Автор: 

Минэнергоугля (543) Галущенко Герман (257) Кравчук Евгения (367)


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збись... Зеленые гандоны свистят про "расстрелы ОПЗЖ" и тут же отдают тому ОПЗЖ контроль за енергетикой Украины....
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29.04.2021 12:09 Ответить
Та ти шо?
Що заважало гере глущенко написати цей плано ДО пирзначення? Скромність, чи чекав інструкцій бені-фуйла?
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29.04.2021 12:13 Ответить
Если Забики сказали значит будет всьо навпаки
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29.04.2021 12:42 Ответить
лож 3.14 и просто бла бла а будет с точностью все наоборот
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29.04.2021 12:51 Ответить
 
 