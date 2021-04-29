Кравчук об отключении РФ от SWIFT: Это будет абсолютным разрушением российской экономики

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что в случае отключения России от системы банковских платежей SWIFT экономика РФ будет разрушена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

29 апреля в Европарламенте обсуждается резолюция с предложением отключить Россию от международной системы банковских платежей SWIFT.

"Если это будет принято, то не просто будут ощутимые последствия, а катастрофические. Представьте себе, Россия экспортирует газ и не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа. В рублях? Такой валюты, признанной в мире, не существует", - сказал Кравчук.

Он озвучил печальный прогноз для российской экономики.

"Все проблемы, связанные с внешней торговлей, инвестициями, становятся просто нереальными. Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться либо рублями, либо другими валютами, а не долларами и евро. Это абсолютное разрушение российской экономики", - сказал Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".

Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.

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