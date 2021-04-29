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Кравчук об отключении РФ от SWIFT: Это будет абсолютным разрушением российской экономики

Кравчук об отключении РФ от SWIFT: Это будет абсолютным разрушением российской экономики

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что в случае отключения России от системы банковских платежей SWIFT экономика РФ будет разрушена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

29 апреля в Европарламенте обсуждается резолюция с предложением отключить Россию от международной системы банковских платежей SWIFT.

"Если это будет принято, то не просто будут ощутимые последствия, а катастрофические. Представьте себе, Россия экспортирует газ и не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа. В рублях? Такой валюты, признанной в мире, не существует", - сказал Кравчук.

Он озвучил печальный прогноз для российской экономики.

"Все проблемы, связанные с внешней торговлей, инвестициями, становятся просто нереальными. Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться либо рублями, либо другими валютами, а не долларами и евро. Это абсолютное разрушение российской экономики", - сказал Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".

Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.

Также читайте: Отключение России от SWIFT - это как применить ядерное оружие, но мы готовы к этому шагу, - вице-председатель ЕНП Калниете

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (95388) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+6
Дурень думкою багатіє! Всі досягнення того кравчука - злиденний візочок українців - кравчучка! Це його місце в історії України. Економіка раші настільки інтегрована у світову, що ніхто і ніколи рашу від SWIFT не відключе. Такі реалії...
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29.04.2021 12:16
+5
Кравчук,як старый комуняка ,знает когда и чью жопу лизнуть.
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29.04.2021 12:10
+3
Карфаген должен быть разрушен .
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29.04.2021 12:14
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Кравчук,як старый комуняка ,знает когда и чью жопу лизнуть.
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29.04.2021 12:10 Ответить
ЖД-вагонами или камазами будут туда валюту возить - всего делов-то!
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29.04.2021 12:11 Ответить
Карфаген должен быть разрушен .
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29.04.2021 12:14 Ответить
К сожалению рашка больше похожа на 2-й Рим Византию по госустройству, и ждет ее судьба Византии постепенного уменьшения в размерах с востока....
Карфаген это США и Британия...
В Карфагене государственное управление принадлежало торгашам (в основном семитам)...военные не управляли страной, это каста на уровень ниже....полководцев проигравших сражения распинали на кресте, армия полностью наемная....Карфаген морская держава рассредоточенная по островам...
Поход Ганнибала был вызван именно недовольством военных, где в Испании он обустроил по сути новое государство...И судьба Ганнибала тоже печальна...его уничтожили торгаши...
В Риме, Византии, ордах военные на первом месте, и они соместно с жрецами правят страной. а торгаши на 2-м
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29.04.2021 12:29 Ответить
та ну...валежник и мох останутся...да и тайга не вся продана.
так шо до абсолютного далеко.так шо вернутся в состояние до самопровозглашения братьями словянам
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29.04.2021 12:14 Ответить
Дурень думкою багатіє! Всі досягнення того кравчука - злиденний візочок українців - кравчучка! Це його місце в історії України. Економіка раші настільки інтегрована у світову, що ніхто і ніколи рашу від SWIFT не відключе. Такі реалії...
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29.04.2021 12:16 Ответить
не отключат Они даже против российских олигархов санкции не ввели. https://www.kommersant.ru/doc/4793875 Боррель считает, что ЕС не может сам отключить Россию от SWIFT
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29.04.2021 12:19 Ответить
Сказочник Иран 20 лет живет И............ из песни слов не выкинешь, а там нечто другое - За период 1970-2019 гг. ВВП Ирана увеличился на 592.8 млрд. долл. (в 55.0 раз) до 603.8 млрд. долл.; изменение произошло на 20.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 54.4 млн., а также на 571.9 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 6 897.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Ирана составил 12.1 млрд. долл. или 8.5%. Среднегодовой прирост ВВП Ирана на уровне 2.1%.
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29.04.2021 12:22 Ответить
Мощний старик. У всьому спец))
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29.04.2021 12:27 Ответить
Х#йло не верит что ему серпом отрежут яйца и целенаправлено двигается в этом направлении...
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29.04.2021 12:31 Ответить
Если отключении РФ от SWIFT так действенно и приведет к разрушению российской экономики, тогда я двумя руками за это.
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29.04.2021 12:31 Ответить
Не для того "ПП-2" будують. це все балачки про той СВІФТ.
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29.04.2021 12:38 Ответить
Пишуть, що SWIFT це приватна компанія. Ще не відомо, як воно буде.
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29.04.2021 12:48 Ответить
Европарлаиент никак не может отключить кому то СВИФТ не смотря на свои резолюции. Ну и выше писали, что Иран живёт без этой платёжной системы давно и его ВВП растёт не смотря на самые жёсткие санкции. А в середине Мордора уже три года как действует своя платёжная система МИР, которую признаёт и Китай и даже Samsung Pay, так что обычные обыватели даже не заметят отключения
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29.04.2021 13:13 Ответить
Ничего не будет. Просто будут платежки в банки носить, и деньги будут неделю перечислять.
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29.04.2021 13:57 Ответить
Вище написав учасник, що буде.
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29.04.2021 18:59 Ответить
Это внутри РФ. А Свифт - для международных расчетов.
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29.04.2021 20:14 Ответить
+5
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29.04.2021 20:34 Ответить
я бы на это сильно не рассчитывал. выкрутятся.
есть вспомогательные системы "клиент-банк", "банк-банк".
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30.04.2021 05:31 Ответить
 
 