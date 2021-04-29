Кравчук об отключении РФ от SWIFT: Это будет абсолютным разрушением российской экономики
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что в случае отключения России от системы банковских платежей SWIFT экономика РФ будет разрушена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
29 апреля в Европарламенте обсуждается резолюция с предложением отключить Россию от международной системы банковских платежей SWIFT.
"Если это будет принято, то не просто будут ощутимые последствия, а катастрофические. Представьте себе, Россия экспортирует газ и не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа. В рублях? Такой валюты, признанной в мире, не существует", - сказал Кравчук.
Он озвучил печальный прогноз для российской экономики.
"Все проблемы, связанные с внешней торговлей, инвестициями, становятся просто нереальными. Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться либо рублями, либо другими валютами, а не долларами и евро. Это абсолютное разрушение российской экономики", - сказал Кравчук.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".
Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.
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Карфаген это США и Британия...
В Карфагене государственное управление принадлежало торгашам (в основном семитам)...военные не управляли страной, это каста на уровень ниже....полководцев проигравших сражения распинали на кресте, армия полностью наемная....Карфаген морская держава рассредоточенная по островам...
Поход Ганнибала был вызван именно недовольством военных, где в Испании он обустроил по сути новое государство...И судьба Ганнибала тоже печальна...его уничтожили торгаши...
В Риме, Византии, ордах военные на первом месте, и они соместно с жрецами правят страной. а торгаши на 2-м
так шо до абсолютного далеко.так шо вернутся в состояние до самопровозглашения братьями словянам
есть вспомогательные системы "клиент-банк", "банк-банк".