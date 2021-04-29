Голосование за назначение Галущенко свидетельствует о том, что он нашел поддержку разных олигархических групп, - нардеп "Голоса" Железняк

Голосование за назначение Германа Галущенко министром энергетики свидетельствует о том, что он нашёл поддержку различных олигархических групп, представленных в парламенте.

Об этом в интервью парламентским журналистам сказал лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я тоже слушал выступления "слуг народа" и понял, что, по их мнению, министр справится не только с проблемами энергетики, но, видать, его прикосновения лечат людей, делают их моложе. О человеке легко судить по ее опыту. Открываем Интернет, отчёты "Энергоатома" и смотрим, как у нас по определённым скидкам на аукционах некоторым олигархам продавалась электроэнергия, то становится все понятно. Будет ли он дальше использовать эти связи, не знаю", - отметил депутат.

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По его словам, "Голос" не голосовал за назначение министра, чтобы не нести ответственность за работу Галущенко, и выразил уверенность, что тарифы не будут снижены.

Ранее Рада назначила Галущенко министром энергетики. За такое решение проголосовали 305 народных депутатов.