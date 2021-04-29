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Голосование за назначение Галущенко свидетельствует о том, что он нашел поддержку разных олигархических групп, - нардеп "Голоса" Железняк

Голосование за назначение Галущенко свидетельствует о том, что он нашел поддержку разных олигархических групп, - нардеп

Голосование за назначение Германа Галущенко министром энергетики свидетельствует о том, что он нашёл поддержку различных олигархических групп, представленных в парламенте.

Об этом в интервью парламентским журналистам сказал лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я тоже слушал выступления "слуг народа" и понял, что, по их мнению, министр справится не только с проблемами энергетики, но, видать, его прикосновения лечат людей, делают их моложе. О человеке легко судить по ее опыту. Открываем Интернет, отчёты "Энергоатома" и смотрим, как у нас по определённым скидкам на аукционах некоторым олигархам продавалась электроэнергия, то становится все понятно. Будет ли он дальше использовать эти связи, не знаю", - отметил депутат.

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По его словам, "Голос" не голосовал за назначение министра, чтобы не нести ответственность за работу Галущенко, и выразил уверенность, что тарифы не будут снижены.

Ранее Рада назначила Галущенко министром энергетики. За такое решение проголосовали 305 народных депутатов.

Автор: 

ВР (29229) назначение (2168) энергетика (2552) Минэнергоугля (543) Железняк Ярослав (420)


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А когда-то было иначе?
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29.04.2021 12:19 Ответить
Х/з, но два года назад Енергоатом был в прибыли.
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29.04.2021 12:22 Ответить
А які олігархи підтримували вас коли ви голосували за розпродаж землі?
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29.04.2021 12:22 Ответить
Голосование за назначение Галущенко свидетельствует о том, что он нашел поддержку разных олигархических групп, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9178
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29.04.2021 12:23 Ответить
а, сам "Голос" лоббирует производство говнотазивов и прочий автохлам....
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29.04.2021 12:32 Ответить
Ну, ежели Тимошенчиха из всех утюгов кричит, шо "я ему паверила", дело выгодное, ХВАТИТ ВСЕМ! ( Може косатая и Сулыме даст шо-то)?
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29.04.2021 12:36 Ответить
від довгого перебування на свіжому повітрі (закон хімії) залізняк порудів
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29.04.2021 13:26 Ответить
Для Господаря фракції кандидатура невдала, бо корифан деркача - юніора, а Господар є корифаном Клінтонів.
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29.04.2021 13:29 Ответить
 
 