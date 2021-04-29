Немного странно, когда глава "Нафтогаза" узнает о своем увольнении из новостей. Могут быть иски, - Разумков. ВИДЕО
Решения о смене руководителей государственных предприятий должны приниматься в соответствии с законом.
Об этом заявил сегодня на брифинге в ВР спикер Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Немного странно, когда глава "Нафтогаза" узнает о своем увольнении, как он отметил, из новостей. По другому должна работать такая машина, как государственное управление. Все должно быть по закону", - отметил Разумков, комментируя вчерашнее решение Кабмина об увольнении Коболева.
Он также не исключил, что могут быть иски в связи с таким решением Кабмина, так как согласно закону, данное решение должен был принимать Набсовет НАК.
Говоря о профессиональных качествах Коболева, Разумков отметил: "я много критиковал Андрея Владимировича, но были и позитивные моменты в его работе".
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.
Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Возглавить "Нафтогаз" предложили президент и премьер, - Витренко"
"Кабмин отменил конкурс для назначения Витренко главой "Нафтогаза""
Он так видит......