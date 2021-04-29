РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13087 посетителей онлайн
Новости
317 3

Информации о проведении следующего заседания СНБО пока нет, но все может быть, - Разумков

Информации о проведении следующего заседания СНБО пока нет, но все может быть, - Разумков

По состоянию на сейчас нет информации относительно проведения следующего заседания СНБО.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас не поступало приглашения от Секретариата СНБО, но, как мы понимаем, все может быть, вы ж видите иногда с утра появляется приглашение", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заседание СНБО состоится через несколько недель, - замглавы ОП Тимошенко

Разумков не ответил на вопрос, что могут рассматривать на следующем заседании, так как такая информация также не поступала.

Напомним, 27 апреля во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Автор: 

СНБО (4430) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та які засідання?
всі вже чкурнули у теплі країни!
показать весь комментарий
29.04.2021 12:32 Ответить
Ніхто не знає коли вожжа потрапить Зелі під хвіст.
показать весь комментарий
29.04.2021 12:35 Ответить
А не вариант провести заседание СНБО возле бассейна в Дубае? Или куда там Зеленский отдыхать улетел? И говнокомандувач отдохнет и СНБО проведут.
показать весь комментарий
29.04.2021 12:37 Ответить
 
 