Информации о проведении следующего заседания СНБО пока нет, но все может быть, - Разумков

По состоянию на сейчас нет информации относительно проведения следующего заседания СНБО.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас не поступало приглашения от Секретариата СНБО, но, как мы понимаем, все может быть, вы ж видите иногда с утра появляется приглашение", - отметил он.

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Разумков не ответил на вопрос, что могут рассматривать на следующем заседании, так как такая информация также не поступала.

Напомним, 27 апреля во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.