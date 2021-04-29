Кравчук рассказал, как Зеленскому обсудить вопрос Донбасса, невзирая на нежелание Путина: "Между капель, чтобы комар носа не подточил"

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук видит возможность для обсуждения Донбасса с президентом РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Думаю, что предложение Зеленского встретиться с Путиным и обсудить урегулирование конфликта на Донбассе - очень и очень нужное, потому что главная причина конфликта Россия, она агрессор и оккупант, и только с ней можно решать вопросы практических шагов. И главный вопрос – вопрос повестки дня. Думаю, что Зеленский дал поручение Ермаку готовить встречу, в России также отреагировали, но о повестке дня не говорили, хоть Путин там сказал, что не будет обсуждать вопрос Донбасса", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ предложил вариант повестки дня, при которой вопросы Донбасса можно будет обсудить, невзирая на нежелание Путина.

"И тут вопрос, как сформулировать. Если сформулировать о вопросах Донбасса, то Путин будет против, а если сформулировать так: "О выполнении договоренностей Нормандского формата" - вроде и Донбасса нет, но Нормандский формат чему посвящен? Донбассу. Тут нужно, как говорится, между капель, так написать, чтобы комар носа не подточил", - объяснил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

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