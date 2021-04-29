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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук рассказал, как Зеленскому обсудить вопрос Донбасса, невзирая на нежелание Путина: "Между капель, чтобы комар носа не подточил"

Кравчук рассказал, как Зеленскому обсудить вопрос Донбасса, невзирая на нежелание Путина:

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук видит возможность для обсуждения Донбасса с президентом РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Думаю, что предложение Зеленского встретиться с Путиным и обсудить урегулирование конфликта на Донбассе - очень и очень нужное, потому что главная причина конфликта Россия, она агрессор и оккупант, и только с ней можно решать вопросы практических шагов. И главный вопрос – вопрос повестки дня. Думаю, что Зеленский дал поручение Ермаку готовить встречу, в России также отреагировали, но о повестке дня не говорили, хоть Путин там сказал, что не будет обсуждать вопрос Донбасса", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ предложил вариант повестки дня, при которой вопросы Донбасса можно будет обсудить, невзирая на нежелание Путина.

"И тут вопрос, как сформулировать. Если сформулировать о вопросах Донбасса, то Путин будет против, а если сформулировать так: "О выполнении договоренностей Нормандского формата" - вроде и Донбасса нет, но Нормандский формат чему посвящен? Донбассу. Тут нужно, как говорится, между капель, так написать, чтобы комар носа не подточил", - объяснил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

Также читайте: Еще в прошлом году Ермак вел переговоры о встрече Зеленского с Путиным в Ватикане, - Чалый

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Кравчук Леонид (1226) путин владимир (31217) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+15
73% избирателей думали что проскочат мимо капель, 27% понимали что шансов мало. В итоге "золотым дождем" накрыло всех
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29.04.2021 12:33
+9
Кравчук рассказал, как Зеленскому обсудить вопрос Донбасса, невзирая на нежелание Путина: "Между капель, чтобы комар носа не подточил" - Цензор.НЕТ 9379
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29.04.2021 12:35
+9
Ипаный цЫрк,ипаные клоуны и избиратели этих клоунов.Минимум 5 лет *******,потом последствия.Одичалая отара 73 % довольна?!
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29.04.2021 12:45
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Правила форума Совет форумчан
Лёня, ты уже очень старый.. Подумал бы хоть немного о душе
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29.04.2021 12:33 Ответить
да как ловко Макарыч между капель соплей и глаз народа украины скомундзитл ядерный потенциал за 30 шекелей это надо уметь как Макарыч 1 декабря 1991 года стал гетьманом а 2 января 1992 год в "благодарность" народу за доверие поднял цены колбаса с 2-40 рэ 1 кг 31 декабря 1991 года вдруг а вдруг ли??... стала стоить утром та же колбаса 5 тысяч 700 рублей а к вечеру оказалось дешевао и подняли чуточку до 7 тысяч 200 рублей а хлеб стоивший 31 декбаря 1991 года 22 копейки стал стоить 450 рэ утром а к вечеру уже все 780 рэ эта лядва дорвавшаяся до корыта и власти ити твари Синагожные которым Кравчук начало смоктаты взахлеб а оно тварь не допустил к власти западников а попутсил коммуняк своих и всю еврейскую шоблу к власти передало бразды правления Лене Кучме ВВЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ РЕЖИМ БЕЗ СРОКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ правительство Кучмы устанавливало курсы валют по 3 раза в сутки поднимало ценники по 2 раза в сутки вносило ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ ПРИНИМАЛО ДЕКРЕТЫ НА УРОВНЕ И СИЛЕ ЗАКОНА.... потом раз в неделю потом раз в 2 недели инфляция выросла на 5 тысяч 730 %!!!!!! а потом пошел слушок на просьбу Ельцина Кравчук дал отлуп на вывоз наличных рублей СССР в Россию примерно 80 эшелонов вывезли за неделю порядка 60 млрд рублей..отсюда факт Украина ЕДИНСТВЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ИЗ СССР -которая нифигаче не выплатила денег сбережений Сбербанка СССР потому что 60 лярдов как раз и были вклады населения на счетах и на книжках сбербанка- т.е. деньги стали виртуальными и осели в России отсюда господа хорошие такой типа рывок счастья у россиян при разхрухе котра ядоилась лет 10 до распада Союза..в РСФСР..... с начала 90 годков дикий капитализм россиян и богатства.. потому что 60 лярдов обеспечивались золотым запасом -который хранился в России.... уж лучше бы Украина обнулила сама рубли и заявила что Россия украла ее долю в золото валютном запасе СССР а нет Макарыч и Кучма сами сдали все как стеклотару России..Украину...а теперь нам Россия кричит и вовсе нема государства и народа Украина и не было.. и благодаря кому старому дидугану ему бы на нары пусть бы тварь подохо ходя бы возле параши как и все кто правил и правит Украиной продавая ее за рубли за сопли Межигорье за шекели гектарами областями Крымами регионами....
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29.04.2021 12:53 Ответить
73% избирателей думали что проскочат мимо капель, 27% понимали что шансов мало. В итоге "золотым дождем" накрыло всех
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29.04.2021 12:33 Ответить
Щоб "між крапельок" - це мозок потрібен. А звідки взятися мозку у ЗЕленого придурка?
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29.04.2021 12:34 Ответить
Безрукий яєчко украв, голопузому за пазуху поклав...
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29.04.2021 12:35 Ответить
КГБ против КВН нереально,выйдет так что клоун подставит наших союзников,те снимут санкции и примут как настаивает ботоксный как внутренний конфликт
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29.04.2021 12:35 Ответить
Так задание у него такое...
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29.04.2021 12:37 Ответить
Бути "маркером" думки суспільства.
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29.04.2021 17:02 Ответить
Цікаво ,про що спроможні домовитися лялька з параноїдальним ляльководом!!!)))
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29.04.2021 12:35 Ответить
Кравчук рассказал, как Зеленскому обсудить вопрос Донбасса, невзирая на нежелание Путина: "Между капель, чтобы комар носа не подточил" - Цензор.НЕТ 9379
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29.04.2021 12:35 Ответить
***** комуняцкое, а о чём вообще эти две гниды перетирать будут?..
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29.04.2021 12:37 Ответить
Я вибачаюся, а хтось, хоч раз, бачив наркомана, або алкаша, який вміє бігать "між крапельками"?... Воно ж, "пре по калюжах", падаючи туди мордою...
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29.04.2021 12:44 Ответить
Та при чому там ті крапельки. Хитрожопий Кравчук намагається притулити хоча б надуману фігню для виправдання..
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29.04.2021 12:47 Ответить
Та я ж не про Кравчука... Це вже "відпрацьований матеріал"... Його, просто, "витягли з нафталіну", щоб "побудувать місточок" - " і нашим, і вашим...". А воно "не витанцьовується"...
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29.04.2021 12:53 Ответить
Гнида комуняцкая делает дымовую завесу и алиби-прикрытие предательства.
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29.04.2021 12:45 Ответить
Ипаный цЫрк,ипаные клоуны и избиратели этих клоунов.Минимум 5 лет *******,потом последствия.Одичалая отара 73 % довольна?!
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29.04.2021 12:45 Ответить
Знаю молодих професіоналів, дідусі-бабусі роджені в Києві, котрі голосували за Зеленського. Та що там знаю-родина зі сторони дружини. Знаю їх з народження.
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29.04.2021 12:52 Ответить
Вся ваша молодь була за Зеленського-новіє ж ліца. Такий дотепний молодий чоловік ріже «правду-матку», обіцяв зупинити війну жеш! Ну і посадити Порошенко і фсіх злодіїв -це саме головне. Але якщо вам від цього легше-в Америці те саме-влада соціалістів-горлопанів ще гірше.
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29.04.2021 12:56 Ответить
ти, старе стерво, все життя поміж крапель, Тому і патякаєш зараз, а не сидиш
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29.04.2021 12:47 Ответить
Нафталиновое ископаемое со своими дремучими фантазиями и воображением совкового воспитания.
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29.04.2021 12:54 Ответить
Ця стара курва "между капєль" вже залишила російську армію в Криму, тому зараз ми і маємо анексію Криму... Тільки за це рішення, воно має бути засуджене, а не давати зараз 🤡 поради....
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29.04.2021 12:56 Ответить
щоб Зелене зробило, як Кравчук, стріляна собака, каже, його треба готувати до зустрічі і вчити, що говорити. Кравчук повинен прочитати не одну лекцію.
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29.04.2021 13:08 Ответить
Щось згадалося старе правило - скаженній собаці не можна дивитися прямо у вічі
Кравчук розповів, як Зеленському обговорити питання Донбасу, незважаючи на небажання Путіна: "Між крапель, щоб комар носа не підточив" - Цензор.НЕТ 7957
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29.04.2021 13:21 Ответить
Цікаво, так багато гарних людей гине не доживаючи до старості, а старе комуняцько - кремлівське лайно ще щось волає у вищіх ешелонах України
Коли?
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29.04.2021 14:34 Ответить
Старий "ходєц" між крапель знає всі маршрути добре
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29.04.2021 14:55 Ответить
Як вже Кравчук осточортів з своїми порадами ,людина пристосуванець ,від головного ідеолога КПУ до одного з лідерів медвечуківської сдпуо і "не так". Саме завдяки цьому горе президенту Україна була розграбована і пішла шляхом утвердження кримінально олігархічної моделі ,тому місце його на тюремних нарах.
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29.04.2021 15:03 Ответить
 
 