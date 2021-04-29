Шабунин о новых назначениях в энергосекторе: "Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды"
Назначение нового министра энергетики может сломать поддержку Запада во время войны с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.
Так, Шабунин упомянул заявление Госдепа США, в котором говорилось, что прозрачность при назначениях в энергосекторе - ключевой фактор для поддержки доверия к Украине.
"Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды. Если это произойдет, общество будет реагировать соответственно. Украинцы уже несколько раз доказали, что такая реакция будет неотвратимой", - подчеркнул глава ЦПК.
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал. Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Рада сегодня назначила Галущенко министром энергетики.
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