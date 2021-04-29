Шабунин о новых назначениях в энергосекторе: "Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды"

Назначение нового министра энергетики может сломать поддержку Запада во время войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

Так, Шабунин упомянул заявление Госдепа США, в котором говорилось, что прозрачность при назначениях в энергосекторе - ключевой фактор для поддержки доверия к Украине.

"Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды. Если это произойдет, общество будет реагировать соответственно. Украинцы уже несколько раз доказали, что такая реакция будет неотвратимой", - подчеркнул глава ЦПК.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал. Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Рада сегодня назначила Галущенко министром энергетики.

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