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Шабунин о новых назначениях в энергосекторе: "Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды"

Шабунин о новых назначениях в энергосекторе:

Назначение нового министра энергетики может сломать поддержку Запада во время войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

Так, Шабунин упомянул заявление Госдепа США, в котором говорилось, что прозрачность при назначениях в энергосекторе - ключевой фактор для поддержки доверия к Украине.

"Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды. Если это произойдет, общество будет реагировать соответственно. Украинцы уже несколько раз доказали, что такая реакция будет неотвратимой", - подчеркнул глава ЦПК.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал. Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза"

Рада сегодня назначила Галущенко министром энергетики.

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Автор: 

Госдепартамент США (1820) США (26471) Шабунин Виталий (535) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+37
"Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды", - Шабунин о новых назначениях в энергосекторе - Цензор.НЕТ 3706
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29.04.2021 12:49
+36
А хто ж то зробив разом, шабунька?
Біле польто не жме?
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29.04.2021 12:45
+33
"Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды", - Шабунин о новых назначениях в энергосекторе - Цензор.НЕТ 1542
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29.04.2021 12:47
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Так , Шабунін теж допомогали прийти зю . Але тут він правий .
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29.04.2021 16:54 Ответить
до дупи, посмертно оправдати, якщо, саме тут і правий.
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30.04.2021 07:26 Ответить
Ужас, за почти 2 года разрушить страну! Рукожопый презедент, как царь Мидас наоборот, все чего коснется превращает в дерьмо! Бездарная, гнусявая мразь постоянно брешет, лжет, ****** и врет, и все на одном дыхании! Вован Зе, который НЕлох Полностью несет ответственность за все происходящее ******** в стране!
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29.04.2021 19:40 Ответить
"...почти 2 года..." а зразу не можна, вони здають "покроково", як і обіцяли.
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30.04.2021 07:53 Ответить
Шабунін, твої пости в ФБ зермакам до сраки. Треба було думать головою, коли за клоуна топив, під час війни
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29.04.2021 21:02 Ответить
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