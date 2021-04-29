СБУ предупредила граждан об усилении российской пропаганды и вероятности диверсий на майские праздники

Накануне Пасхальных и майских праздников Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными в вопросах собственной и общественной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

В СБУ отметили, что ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные вброс и фейки, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"СБУ, как всегда, системно противодействует этим проявлениям. В частности, в большинстве регионов СБУ в течение апреля провела ряд антитеррористических учений, отрабатывались действия по защите стратегически важных объектов и государственных границ.

В то же время мы понимаем, что в такой период необходимы бдительность и сознательное отношение к безопасности со стороны каждого гражданина", - сказано в сообщении

СБУ также напомнила о круглосуточной горячей линии 0800501482.

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На горячую линию нужно звонить в случае, если вы:

• имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;

• заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового скопления людей;

• увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;

• обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.

Информация, полученная по телефону доверия СБУ является конфиденциальной и будет тщательно проверена.



