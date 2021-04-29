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Новости Агрессия России против Украины
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СБУ предупредила граждан об усилении российской пропаганды и вероятности диверсий на майские праздники

СБУ предупредила граждан об усилении российской пропаганды и вероятности диверсий на майские праздники

Накануне Пасхальных и майских праздников Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными в вопросах собственной и общественной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

В СБУ отметили, что ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные вброс и фейки, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"СБУ, как всегда, системно противодействует этим проявлениям. В частности, в большинстве регионов СБУ в течение апреля провела ряд антитеррористических учений, отрабатывались действия по защите стратегически важных объектов и государственных границ.

В то же время мы понимаем, что в такой период необходимы бдительность и сознательное отношение к безопасности со стороны каждого гражданина", - сказано в сообщении

СБУ также напомнила о круглосуточной горячей линии 0800501482.

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На горячую линию нужно звонить в случае, если вы:

• имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
• заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового скопления людей;
• увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
• обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.

Информация, полученная по телефону доверия СБУ является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

СБУ предупредила граждан об усилении российской пропаганды и вероятности диверсий на майские праздники 01
СБУ предупредила граждан об усилении российской пропаганды и вероятности диверсий на майские праздники 02

Пасха (355) пропаганда (3670) россия (95388) СБУ (19864) диверсия (295)


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депутати партии зеленского сами устраивают провокации

визити в беларусь итд итп
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29.04.2021 12:44 Ответить
да и на Цензоре забегали ватные идиоты с истериками о "перемирии с расеей" на любых условиях.. в т.ч. числе и о пасхальном.
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29.04.2021 13:25 Ответить
А шатун такий - скрізь вештається.
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29.04.2021 12:45 Ответить
мы будем посылай нах и таки пошлём нах
всех,
кто попытается нас оскабеить, закиселить и осоловьить !!!
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29.04.2021 13:09 Ответить
25.03.1999 - убивство В. Чорновола
зима 2013-2014 р.р. - підпали автомобілів киян;
18-19.02.2014 - підпал Будинку профспілок;
20.02.2014 - убивства майданівців;
26.03.2021 - арешт Семенченка.
І ці ділки щось патякають про парашні диверсії.
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29.04.2021 13:15 Ответить
Такі бдітєльні і всє в учєніях, а у ніх під носом розгулюють дядьки в російській військовій формі прямо по Києву. Добре, що без зброї (поки що)
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29.04.2021 19:56 Ответить
 
 