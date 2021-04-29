Разумков об увольнении Степанова: В ближайшее время внеочередное заседание Раду созывать не будут - идет Пасха, потом 9 мая

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что в ближайшее время депутаты будут созывать внеочередное заседание для рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом он сказал на брифинге в ВР, передаёт корреспондент Цензор.НЕТ.

"Внести такое предложение они могут в любой момент. У меня будет три дня для созыва внеочередного заседания. Но мы понимаем: идёт Пасха, потом 9 мая. Я не уверен, что все народные депутаты будут в Киеве. Скорее всего, они поедут в округа. Главное, чтобы работали на округах, которые находятся на территории нашей страны", - отметил Разумков.

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Он подчеркнул, что в постановлении предлагается обратиться к правительству, чтобы премьер внёс представление на увольнение Степанова.

"Я думаю, что Верховная Рада должна самостоятельно определяться относительно назначения и увольнения министров", - заявил председатель ВР.

Говоря об оценке работы Степанова, он сказал, что ситуация с вакцинацией — это проблема не только министерства, но и Кабмина, и парламента в целом.