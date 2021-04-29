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Разумков об увольнении Степанова: В ближайшее время внеочередное заседание Раду созывать не будут - идет Пасха, потом 9 мая

Разумков об увольнении Степанова: В ближайшее время внеочередное заседание Раду созывать не будут - идет Пасха, потом 9 мая

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что в ближайшее время депутаты будут созывать внеочередное заседание для рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом он сказал на брифинге в ВР, передаёт корреспондент Цензор.НЕТ.

"Внести такое предложение они могут в любой момент. У меня будет три дня для созыва внеочередного заседания. Но мы понимаем: идёт Пасха, потом 9 мая. Я не уверен, что все народные депутаты будут в Киеве. Скорее всего, они поедут в округа. Главное, чтобы работали на округах, которые находятся на территории нашей страны", - отметил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия об увольнении Степанова: "Возможно, будет просто предупреждение"

Он подчеркнул, что в постановлении предлагается обратиться к правительству, чтобы премьер внёс представление на увольнение Степанова.

"Я думаю, что Верховная Рада должна самостоятельно определяться относительно назначения и увольнения министров", - заявил председатель ВР.

Говоря об оценке работы Степанова, он сказал, что ситуация с вакцинацией — это проблема не только министерства, но и Кабмина, и парламента в целом.

Автор: 

ВР (29229) Минздрав (4899) увольнение (2674) внеочередное заседание (262) Степанов Максим (2062) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+13
Впереди 8 мая, тупица ты совковая...
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29.04.2021 12:48
+6
разумков ето кремлевская консерва
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29.04.2021 12:47
+4
разумков-тупе гламурне чьмо.
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29.04.2021 12:51
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В этот период государственные вопросы, связанные с жизнями людей решать нельзя.
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29.04.2021 12:47 Ответить
Можно. Вот с ней уже решили:
В Киеве 53-летнюю женщину парализовало на третий день после прививки от коронавируса. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом. Об этом сообщается в сюжете https://tsn.ua/ru ТСН . «Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует. Женщина прививалась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало»(с).
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29.04.2021 12:51 Ответить
Я и супруга привиты CoviShield 13.04. Сейчас ждем вторую дозу. Прививку не заметили. ,Никаких проявлений не было. Связывать паралич и вакцину? А может тетка больна? А может входит в те сотые процента, кому не пошло. Всё может быть и это не повод поднимать визг.
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29.04.2021 14:07 Ответить
Ну так и не визжи, чертило. Я просто скопипастил новость от украинского ресурса. И- всё. А ты- визжишь, аки свинья, которую режут.
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29.04.2021 15:22 Ответить
ви Хам!!
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29.04.2021 16:59 Ответить
І ще пишете московською,неподобство.
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29.04.2021 17:00 Ответить
А куратор, позволил "скопипастить"???
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29.04.2021 19:50 Ответить
Кстати: поздравляю. И тебя, и твою жену. Ждите вторую дозу. Надеюсь, вы ничего не заметите.
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29.04.2021 15:23 Ответить
разумков ето кремлевская консерва
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29.04.2021 12:47 Ответить
Да у них уже майские каникулы до 18 мая, перетрудились.
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29.04.2021 12:47 Ответить
Впереди 8 мая, тупица ты совковая...
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29.04.2021 12:48 Ответить
разумков-тупе гламурне чьмо.
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29.04.2021 12:51 Ответить
А в чём Степанов виноват ? Хотя , в цирке другое мнение .
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29.04.2021 12:52 Ответить
недоразумкофф, а ти що 9 травня ділдов на палках понесеш?
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29.04.2021 12:52 Ответить
Політолог: Визнаймо - у Зеленського кадрова імпотенція. Він не знає із ким працювати
29.04.2021, 12:19 • 163 • https://uainfo.org/blognews/1619686054-politolog-viznaymo-u-zelenskogo-kadrova-impotentsiya-.html#mc-container 0

"Степанов і пустота. З сумом спостерігаю на чергові намагання Зеленського послати Степанова у відставку. Логіку Влади розумію - те що відбувається з вакцинацією це треш. У Зімбабве більше вакцинованих, ніж у нас. І якщо у Світі рівень смертності падає за останні дні ми піднялись на 6 місце у світі по кількості хворих на ковід", - про це на своїй сторінці У Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158357725301859 пише політолог Віктор таран, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"І як би зараз Степанов не намагався виправити ситуацію, розганяючи джинсу на всіх можливих інформаційних площадках, відповідальність за цей провал лежить виключно на ньому. А відповідно і на смертях людей, які померли через те що не отримали вчасно вакцину.
Звісно, Зеленський і Шмигаль, розуміючи політичну відповідальність за цей провал, хочуть його поміняти. Але є дві проблеми. Перша. Зняттям Степанова Влада визнає, що провалила вакцинацію. Більше того, прийдеться голосувати за постанову, яку зареєструвала опозиція - Голос, ЄС та інші опозиційні депутати. Допустити публічну перемогу опозиції? Медійно така історія дуже погана.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1619508488-na-sleduyushchey-nedele-maksima-stepanova-mogut-otpravit.html На следующей неделе Максима Степанова могут отправить в отставку
Друга проблема - нема кого на його місце призначити. Визнаймо - у Зеленського кадрова імпотенція. Він не знає, із ким працювати. В Офісі передумали просувати Віктора Ляшка на цю посаду, а інших кандидатів у них не має. Звісно, є гідні медики та професіонали. Але він їм не довіряє, оскільки асоціює з іншими політичними силами. ЄС, ОПЗЖ, Голос, Батьківщина. Вони всі для нього чужі. Зеленський не розуміє, на кого спертися. І це дозволяє Степанову залишатися на робочому місці.
Саме тому у Зеленського оголосили, що наступне засідання Ради з питань відставки Степанова відбудеться після травневих свят. За цей час будуть шукати відповідь на два питання. Як зняти Степанова, не проголосувавши за Постанову, яку зареєструвала опозиція? Хто замінить Степанова?
І якщо відповідь на перше питання ще можна знайти (процедурно можна зареєструвати свою Постанову і спробувати її проголосувати першою) то на друге питання відповіді не має.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1619684105-arahamiya-pro-zvilnennya-stepanova-na-posadu-ministra-vzhe.html Арахамія про звільнення Степанова: на посаду міністра вже є кілька кандидату
І якщо рішення не знайдуть, Степанов залишиться на посаді, а українці продовжуватимуть хворіти і помирати через провалену Степановим вакцинацію.
Наприкінці нагадаю дві цифри. За сім років війни на Сході країни загинуло близько 14.000 українців. Від коронавірусу померло 43.000 українців. Тобто через халатність Степанова померло в три рази більше українців ніж від куль російських терористів. І цифра кожного дня продовжує рости", - завершує політолог.
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29.04.2021 12:52 Ответить
Да что Вы всё сравниваете Украину и Зимбабве? Зимбабве на сегодняшний день развитая страна, в отличии от попрошайки Украины.
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29.04.2021 14:10 Ответить
А что 9 мая?
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29.04.2021 12:55 Ответить
Воно начепить колорадку і буде вдома по тихому з такими як воно святкувати!!!
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29.04.2021 13:06 Ответить
Розумков - кацапский совок ? Какое 9 мая ????
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29.04.2021 13:00 Ответить
1918 году лично ульянов "лень in" подписал декрет о продовольственной диктатуре: "голодный человек и за колочку хлеба будет габотать!", рождение голодоморов!
Это и отмечают, ежегодно в выгребной яме-404 и некоторые разум к Offы!
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29.04.2021 20:17 Ответить
это ссущество пророчат даже на президента!
хотя... не удивился бы если и Симоненко бы выиграл. или Степанов, или Рабинович. падаль совковая
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29.04.2021 13:01 Ответить
срыночник, тебе нравятся новые тарифы на газ после декоммунизации?
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29.04.2021 13:21 Ответить
Насрати на тарифи.Головне,скільки ти заробляєш.
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29.04.2021 17:02 Ответить
иди лучше дида на бутылке палочке разомни, скоро шабаш)
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29.04.2021 20:02 Ответить
Зебіл ватний, яке мая? Фуйловське?
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29.04.2021 13:17 Ответить
москалик-лупоглазка подрочі на день побєдобєсія з братами-рьігамі. В вас праздвзбзднікі а в нас Свято.
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29.04.2021 13:20 Ответить
Как по мне -два псевдопраздника.
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29.04.2021 13:43 Ответить
Давайте вже після свят...
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29.04.2021 13:54 Ответить
Лишние 4-5 тысяч трупов для нас плевое дело,чтобы побеспокоить Разумкова.Пол-войны на Донбассе.
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29.04.2021 14:58 Ответить
Яке бл...ядь 9 травня?Куди вони хочуть нас затягти?
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29.04.2021 16:56 Ответить
 
 