Нерешительность Европы и США в противодействии агрессии РФ в Украине опасна, - Bloomberg

Концепция стратегической двусмысленности стала одним из самых изощренных инструментов в арсенале дипломатии. При правильных условиях, она может достичь больше внешнеполитических целей, чем стратегическая четкость, и даже предотвратить войну.

Но в неправильной ситуации двусмысленность может принести вред и стать причиной катастрофы. Вопрос в том, какой из контекстов установился в Украине и Тайваньском проливе? Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание предлагает рассмотреть ситуацию с Путиным. Несколько недель он играл мышцами у границ Украины, а теперь объявил об отводе войск. Похоже, на этот раз его целью было напомнить Киеву и Западу, что он единственный, кто контролирует обострение и ослабление конфликтов в регионе: от Беларуси до Грузии.

Во время своего ежегодного обращения Путин требовал, чтобы Запад не переступал через его "красные линии", иначе пострадает от его "асимметричного" гнева. Но важнее были слова Путина о том, что "мы сами будем определять эти красные линии".

"Это и есть стратегическая двусмысленность: мы можем нанести вам удар, но мы не скажем когда и почему. Потому что мы хотим, чтобы вы: Киев и Запад, - продолжили думать об этом", - говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, добивается стратегической четкости, твердой гарантии от Запада, которая бы защитила его страну. В этом месяце он сказал, что хотел бы сделать следующий шаг к членству в НАТО, которое бы стало максимальным фактором сдерживания России. Но любое движение к членству в НАТО будет именно той "красной линией", о которой говорил Путин. Поэтому это спровоцирует, а не сдержит катастрофу, которой США и Европа хотят избежать - полномасштабное вторжение. В таком случае Западу придется решать, идти или нет на войну за Украину. И самое главное, может ли он победить в этой битве. Поэтому НАТО, США и Евросоюз сохраняют стратегическую двусмысленность относительно их ответа на российскую воинственность.

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" Союзники по НАТО, такие как Польша и страны Балтии, тоже уделяют внимание позиции Запада в Украине. И они так же чувствуют собственную уязвимость перед Россией. Но они не начнут строить свои ядерные арсеналы или искать альтернативные альянсы. Более того, если защитить Тайвань трудно, то отбить российскую атаку против Украины еще труднее. Запад, похоже, не уверен, сколько жизней стоила бы ее защита", - подчеркивает издание.

Но понятно, что выбор между двусмысленностью и четкостью окутан опасностью и остается делом высшей государственной мудрости. Когда президент США не пользуется концепцией стратегической двусмысленности, это тоже смущает. В 2001 году Джордж Буш-младший четко заявил, что сделает "все возможное", чтобы защитить Тайвань. Но не менее тревожна и ситуация, когда президент не может донести должную стратегическую четкость. В 2012 году Барак Обама предостерег сирийского диктатора Башара Асада, что применение химического оружия - это "красная линия". Но потом он ничего не сделал, когда Асад в том же году ее нарушил.

В Восточной Азии аргументы для перехода от двусмысленности к четкости сейчас сильны. В Восточной Европе они все еще слабы. Но тревожит то, что двусмысленность Запада в обоих регионах все больше кажутся несистемной, а не стратегической. Это результат нерешительности, а не умысла.

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