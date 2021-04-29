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Участок "дороги единства", соединяющей восток и запад Украины, строят на Хмельнитчине, - ОГА

Участок

Автодорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка активно строится на Хмельнитчине. Она станет частью одного из крупнейших инфраструктурных проектов этого года - "Дороги Единства" М-30 Стрый - Изварино, которая соединит восток и запад Украины современной трассой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Хмельницкая ОГА.

Турецкая компания "Онур" проведет реконструкцию и капитальный ремонт автодороги М-12 протяженностью около 41 км, которая начинается в с. Голосков и заканчивается на границе с Винницкой областью, согласно рекомендациям EuroRAP. Отмечается, что подготовительные работы полностью завершены.

Самым первым объектом части строительства новой автодороги в рамках президентской программы "Большая стройка" стал мост через р. Южный Буг в с. Голосков, на котором уже проводятся работы по демонтажу старых бетонных конструкций. Также подготовительные работы к реконструкции ведутся на другом мосту - через р. Волк в пгт. Летичев. Параллельно идет подготовка к капитальному ремонту участка автодорги со стороны Винницкой области.

"Сейчас ремонт дороги М-12 проходит согласно утвержденному плану, ожидаем, что он должен быть полностью завершен в феврале следующего года. Несмотря на погодные неурядицы, из-за которых пришлось позже начать ремонтные работы, у подрядчика не возникает проблем c тем, чтобы уложиться в сроки. Компания "Онур" выражает оптимистичные прогнозы по поводу того, что по обновленной трассе можно будет проехаться уже ко Дню Независимости Украины", - отметил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Также читайте: На Харьковщине открыли реконструированное приемное отделение в одной из районных больниц, - ОГА

Автор: 

дороги (2512) Хмельнитчина (896) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
А у нас дорога из Днепра в Кременчуг - ад .
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29.04.2021 13:35
+1
Зато есть Корбан.
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29.04.2021 13:02
+1
... и его вода .
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29.04.2021 13:03
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А в Днепре нет аэропорта .
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29.04.2021 12:55 Ответить
Зато есть Корбан.
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29.04.2021 13:02 Ответить
... и его вода .
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29.04.2021 13:03 Ответить
Я як хмельничанин вам скажу, що в Хмельницькому немає доріг)) і аеропорту теж немає. А цей відрізок голосків до вінницької області взагалі танкодром. Там тільки на танку проїхати можна
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29.04.2021 13:33 Ответить
А у нас дорога из Днепра в Кременчуг - ад .
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29.04.2021 13:35 Ответить
аеропорт якби є,але держава махнула на нього рукою і зараз то вже руїна..
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29.04.2021 13:45 Ответить
Во во, так можна і про дороги сказати. Вони як би є. На карті означені...
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30.04.2021 00:10 Ответить
десь писали, що в хмельницьк-облавтодорі ода дивним чином змінила голову: спочатку чинному директору навязали посаду заступника...а потім тому заступнику передали функції керівника
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29.04.2021 15:42 Ответить
А південь з північчю з'єднувати не пробували?
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29.04.2021 13:15 Ответить
це все ще про хмельниччину питання, чи так, опше?
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29.04.2021 15:35 Ответить
Ви вважаєте, що є символізм в об'єднанні сходу і заходу Хмельниччини?
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29.04.2021 15:45 Ответить
у цієї області така конфігурація, що подібне об,єднання неможливе...
лише північ з півднем...дорогою...без символів
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29.04.2021 15:58 Ответить
 
 