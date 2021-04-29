Участок "дороги единства", соединяющей восток и запад Украины, строят на Хмельнитчине, - ОГА

Автодорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка активно строится на Хмельнитчине. Она станет частью одного из крупнейших инфраструктурных проектов этого года - "Дороги Единства" М-30 Стрый - Изварино, которая соединит восток и запад Украины современной трассой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Хмельницкая ОГА.

Турецкая компания "Онур" проведет реконструкцию и капитальный ремонт автодороги М-12 протяженностью около 41 км, которая начинается в с. Голосков и заканчивается на границе с Винницкой областью, согласно рекомендациям EuroRAP. Отмечается, что подготовительные работы полностью завершены.

Самым первым объектом части строительства новой автодороги в рамках президентской программы "Большая стройка" стал мост через р. Южный Буг в с. Голосков, на котором уже проводятся работы по демонтажу старых бетонных конструкций. Также подготовительные работы к реконструкции ведутся на другом мосту - через р. Волк в пгт. Летичев. Параллельно идет подготовка к капитальному ремонту участка автодорги со стороны Винницкой области.

"Сейчас ремонт дороги М-12 проходит согласно утвержденному плану, ожидаем, что он должен быть полностью завершен в феврале следующего года. Несмотря на погодные неурядицы, из-за которых пришлось позже начать ремонтные работы, у подрядчика не возникает проблем c тем, чтобы уложиться в сроки. Компания "Онур" выражает оптимистичные прогнозы по поводу того, что по обновленной трассе можно будет проехаться уже ко Дню Независимости Украины", - отметил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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