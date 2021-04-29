Кардинал Ватикана о возможности проведения переговоров Зеленского с Путиным: Пока о встрече не знаем, но Папа Франциск мог бы стать посредником
Дипломат Ватикана кардинал Леонадрдо Сандре заявил, что Папа Римский Франциск готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. В настоящее время ему ничего не известно об этих переговорах, но Папа всячески поддерживает мирные процессы.
Об этом сообщает la Reppublica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Конгрегация (Конгрегация Восточных церквей - выполняет функции дипломатического ведомства Ватикана. - Ред.) не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого Престола все-таки может состояться после работы минской группы. В то же время, Сандри утверждает, что Папа Франциск мог бы принять участие в этом (встрече Зеленского и Путина. - Ред.), как он это уже сделал, чтобы помочь примирению, в других случаях", - пишет издание.
Сандри, который часто посещает Украину, пояснил, что "Минская группа, которая работает на посредничество, уже существует".
"Я считаю, что любая поддержка от Святого Престола может быть осуществлена в рамках этой работы", - сказал он. При этом он считает, что Папа может внести свой вклад, как это делал в других ситуациях.
"Я вспоминаю, например, о встрече, которую он провел с Аль-Систани в Ираке, и других подобных встречах", - добавил кардинал.
Он также сказал, что "в общем, когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой Престол никогда не отступает".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если фуги Баха - то нет
Идёт война, и снайперы агрессора на ежедневной основе убивают солдат и офицеров ВСУ.
"Союзники" (Германия и Франция) чётко заявили что им нужен СП-2, и чтобы клоун договаривался с Москвой. Клоун согласился, и решил заглянуть в глаза Путину лучше всего с благословения Папы, хотя ни Зеленский, ни Путин - не католики ни разу.
Прям сценарий из постановки "Палата номер шесть".
Вот к примеру - УГКЦ построила в Киеве красивый собор на Левобережной. Но раша вкинула бабла и прямо рядом с собором выгнали 2 небоскрёба , КОТОРЫЕ АРХИТЕКТУРНО ПРОСТО ЗАДАВИЛИ СОБОР.
Случайность - не думаю
А теперь бубочка просит помощь у Ватикана
Посадите сначала агентов влияния раши , нанёсших вред УГКЦ
ПРАГА ВЕДЬ СМОГЛА !!!
Тільки що хоче Блазень обговорити із вбивцею? Припинити війну на Донбасі? Але Донбас і Крим кремлівський окурок зразу відкинув. Тоді що? Путін окреслив питання для обговорення: НАТО і ЄС, українська мова і російська церква в Україні. Конкретні вимоги путіна: відмова від руху в НАТО і ЄС, російська мова друга державна, основна і єдина церква в Україні російська. Яку з цих трьох вимог Віслюк готовий виконати заради того, щоб посидіти перед камерами за столом разом з ху*лом? От тільки мені здається, що виконання навіть не всіх, а лише половинки однієї з вимог путіна і Ваві краще не повертатись в Україну.
- Ты моя красотка! - сказал человек-каблук