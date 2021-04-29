Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой"

Для того, чтобы обсуждать возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, нужно знать конкретный план ее проведения.

Об этом на брифинге в парламенте сказал председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы отвечать на этот вопрос, нужно понимать, где, когда, как, какая повестка дня? Просто проведение встречи "тет-а-тет" или "четверкой", или "пятеркой". Так не обсуждается. Давайте исходить из того, что будет обсуждаться, когда, на каком уровне, кто будет привлечен, тогда можно будет давать какие-то оценки. А так будет выглядеть с моей стороны достаточно популистически", - отметил он.

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По словам председателя Верховной Рады на вопрос о возможной встрече Зеленского и Путина могут ответить в Офисе Президента.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встречу с президентом России Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Также Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.