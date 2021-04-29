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Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой"

Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда,

Для того, чтобы обсуждать возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, нужно знать конкретный план ее проведения.

Об этом на брифинге в парламенте сказал председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы отвечать на этот вопрос, нужно понимать, где, когда, как, какая повестка дня? Просто проведение встречи "тет-а-тет" или "четверкой", или "пятеркой". Так не обсуждается. Давайте исходить из того, что будет обсуждаться, когда, на каком уровне, кто будет привлечен, тогда можно будет давать какие-то оценки. А так будет выглядеть с моей стороны достаточно популистически", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кардинал Ватикана о возможности проведения переговоров Зеленского с Путиным: Пока о встрече не знаем, но Папа Франциск мог бы стать посредником

По словам председателя Верховной Рады на вопрос о возможной встрече Зеленского и Путина могут ответить в Офисе Президента.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встречу с президентом России Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Также Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) переговоры (4920) путин владимир (31217) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+7
Разумков про зустріч Зеленського і Путіна: Потрібно розуміти де, коли, "віч-на-віч", "четвіркою" або "п'ятіркою" - Цензор.НЕТ 8789
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29.04.2021 13:34
+5
Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой"
-----------
Ну чисто свингеры,оргию мутят.
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29.04.2021 13:12
+5
Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой" - Цензор.НЕТ 8418
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29.04.2021 13:12
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Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой"
-----------
Ну чисто свингеры,оргию мутят.
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29.04.2021 13:12 Ответить
чет тоже напомнило про гребись оно все конем
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29.04.2021 13:14 Ответить
Понімать нужно."Іскусство войни" Каджурахо !
Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой" - Цензор.НЕТ 9737
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29.04.2021 13:21 Ответить
Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой" - Цензор.НЕТ 8418
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29.04.2021 13:12 Ответить
Для чего встречаться ? Чтобы "глубоко обеспокоенные" сопли Европы тешили ху@ло ещё семь лет ?
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29.04.2021 13:13 Ответить
У нього є мрія--'' Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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29.04.2021 14:25 Ответить
Зюзика на такие встречи только с пианино можно допускать.Нельзя дурачку на такие встречи.Или заткните ему пасть селёдкой.
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29.04.2021 13:14 Ответить
Да, правильно, нужно понимать где тет-а-тет, а где груповушкой.
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29.04.2021 13:14 Ответить
А де генг-бенг...
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29.04.2021 13:14 Ответить
"Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой" - Цензор.НЕТ 3385"
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29.04.2021 13:14 Ответить
может "двойкай", с кантрольным в голаву...
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29.04.2021 13:17 Ответить
встреча будет 6/9... )
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29.04.2021 13:20 Ответить
отбитый ватник.....
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29.04.2021 13:21 Ответить
69 забыл.....
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29.04.2021 13:29 Ответить
Разумков про зустріч Зеленського і Путіна: Потрібно розуміти де, коли, "віч-на-віч", "четвіркою" або "п'ятіркою" - Цензор.НЕТ 330
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29.04.2021 13:33 Ответить
Гифка создана на troll-face.ru, палишся, димитрик
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29.04.2021 13:41 Ответить
Наверно Верховна Рада должна выслушать президента о его планах и добавить свои пожелания
Он же не о своей квартире будет вести переговоры , а об общем доме , где живет 40 млн
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29.04.2021 13:32 Ответить
Может депутаты все на Мальдивы летят до 12 мая ????
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29.04.2021 13:32 Ответить
Мене цікавить лише одне -"А Зеленський думав про своє майбутнє?". Адже, рано, чи пізно, "сладкие плюшки" закінчуються... Чим він буде займаться потім? З нього "політик" - "як з гімна - куля"...". Тобто, він може лише "блазнювать"... Він - не "звєзда мировой естради"... Його сприймають тільки кацапи... Тобто, "блазнювать він зможе лише в "Кацапії"... Ну, чи надовго його вистачить? Поки він буде потрібен Кремлю, ним будуть користаться... А далі?...
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29.04.2021 13:44 Ответить
Сподіваюсь, до Ростова не доїде...
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29.04.2021 15:21 Ответить
Разумков про зустріч Зеленського і Путіна: Потрібно розуміти де, коли, "віч-на-віч", "четвіркою" або "п'ятіркою" - Цензор.НЕТ 8789
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29.04.2021 13:34 Ответить
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29.04.2021 13:40 Ответить
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29.04.2021 13:42 Ответить
.....я честно говря в шоке, от этих планов с Пуканом. Ну мы тут с вами встретились, ибо...ибо.... (и тут Остап понял, что тема не может быть найдена) нам надо поговорить о мире!!!! Вы не хотите уйти с Донбасса? Нет? аааа...А вы не хотите уйти с Крыма? Нет? аааа.......
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29.04.2021 13:39 Ответить
З клоуна вже навіть його партійці сміються.
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29.04.2021 13:50 Ответить
Все правильно. Собрать вас, *лядей, всех в одном месте, и Томогавк туда запустить.
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29.04.2021 13:52 Ответить
Принципиально не встречался бы с Путиным! Унижаться, просить его о чём-то-это психология раба. У нас многих воспитали с детства-просить. Ну дай денег, ну дай денег!... И так десять раз. И дают. Это ненормально! Просить можно только один раз! Два-это уже унижение! И думать надо не о судьбе оккупированных территорий, хай они живут сами, а думать надо об остальной Украине! Неужели президент до сих пор за два года не понял азбучных истин?
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29.04.2021 14:25 Ответить
Краще вже зустріч 69
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29.04.2021 14:48 Ответить
Они там оргию собрались устроить. Берегите среднюю линию зеленского. Она там где-то посредине, и видимо, ее попытаются сместить и расширить.
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29.04.2021 14:53 Ответить
 
 