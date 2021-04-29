Украина будет настаивать на отчетности спецмиссии ОБСЕ о результатах российской агрессии в Азово-Черноморском регионе, - Джапарова

Украина будет настаивать, чтобы СММ ОБСЕ приступила к содержательной отчетности о результатах агрессии РФ в Азово-Черноморском регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

"Поскольку СММ ОБСЕ в своей деятельности придерживается принципа "отчитываемся о том, что видим", тематика оккупации Крыма и ее последствий не находит должного отражения в отчетах Миссии. СММ также не имеет должного технического оснащения для осуществления мониторинговых мероприятий в море и соответствующей фиксации конкретных ограничений свободы судоходства в Азово-Черноморском регионе", - сказала Джапарова.

По ее словам, в то же время на фоне упомянутых ограничений мандат Миссии и ее мониторинговые способности должны быть направлены на фиксацию социально-экономических последствий таких незаконных ограничительных мер со стороны России путем общения с представителями пострадавших украинских предприятий, администрациями морских портов, экипажами судов и т.п.

Джапарова указала, что это касается и мониторинга ситуации в оккупированном Крыму в целом, который возможно осуществлять дистанционно через контакты с людьми, которые пересекают административную линию границы с АРК, ведь среди них - жертвы и свидетели незаконных преследований со стороны российских силовых структур, общественные активисты, представители независимых СМИ и т.д.

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"Эти важные направления мониторинга находятся в повестке дня наших контактов как с руководством СММ здесь, в Украине, так и с руководством Секретариата ОБСЕ в Вене и действующим председательством в Организации, и мы будем настаивать и в дальнейшем, чтобы СММ ОБСЕ приняла во внимание нашу позицию и приступила к содержательной отчетности о результатах российской агрессии в Азово-Черноморском регионе. К тому же хорошим примером для изучения и подражания в этом контексте могут служить доклады генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в АР Крым и г. Севастополь, содержащие отдельные разделы о методологии сбора данных в условиях заблокированного со стороны РФ доступа на полуостров", - подчеркнула она.

Джапарова также напомнила, что уже седьмой год подряд Россия блокирует доступ СММ ОБСЕ как в Крым, так и к значительной части временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях, особенно на участках, прилегающих к временно не подконтрольной правительству Украины части государственной границы с РФ.