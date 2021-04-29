"Слуга народа" Заблоцкий о законе по передаче земли ОТГ: Мы имплементировали все самые смелые пожелания по борьбе с земельной коррупцией

Принятый вчера Верховной Радой закон №2194 - это фундаментальная реальная земельная реформа.

Об этом заявил нардеп СН, глава подкомитета по вопросам местных налогов и сборов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Работать над реформой 8 лет, видеть 4 раза ее отклоненной в Верховной Раде, и наконец принятой. Мало что может сравниться с этим ощущением. Мы наконец передали земли за пределами населенных пинктов громадам (законопроект 2194). Мы имплементировали все самые смелые пожелания по борьбе с земельной коррупцией. В финальной версии я был первым автором и докладчиком законопроекта. В законопроекте 400+ страниц сравнительной таблицы и 1000+ поправок к ней. Даже начать рассказывать не могу сколько чиновников и схем мы этим амбициозным проектом пригасили. Это фундаментальная реальная земельная реформа. Здесь нет ни слова о продаже земель, чисто о цивилизованных честных земельных отношениях. ... Это историческая реформа. А самое главное Владимир Зеленский первый президент, кто нашел смелость отказаться от централизованных полномочий по распределению земель в пользу местных громад", - заявил Заблоцкий.

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