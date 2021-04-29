"Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс

Первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко не уверен, что бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев узнал о своем увольнении из прессы.

Об этом он сказал в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

Корниенко подчеркнул, что мы на самом деле не знаем, как проходил этот процесс.

Говоря о том, чем Юрий Витренко лучше Андрея Коболева, нардеп заявил: "Я не буду оценивать лучше или хуже. Я знаю обоих. Считаю их профессионалами. Посмотрим, какая корреляция стратегии будет со стороны Юрия Юрьевича, ведь именно он занимался всей этой историей с арбитражем. Посмотрим, какой у него взгляд на ситуацию. На сколько мне известно, он будет продолжать существующую стратегию, но производить определенную коррекцию исходя из текущей ситуации".

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Комментируя статью Bloomberg о том, что увольнение Коболева может отразиться на переговорах с МВФ, "слуга народа" сказал: "Главное, говорить о сути, что именно беспокоит наших партнеров. А их беспокоит определенное давление на систему корпоративного управления, на независимость этих наблюдательных советов, а не политическое давление. Нам нужно успокоить партнеров, что мы не собираемся существенно менять курс по наблюдательным советам. Наверное, такие действия были немного неожиданными, но это был нормальный процесс смены руководителя организации, который не выполняет план по доходам и так далее".

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики. Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.