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"Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс

Первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко не уверен, что бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев узнал о своем увольнении из прессы.

Об этом он сказал в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

Корниенко подчеркнул, что мы на самом деле не знаем, как проходил этот процесс.

Говоря о том, чем Юрий Витренко лучше Андрея Коболева, нардеп заявил: "Я не буду оценивать лучше или хуже. Я знаю обоих. Считаю их профессионалами. Посмотрим, какая корреляция стратегии будет со стороны Юрия Юрьевича, ведь именно он занимался всей этой историей с арбитражем. Посмотрим, какой у него взгляд на ситуацию. На сколько мне известно, он будет продолжать существующую стратегию, но производить определенную коррекцию исходя из текущей ситуации".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Немного странно, когда глава "Нафтогаза" узнает о своем увольнении из новостей. Могут быть иски, - Разумков. ВИДЕО

Комментируя статью Bloomberg о том, что увольнение Коболева может отразиться на переговорах с МВФ, "слуга народа" сказал: "Главное, говорить о сути, что именно беспокоит наших партнеров. А их беспокоит определенное давление на систему корпоративного управления, на независимость этих наблюдательных советов, а не политическое давление. Нам нужно успокоить партнеров, что мы не собираемся существенно менять курс по наблюдательным советам. Наверное, такие действия были немного неожиданными, но это был нормальный процесс смены руководителя организации, который не выполняет план по доходам и так далее".

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики. Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Автор: 

МВФ (3334) Нафтогаз (3112) увольнение (2674) Коболев Андрей (458) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+13
Наперсточники....зеленые наперсточники....шельманули а теперь пытаются убедить всех что теперь они будут играть только по правилам...
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29.04.2021 13:40
+12
Выпускники Трускавца пытаются обмануть выпускников Оксвардов, Кембриджей, Гарвардов...))) Само по себе, - это уже смешно
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29.04.2021 13:41
+5
Тогда зачем менять?
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29.04.2021 13:41
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Наперсточники....зеленые наперсточники....шельманули а теперь пытаются убедить всех что теперь они будут играть только по правилам...
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29.04.2021 13:40 Ответить
Да, и случайно по стечению обстоятельств, во главе они поставили ватана и фаната кремля Витренко
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29.04.2021 13:55 Ответить
зарплату то ему увеличат? или может мама социалистка посоветует не обдирать так страну
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29.04.2021 14:08 Ответить
Тогда зачем менять?
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29.04.2021 13:41 Ответить
Прикольное болото .
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29.04.2021 13:41 Ответить
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29.04.2021 13:41 Ответить
"Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс - Цензор.НЕТ 9135
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29.04.2021 13:44 Ответить
Выпускники Трускавца пытаются обмануть выпускников Оксвардов, Кембриджей, Гарвардов...))) Само по себе, - это уже смешно
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29.04.2021 13:41 Ответить
Тамбовський вовк, ваш партнер.
Європейці і американці не зебіли, мочиться їм в очі і запевняти, що то роса, НЕ вийде.
Ви гопота, кидал. Співпрацюіати з вами ніхто , окрім фуйла, не буде.
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29.04.2021 13:43 Ответить
Вірять тільки зебіли, але їх кількість обмежена кордонами України і ефіром Г+Г.
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29.04.2021 13:46 Ответить
"Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс - Цензор.НЕТ 8883
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29.04.2021 13:47 Ответить
Андрій Стріхарській - "слуга народу" виявився фігурантом справи про зґвалтування (документ)

"Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс - Цензор.НЕТ 9316

https://akcenty.life/andriy-strikharskiy-sluha-narodu-vyiavyvsia-fihurantom-spravy-pro-zgvaltuvannia-dokument/?fbclid=IwAR0F7sBLMr5IZoNaXhyphXIZGsGLpRO6QqIj1XT9ptBywltY9gfR1uKbgAg
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29.04.2021 13:47 Ответить
тоді поясни що значить, що ви "несущественно" будете змінювати курс. Як саме?
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29.04.2021 13:49 Ответить
Да кто ж вам поверит после смены главы Нацбанка, наперсточники?!
И сводите этого дикобраза к цирюльнику...
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29.04.2021 13:49 Ответить
А чего МВФ так бьется за Коболева? Подозрительно...
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29.04.2021 13:49 Ответить
МВФу пофіг Коболєв. Б'ють вони не за Коболєв, а за порядок. Є речі, які у цивілізованому світі е підлягають сумніву і коректування ні в залежності від хотєлок влади, ні в залежності від модного тренду - це законопослушість і передбачувпність. Законопослушість - це дотримання в писаних правил, які регламетують певну діяльність знову ж таки не залежно ні від обставин, ні від персоналій. Саме цей факт забезпечує передбачувпність і прогнозованість. І рівень життя у розвинутих країнах на порядок вище за наш, бо вони дотримться правил. Цього ж вимагають і від нас.
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29.04.2021 14:03 Ответить
Те саме із Тупіцким але для зелених лохів це вища матерія.
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29.04.2021 14:42 Ответить
Просто Коболев не нравится нашим северным торговым партнерам.
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29.04.2021 13:50 Ответить
цей мохнатик обіцяє що курс на Європу зазнає лише незначних змін які дуже треба олігархам-виродкам. зрештою, депутати не хочуть втрачати доплат в конвертах оскільки це саме те заради чого вони йшли у парламент.
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29.04.2021 13:51 Ответить
Кому ты втираешь, дебил зеленый. Кого вообще теперь парит что вы там несете и какой там курс будет - вы, кретины тупорылые, реформу корпоративного управления похерили. Тут не работает на полшишечки (как у вас принято) - тут либо реформа есть, либо ее нет. И вы, выкидыши пьяной обезяны, реформу похерили. А потому все это блеяние - только для таких же тупорылых зебилов и прочей шоблы которая за копейку не то что родину - мать, отца и детей продаст.
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29.04.2021 14:02 Ответить
Т.н. "друзья" из МВФ требуют перехода на мировые цены на газ, эл-энергию. А вы-правительство и президент, включили дурачка, как будто не понимаете, что они неофициально предлагают переходить на мировые расценки по оплате труда. И тогда наступит идиллия! Но тогда в бюджет будет очень мало поступать денег. Так почему вы считаете, что воровать у работающего человека в виде налогов-это благо, а выплачивать людям то, что они зарабатывают-это зло? Из бюджета легче украсть-вот ваша философия! Продолжение следует.
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29.04.2021 14:20 Ответить
ключевое слово "существенно"
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29.04.2021 14:35 Ответить
Мда, ну і іпало в цього політичного лідера.
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29.04.2021 14:44 Ответить
Ну не знаю. Не менять курс? Это как при таких убытках?
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29.04.2021 14:57 Ответить
это он лохам, а не мвф ...
как в кацапии
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29.04.2021 15:30 Ответить
Щось мені здається, що МВФ глибоко начхати на те, хто саме рулить "Нафтогазом". Це ж просто прокладка, яка нічого не виробляє, а тільки барижить, роблячи націнку. Ще й при цьому примудряється бути збитковою.
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29.04.2021 16:15 Ответить
"ми не збираємося суттєво змінювати курс", - только подеребаним немного
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29.04.2021 20:15 Ответить
МВФ с ЗЕкомандой уже не будет сотрудничать.

Все закончилось еще тогда, когда ЗЕлень поменяла главу НБУ на ручную шавку Коломойского.
А сейчас "плуги народа" просто закрепили свой небывалый успех.
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29.04.2021 21:58 Ответить
 
 