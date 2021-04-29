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Новости Конституционный кризис
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Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 12 мая

Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 12 мая

Печерский районный суд Киева в очередной раз отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного Суда отменен, из-за его неявки на заседание.

На заседание в четверг Тупицкий в очередной раз не явился. Защита заявила о том, что Тупицкий находится на амбулаторном лечении, и попросила суд перенести заседание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сторона обвинения в свою очередь вновь заявила ходатайство о принудительном приводе подозреваемого.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на 12 мая 10.00. 

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Ранее суд неоднократно переносил рассмотрение ходатайства из-за неявки Тупицкого на заседание. Его адвокаты заявляли о госпитализации подзащитного, суд указывал на преждевременность вопроса принудительного привода и статус Тупицкого как спецсубъекта.

Как сообщалось, Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что рассмотрят 2 апреля ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

Автор: 

КС (2248) суд (25081) Тупицкий Александр (233) мера пресечения (451)


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Топ комментарии
+5
Так он так до глубокой старости не будет приходить в суд а заседание будут переносить.
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29.04.2021 13:43
+4
а якби "пересічний громадянин" не прийшов щоб було?.. виламані двері і кайданки?. у кращому випалку..
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29.04.2021 13:50
+3
Импотентная власть - а, попросту, вся - от головы до пяток - коррумпирована. Не верю, чтобы этого хряка не могут притянуть в суд - прикупленные проститутки.
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29.04.2021 13:47
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Так он так до глубокой старости не будет приходить в суд а заседание будут переносить.
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29.04.2021 13:43 Ответить
на гівноприкасаємих неприкасаємих мирські суди не поширюються, їм подавай суди для небожителів.
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29.04.2021 13:46 Ответить
Импотентная власть - а, попросту, вся - от головы до пяток - коррумпирована. Не верю, чтобы этого хряка не могут притянуть в суд - прикупленные проститутки.
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29.04.2021 13:47 Ответить
а якби "пересічний громадянин" не прийшов щоб було?.. виламані двері і кайданки?. у кращому випалку..
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29.04.2021 13:50 Ответить
Нічого, так само як і тут. Дякуйте КПК Портнова. 100 гривень лікарю за липовий лікарняний дав, і нехай "увесь світ почекає"...
А виламані двері і кайданки, це відразу підозра ментам. ДБР спить і бачить, як би на такій дурниці показник собі зробити.
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29.04.2021 13:53 Ответить
Все как у крысы кернес-пока не упокоится.
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29.04.2021 13:53 Ответить
всем брат пример с Тупого? зачем ходить в суд?, подождут и перенесут... сколько тебе нужно.
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29.04.2021 14:05 Ответить
Ото не ходитиме, поки про нього не забудуть.
А потім ще отримає купу виплат, і не доведи Боже, балотуватиметься на президента.
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29.04.2021 14:08 Ответить
Так ось же відповідь! Треба було Ріфу, Дугарь, Кузьменко просто не приходити на засідяння! І все! Ніяких тобі камер, домашніх чи нічних арештів... Просто не приходь до суду і ти - вільний! Треба всім АТОвцям та волонтерам взяти це на озброєння.
Що там зєлєбобіки на Пороха гнали про суддівську реформу? Ну, де вони всі? 2 роки, як найвеличніший зі своїм 100% прокурвором та абсолютною владою у ВР та КМ нічого не зробив... Зате як Портнова прикривав, коли той на Пороха справи відкривав май же не щодня!
Де всі ці "борцуни" та "смєтуни"? Празнують наукову струпінь Ківи?
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29.04.2021 14:10 Ответить
День в истории 12 мая - памятные даты и события

. ♦ 996 - в Киеве освящён первый на Руси каменный храм - Десятинная церковь.
♦ 1311 - Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров. ♦ 1364 - в Кракове создан Ягеллонский университет.
♦ 1497 - Папа римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу.
♦ 1551 - в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос.
♦ 1570 - в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество. ♦ 1664 - премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале.
2020 - прихолд Тупицкого в суд
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29.04.2021 14:16 Ответить
Тупицкий тупит, и власть тупит. Все довольны.
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29.04.2021 15:04 Ответить
В нього "чистий четвер".
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29.04.2021 17:58 Ответить
 
 