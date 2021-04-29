Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 12 мая
Печерский районный суд Киева в очередной раз отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного Суда отменен, из-за его неявки на заседание.
На заседание в четверг Тупицкий в очередной раз не явился. Защита заявила о том, что Тупицкий находится на амбулаторном лечении, и попросила суд перенести заседание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сторона обвинения в свою очередь вновь заявила ходатайство о принудительном приводе подозреваемого.
Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на 12 мая 10.00.
Ранее суд неоднократно переносил рассмотрение ходатайства из-за неявки Тупицкого на заседание. Его адвокаты заявляли о госпитализации подзащитного, суд указывал на преждевременность вопроса принудительного привода и статус Тупицкого как спецсубъекта.
Как сообщалось, Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.
В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.
Позже в Печерском суде сообщили, что рассмотрят 2 апреля ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.
В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.
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А виламані двері і кайданки, це відразу підозра ментам. ДБР спить і бачить, як би на такій дурниці показник собі зробити.
А потім ще отримає купу виплат, і не доведи Боже, балотуватиметься на президента.
Що там зєлєбобіки на Пороха гнали про суддівську реформу? Ну, де вони всі? 2 роки, як найвеличніший зі своїм 100% прокурвором та абсолютною владою у ВР та КМ нічого не зробив... Зате як Портнова прикривав, коли той на Пороха справи відкривав май же не щодня!
Де всі ці "борцуни" та "смєтуни"? Празнують наукову струпінь Ківи?
. ♦ 996 - в Киеве освящён первый на Руси каменный храм - Десятинная церковь.
♦ 1311 - Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров. ♦ 1364 - в Кракове создан Ягеллонский университет.
♦ 1497 - Папа римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу.
♦ 1551 - в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос.
♦ 1570 - в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество. ♦ 1664 - премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале.
2020 - прихолд Тупицкого в суд