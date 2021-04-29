РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5670 посетителей онлайн
Новости
4 237 6

CБУ разоблачила в Виннице сеть подпольных "call-центров", которые ежемесячно обманывали граждан на 7 млн грн. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ заблокировали в Виннице схему завладения деньгами граждан через виртуальные "брокерские услуги". Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 7 млн ​​грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Специалисты установили, что схему "обслуживали" почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода.

"По предварительным данным следствия, житель областного центра наладил работу трех подпольных "call-центров". Их операторы через IP-телефонию подыскивали клиентов для регистрации на фиктивных брокерских интернет-платформах и пополнения специально созданных электронных счетов. После этого дельцы через сеть аффилированных фирм выводили деньги граждан в тень и переводили в наличные", - сказано в сообщении.

CБУ разоблачила в Виннице сеть подпольных call-центров, которые ежемесячно обманывали граждан на 7 млн грн 01

Во время следственных действий в офисных помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили более 200 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ предупредила граждан об усилении российской пропаганды и вероятности диверсий на майские праздники

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

CБУ разоблачила в Виннице сеть подпольных call-центров, которые ежемесячно обманывали граждан на 7 млн грн 02
Фото: сайт СБУ

Мероприятия по разоблачению схемы проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Винница (725) киберпреступление (762) СБУ (19864)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Ежемесячно. На семь! Миллионов. Такое впечатление что запас дураков бесконечен. Это удручающе и пугает.
показать весь комментарий
29.04.2021 14:02 Ответить
Вспомнилась поговорка из 90-х: снова слышен баксов шелест-это лох идет на нерест...
Все это не закончится, пока все 73% не кинут на деньги, их собственные деньги, ибо на бюджетные им плевать.
показать весь комментарий
29.04.2021 14:05 Ответить
Не поділились
показать весь комментарий
29.04.2021 14:32 Ответить
мля, ну если хотите на бирже торговать - идите в иностранные банки (Сакса и т.д.), или хотя бы госбанки Украины.. нах кормить непонятно какие конторы-однодневки..
показать весь комментарий
29.04.2021 15:21 Ответить
7 млн грн.
показать весь комментарий
29.04.2021 15:34 Ответить
С**А, мертвчуком займіться!!! І не буде потім ніяких кол центрів і ворів і зрадників і внутрішніх ворогів!!! Чи сцикотно, бо самі за час "служби" на державу нахваталися мулу стільки, що тепер і внуки ваші відхаркувати будуть?!
показать весь комментарий
29.04.2021 16:06 Ответить
 
 