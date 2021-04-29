CБУ разоблачила в Виннице сеть подпольных "call-центров", которые ежемесячно обманывали граждан на 7 млн грн. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ заблокировали в Виннице схему завладения деньгами граждан через виртуальные "брокерские услуги". Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 7 млн ​​грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Специалисты установили, что схему "обслуживали" почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода.

"По предварительным данным следствия, житель областного центра наладил работу трех подпольных "call-центров". Их операторы через IP-телефонию подыскивали клиентов для регистрации на фиктивных брокерских интернет-платформах и пополнения специально созданных электронных счетов. После этого дельцы через сеть аффилированных фирм выводили деньги граждан в тень и переводили в наличные", - сказано в сообщении.

Во время следственных действий в офисных помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили более 200 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.

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Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.



Фото: сайт СБУ

Мероприятия по разоблачению схемы проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.