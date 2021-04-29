Разумков о марше вышиванок в честь дивизии СС "Галичина": "Сегодня точно Украине не надо популяризировать войска СС"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает недопустимым проведение шествий, популяризирующих войска СС, и считает марш в честь создания дивизии "Галичина" нарушением закона.

"Отношусь плохо (к маршу в честь создания дивизии "Галичина", прошедшего в среду в Киеве. - Ред.). К сожалению, любое нарушение закона – пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта - на территории нашего государства не прибавляет нам ни внутри общества, ни за границами нашей страны", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в Украине помнят и знают события Второй мировой войны и "сегодня точно Украине не надо популяризировать войска СС, в том числе и дивизию СС "Галичина".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что организаторы и участники марша прибегали к манипуляциям, не упоминая во время акции частичку "СС".

"Плохо отношусь, негативно. Я думаю, что там, если полиции поработать, то можно квалифицировать пару статей о пропаганде тоталитарных режимов, нацистского режима", - отметил парламентарий.

Корниенко заявил, что после акции есть основания пересмотреть законодательство о массовых собраниях. Поскольку организаторы, по словам нардепа, вроде заявляли, что "проведут марш вышиванок, патриотических сил, то есть все называлось не в контексте дивизии СС "Галичина".

Нардеп отметил, что заявка о проведении акции в КГГА могла подаваться без упоминания там дивизии СС "Галичина".

"Что делать, когда заявка на детский утренник, а приходят зиговать", - сказал руководитель партии.

Он также добавил, что, возможно, фракция выскажется по этому поводу на внеочередном заседании Верховной Рады.

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Напомним, вчера в центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина".