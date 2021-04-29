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Разумков о марше вышиванок в честь дивизии СС "Галичина": "Сегодня точно Украине не надо популяризировать войска СС"

Разумков о марше вышиванок в честь дивизии СС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает недопустимым проведение шествий, популяризирующих войска СС, и считает марш в честь создания дивизии "Галичина" нарушением закона.

"Отношусь плохо (к маршу в честь создания дивизии "Галичина", прошедшего в среду в Киеве. - Ред.). К сожалению, любое нарушение закона – пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта - на территории нашего государства не прибавляет нам ни внутри общества, ни за границами нашей страны", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в Украине помнят и знают события Второй мировой войны и "сегодня точно Украине не надо популяризировать войска СС, в том числе и дивизию СС "Галичина".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что организаторы и участники марша прибегали к манипуляциям, не упоминая во время акции частичку "СС".

"Плохо отношусь, негативно. Я думаю, что там, если полиции поработать, то можно квалифицировать пару статей о пропаганде тоталитарных режимов, нацистского режима", - отметил парламентарий.

Корниенко заявил, что после акции есть основания пересмотреть законодательство о массовых собраниях. Поскольку организаторы, по словам нардепа, вроде заявляли, что "проведут марш вышиванок, патриотических сил, то есть все называлось не в контексте дивизии СС "Галичина".

Нардеп отметил, что заявка о проведении акции в КГГА могла подаваться без упоминания там дивизии СС "Галичина".

"Что делать, когда заявка на детский утренник, а приходят зиговать", - сказал руководитель партии. 

Он также добавил, что, возможно, фракция выскажется по этому поводу на внеочередном заседании Верховной Рады.

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Напомним, вчера в центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина".

Автор: 

вышиванка (116) история (2017) марш (632) СС Галичина (56) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+38
И какие у "разум"кова претензии к дивизии ваффен-СС "Галичина"? Или он пытается оспорить результаты Нюрнбергского трибунала?
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29.04.2021 14:10
+29
"божички, что скажут наши кураторы с востока?!" - читается между строк
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29.04.2021 14:10
+26
А що ви хотіли почути від ватяної особини ...
З нього так і сочиться ненависть до українського.
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29.04.2021 14:34
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Ще живі Дивізійники і місцеві люди розповідають, що , коли йшов набір в Дивізію під Коломиєю (Ів.-Франківська, тоді - Станіславська обл.) добами стояли юрби бажаючих (молоді і чоловіків),з навколишніх сіл добровольців. Записали лише, здається, кожного 5-го. Перспектива повернення московських окупантів була неприйнятною для Галичан, котрі порятунок бачили хто в УПА, а хто в Німеччині. Доречі, Українські Націоналісти Бандерівці агітували проти вступу Галичан до Дивізії, а за вступ до Націоналістичного підпілля (до ОУН).
Та при любих розкладках - кацапів і більшовиків в Галичині на дух не сприймали. І поляків, доречі... поляки (АК, БХ) вибили і вирізали скільки українського населення, що т.з."волинська різня" ще треба добряче подумати і порахувати - до кого більше пасує...
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30.04.2021 12:19 Ответить
Надо не осуждать эти,так называемые марши СС, а строго-настрого ЗАПРЕТИТЬ! Вы же сами даете повод России называть вас нацистами! Пора это прекратить и ввести жесткое наказание!
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30.04.2021 14:37 Ответить
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