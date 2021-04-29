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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE

В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE

Украина в ближайшие две недели может выйти на первое место по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди крупных стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, в настоящее время страна - на втором месте по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы с населением более 10 млн чел. (13,6 умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения). В то же время Украина может выйти на первое место в ближайшие две недели. При этом уровень смертности медленно снижается", - сказал он.

Ганиченко добавил, что заболеваемость в стране продолжает идти на спад.

"Спад заболеваемости в Украине ускоряется, в то же время это не окончательный выход из этой волны заболеваемости. Мы ожидаем, что заболеваемость продолжит падать после Пасхальных праздников, но меньшими темпами. Результат влияния праздников можно будет увидеть только в конце мая", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик смертности из-за COVID-19 в Украине пройден, - НАНУ

В KSE прогнозируют, что через неделю в "красной" зоне могут остаться три области – Хмельницкая, Харьковская и Сумская.

"Житомирская область стабилизируется и на следующей неделе может выйти из "красного" уровня эпидопасности. Запорожская, Киевская и Полтавская области еще не вышли из-за превышенного коэффициента выявления. Ожидается стабилизация этого показателя через увеличение объемов тестирования, после чего эти три области на протяжении недели смогут выйти из "красного" уровня. Также ожидается выход Николаевской и Черниговской областей. Харьковская область по показателям может выйти из "красной" зоны буквально завтра (в пятницу. – Ред.), однако ситуация там остается стабильно критической: занято 78% коек с кислородом и 92% реанимационных коек в профильных медучреждениях. Мы ожидаем, что через неделю в "красной" зоне останутся только Хмельницкая, Харьковская и Сумская области",- сказал Ганиченко.

карантин (16729) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE - Цензор.НЕТ 7167
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29.04.2021 14:28
+20
В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE - Цензор.НЕТ 8548
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29.04.2021 14:26
+19
Чемпионы, фуле
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29.04.2021 14:19
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Чемпионы, фуле
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29.04.2021 14:19 Ответить
В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE - Цензор.НЕТ 8548
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29.04.2021 14:26 Ответить
В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE

не выйдет.. от степанова давнло есть указание - списывать ковид на "грипп, орз, воспаление легких"..
Без этих манипуляций Украина давно бы перегнала все страны в ЕС и догнала Индию..
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29.04.2021 15:23 Ответить
Давайте, відкривайте всі школи, щоб школяри знову рознесли заразу по селах до бабусь та дідусь! Не могли вже закінчити дистанційно - мало вам свят та дурного народу! В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE - Цензор.НЕТ 2579
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29.04.2021 14:27 Ответить
спасибо, ЗЕлечке за это !!!!!!!!!!!
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29.04.2021 19:28 Ответить
Воно і не дивно.
Адже відсутнє лікування і вакцинація.
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29.04.2021 14:19 Ответить
Ну так ЗЄля ж "чемпіон світу з короновірусом"...правда, не з того краю чемпіон, але "какая разніца". Правда, ЗЕбіли?
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29.04.2021 14:20 Ответить
В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE - Цензор.НЕТ 7167
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29.04.2021 14:28 Ответить
Пабєбздюн наркоманський ********...
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29.04.2021 14:39 Ответить
супер) конячка в ах.е, судя по морде
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29.04.2021 15:43 Ответить
синьйор ковідомор
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29.04.2021 15:30 Ответить
але ж ви не забули, хто насправді "доктор Смерть"?
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29.04.2021 14:22 Ответить
Дайоошш!
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29.04.2021 14:22 Ответить
У найближчі два тижні Україна може вийти на перше місце за смертністю від COVID-19 серед країн Європи, - KSE - Цензор.НЕТ 251
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29.04.2021 14:55 Ответить
Неужели вы серьезно думали, что избрав инфальтивного идиота управлять страной, Украину ждет процветание и благополучие?!
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29.04.2021 14:23 Ответить
Заміть розвитку - виживання. А хто ж зробив це разом?
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29.04.2021 14:34 Ответить
Уррряяяя! А вы не верили в "маладые лицца" !!!! Скоро первое место - наше!!!!!
Выкусите - порохоботы!!!!
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29.04.2021 14:24 Ответить
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29.04.2021 16:52 Ответить
В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE - Цензор.НЕТ 6318
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29.04.2021 14:24 Ответить
...но "Доктор Смерть" у вас - Супрун, верно, ЗЕбизьяны?
В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE - Цензор.НЕТ 8065
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29.04.2021 14:26 Ответить
Який рівень розвитку населення країни, такі і його шанси на виживання.
Українцям шоб вижить, треба амертканську владу, але навіщо американцям таке щастя у вигляді українців?
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29.04.2021 14:30 Ответить
Українцям шоб вижить, треба перестати обирати кловунів. Про це попереджалось, але вибір вже зроблено.
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29.04.2021 14:33 Ответить
А вони ніколи не зміняться..це зебіли дебіли..вони ж вибрали себе...
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29.04.2021 15:17 Ответить
Шановні українці! Бережіть себе і один одного, бо надії на тих кому платимо гроші, щоб ті оберігали нас нема. Ойбнуте керівництво держави вирішило подолати коронакризу середньовічним способом - тобто придбати колективний імунітет, а за це треба віддати частину життів населення. Зеленському і всій його камарил"ї ви всі - пох. Не балєйтє!
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29.04.2021 14:32 Ответить
китайцы мстят за Мотор-Сич?
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29.04.2021 14:35 Ответить
эти тоже. Но сейчас речь идет о коронавирусе, которые подозрительным образом косит врагов и конкурентов Китая.
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29.04.2021 15:02 Ответить
Да пархатую нечисть по всему миру вырезали регулярно, так что при Хмельницком это не было первым лохокостом.
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29.04.2021 16:06 Ответить
Нет, судьба мстит идиотам за то, что не думают и хотят простых решений и которые полагают "какая разница" и "хуже не будет"
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29.04.2021 14:41 Ответить
китай будет мстить медленно и с удовольствием, известно же, если должник не хочет платить - из него делают пример другим, что бы уж они то точно заплатили
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29.04.2021 14:51 Ответить
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29.04.2021 15:02 Ответить
Я верю в зе-проФФессионалов, у них получится и Украина таки займет в Европе достойное первое место!
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29.04.2021 14:39 Ответить
Да, с миром всё-таки посложнее -- там (в мире) идиотов побольше наших найти легко. А вот в Европе мы на "достойном" месте.
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29.04.2021 15:38 Ответить
"Вступлять" хоч таким "макаром" в Євросоюз.
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29.04.2021 17:44 Ответить
Як казав наш тепень Зеля - ми чемпійони світу по коронавірусу.
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29.04.2021 14:40 Ответить
ЗЕковид страшнее любого вируса
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29.04.2021 14:41 Ответить
А может, это Зеля специально сделал, в память о Голодоморе? Тогда Украина тоже была лидером Европы по смертности...
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29.04.2021 14:42 Ответить
Ну хоть в чем-то мы первые.
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29.04.2021 14:42 Ответить
чемпионы же
надо соответствовать
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29.04.2021 14:44 Ответить
По его словам, в настоящее время страна - на втором месте по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы с населением более 10 млн чел. (13,6 умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения). В то же время Украина может выйти на первое место в ближайшие две недели. При этом уровень смертности медленно снижается", - сказал он.
Ганиченко добавил, что заболеваемость в стране продолжает идти на спад.
"Спад заболеваемости в Украине ускоряется, в то же время это не окончательный выход из этой волны заболеваемости. Мы ожидаем, что заболеваемость продолжит падать после Пасхальных праздников, но меньшими темпами. Результат влияния праздников можно будет увидеть только в конце мая", - сказал он.
Ну и в чём новость?
"Находимся на втором месте, но может выйдем на первое. Результаты можно будет увидеть в конце мая".
Это не констатация факта, а всего лишь его прогноз, а вангователей у нас хватает. И это "может "в данном контексте тоже как-то напрягает. Складывается впечатление, что он всеми фибрами своей души этого желает.
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29.04.2021 14:53 Ответить
Мабуть це перемога чемпіона???
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29.04.2021 15:00 Ответить
Это великое достижение зЮдебилов!
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29.04.2021 15:06 Ответить
ну хоть в чем то первие
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29.04.2021 15:16 Ответить
Зеля не обдурив, що він чемпіон!
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29.04.2021 15:25 Ответить
может..и ворона родить чебурашку
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29.04.2021 15:33 Ответить
Давай, зеля, давай! Еще чуть-чуть -- и ты чемпион Европы!
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29.04.2021 15:35 Ответить
Вовочка - шампиньон мира по брехне и дешевому пиару.
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29.04.2021 15:36 Ответить
Когда дебилы ДОБРОВОЛЬНО отдают страну на разграбление инородцам-мародерам, то чего еще ждать? Что пархатые иуды будут заботиться о жизнях и здоровье гоев?
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29.04.2021 16:07 Ответить
может выйти а может и не выйти, может заболеть и может не заболеть, может быть опсаен а может и нет, науке это не известно
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29.04.2021 16:33 Ответить
...от индусов - то хоть закрылись !!? .. а то пиппц.., будет!? ...ещё турки разрешили без теста заезжать после 12 мая , счас попрут!!! ...кароче тушите свет - кидайте хранату!!!!(
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29.04.2021 16:50 Ответить
Украина может выйти на первое место по смертности в Европе, а власти открывают с 5го числа детские сады и школы - главный рассадник инфекции. Ну не идиоты? У меня нет слов. Всегда, когда начиналась эпидемия гриппа - останавливали работу школ и детсадов, и так останавливали эпидемию. А тут всё наоборот.
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29.04.2021 18:38 Ответить
У нас все "прекрасно" повсеместно отменяются красные зоны к майским праздникам. А вот после 15,, 20 мая мы ускоренными темпами рванем к первому месту. Ну зато гульнем на славу... Но кого это интересует, власть боится за рейтинки ( смертность то такое.. а вот праздники " святое"), бизнес за потерянные праздничные прибыли, ("деньги ведь они не пахнут", а народу ну .. гульнем а там пускай будет что будет.. " авось пронесет", " И все довольны, по крайней мере пока...
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29.04.2021 19:54 Ответить
 
 