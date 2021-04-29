В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE
Украина в ближайшие две недели может выйти на первое место по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди крупных стран Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
По его словам, в настоящее время страна - на втором месте по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы с населением более 10 млн чел. (13,6 умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения). В то же время Украина может выйти на первое место в ближайшие две недели. При этом уровень смертности медленно снижается", - сказал он.
Ганиченко добавил, что заболеваемость в стране продолжает идти на спад.
"Спад заболеваемости в Украине ускоряется, в то же время это не окончательный выход из этой волны заболеваемости. Мы ожидаем, что заболеваемость продолжит падать после Пасхальных праздников, но меньшими темпами. Результат влияния праздников можно будет увидеть только в конце мая", - сказал он.
В KSE прогнозируют, что через неделю в "красной" зоне могут остаться три области – Хмельницкая, Харьковская и Сумская.
"Житомирская область стабилизируется и на следующей неделе может выйти из "красного" уровня эпидопасности. Запорожская, Киевская и Полтавская области еще не вышли из-за превышенного коэффициента выявления. Ожидается стабилизация этого показателя через увеличение объемов тестирования, после чего эти три области на протяжении недели смогут выйти из "красного" уровня. Также ожидается выход Николаевской и Черниговской областей. Харьковская область по показателям может выйти из "красной" зоны буквально завтра (в пятницу. – Ред.), однако ситуация там остается стабильно критической: занято 78% коек с кислородом и 92% реанимационных коек в профильных медучреждениях. Мы ожидаем, что через неделю в "красной" зоне останутся только Хмельницкая, Харьковская и Сумская области",- сказал Ганиченко.
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не выйдет.. от степанова давнло есть указание - списывать ковид на "грипп, орз, воспаление легких"..
Без этих манипуляций Украина давно бы перегнала все страны в ЕС и догнала Индию..
Адже відсутнє лікування і вакцинація.
Выкусите - порохоботы!!!!
Українцям шоб вижить, треба амертканську владу, але навіщо американцям таке щастя у вигляді українців?
надо соответствовать
Ганиченко добавил, что заболеваемость в стране продолжает идти на спад.
"Спад заболеваемости в Украине ускоряется, в то же время это не окончательный выход из этой волны заболеваемости. Мы ожидаем, что заболеваемость продолжит падать после Пасхальных праздников, но меньшими темпами. Результат влияния праздников можно будет увидеть только в конце мая", - сказал он.
Ну и в чём новость?
"Находимся на втором месте, но может выйдем на первое. Результаты можно будет увидеть в конце мая".
Это не констатация факта, а всего лишь его прогноз, а вангователей у нас хватает. И это "может "в данном контексте тоже как-то напрягает. Складывается впечатление, что он всеми фибрами своей души этого желает.