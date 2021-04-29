Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало"
В Кремле заявили, что продвижения в подготовке встречи Путина и Зеленского нет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось.
"Наш замруководителя администрации (президента РФ. - Ред.), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из Офиса Президента Украины никакой конкретики не поступало", - отметил пресс-секретарь Путина.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.
В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.
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контрпропаганда дает свои плоды...так еще и путина нивелируют...
и останется одно лязганье оружейного металла на границе и зло шо йгу
Нормальним громадянам України з тобою ні про що розмовляти