Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало"

В Кремле заявили, что продвижения в подготовке встречи Путина и Зеленского нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось.

"Наш замруководителя администрации (президента РФ. - Ред.), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из Офиса Президента Украины никакой конкретики не поступало", - отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

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