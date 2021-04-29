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Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало"

Песков о встрече Зеленского и Путина:

В Кремле заявили, что продвижения в подготовке встречи Путина и Зеленского нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось.

"Наш замруководителя администрации (президента РФ. - Ред.), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из Офиса Президента Украины никакой конкретики не поступало", - отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков не знает, готов ли Путин куда-то ехать ради встречи с Зеленским: Официального предложения нет

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31217) россия (95393)


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Топ комментарии
+7
Оказалось что встречаться в Ватикане для Зели не комильфо

Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало" - Цензор.НЕТ 6100
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29.04.2021 14:45
+4
...папа таки в кугсе...
Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало" - Цензор.НЕТ 5054
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29.04.2021 14:49
+3
...зелюку еще не прислали сценарий корпоратива?
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29.04.2021 14:44
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...зелюку еще не прислали сценарий корпоратива?
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29.04.2021 14:44 Ответить
раньше песков был "голосом путина"...а щаз его много, говорит размыто, мало прежней конкретики...
контрпропаганда дает свои плоды...так еще и путина нивелируют...
и останется одно лязганье оружейного металла на границе и зло шо йгу
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29.04.2021 16:14 Ответить
Оказалось что встречаться в Ватикане для Зели не комильфо

Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало" - Цензор.НЕТ 6100
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29.04.2021 14:45 Ответить
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29.04.2021 14:45 Ответить
херассе, у кацапов тоже офи презедента, а не администрация? понятно откуда зебил слизал этот концепт теперь
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29.04.2021 14:45 Ответить
Нет, у кацапов как раз администрация, они себя мелкой шпаной не считают, в отличии от "Величайшего".
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29.04.2021 15:03 Ответить
Что клоун может добиться от свихнувшейся гэбни лишь одному клоуну известно.
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29.04.2021 14:45 Ответить
Цікаво виходить - кацапів не запросили, а Папа взагалі не в курсі.
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29.04.2021 14:46 Ответить
...папа таки в кугсе...
Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало" - Цензор.НЕТ 5054
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29.04.2021 14:49 Ответить
Что говорить когда нечего говорить. РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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29.04.2021 14:46 Ответить
ну, ЗЕлений віслюк вже погодився обговорювати статус мови. Для ЗЕклоуна, головне зустрітися зі своїм кумиром - Куйлом, решта - пофігу...
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29.04.2021 14:48 Ответить
піськофф, ось тобі конкретика: ти - йоршик від *****.
Нормальним громадянам України з тобою ні про що розмовляти
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29.04.2021 14:46 Ответить
Ну такого пісуна ще треба пошукати,не було не чув не ма, не розмовляли, на все відповідь ні!!!!!
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29.04.2021 14:47 Ответить
 
 