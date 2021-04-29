Температура достигает 40°C, выраженная слабость, потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач рассказал о новых симптомах COVID-19

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко описал течение COVID-19 у инфицированных пациентов. По его словам, сейчас симптомы, которые были в начале пандемии, случаются все реже и реже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Температура достигает до 40 градусов, выражена общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты. Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", – отметил специалист.

Директор Львовской областной инфекционной больницы добавил, что наблюдаются также и симптомы, которые были в начале пандемии – потеря обоняния, вкуса. Но эти признаки COVID-19 случаются все реже и реже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE