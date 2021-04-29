Температура достигает 40°C, выраженная слабость, потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач рассказал о новых симптомах COVID-19
Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко описал течение COVID-19 у инфицированных пациентов. По его словам, сейчас симптомы, которые были в начале пандемии, случаются все реже и реже.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ТСН.
"Температура достигает до 40 градусов, выражена общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты. Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", – отметил специалист.
Директор Львовской областной инфекционной больницы добавил, что наблюдаются также и симптомы, которые были в начале пандемии – потеря обоняния, вкуса. Но эти признаки COVID-19 случаются все реже и реже.
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Вирус становиться гуманнее - больные сходят с ума и не переживают за то, что смертельно больны а родственники и санитарки дуреют от диарейного больного который все вокруг себя обрыгал и обкакал.
Млять! Придумайте вирус для китайцев !!!! Только что бы только их брал!
15 октября, в Уханьском институт вирусологии, проходила научная конференция с российскими коллегами из Новосибирска. В декабре 2019 года органы здравоохранения Уханя сообщили о массовых случаях атипичной пневмонии с летальным исходом.
какая тут связь?
вони вас самі знайдуть
СТАРІ СТРАШИЛКИ ВЖЕ НЕ ПРАЦЮЮТЬ - ТРЕБА НОВІ
А ну всі вакцинуватись, тільки так ви будете щасливі і доживете до 120 років )))
Короновірус це ж вірус ***** **********, куди там грипу пташиному.
Царство небесное тебе папа.
А сміятись треба, бо без гумору можна вмерти від депресії
Звісно не над вмерлими, а над необізнаністю.