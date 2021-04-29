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Новости Коронавирус и карантин
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Температура достигает 40°C, выраженная слабость, потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач рассказал о новых симптомах COVID-19

Температура достигает 40°C, выраженная слабость, потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач рассказал о новых симптомах COVID-19

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко описал течение COVID-19 у инфицированных пациентов. По его словам, сейчас симптомы, которые были в начале пандемии, случаются все реже и реже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Температура достигает до 40 градусов, выражена общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты. Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", – отметил специалист.

Директор Львовской областной инфекционной больницы добавил, что наблюдаются также и симптомы, которые были в начале пандемии – потеря обоняния, вкуса. Но эти признаки COVID-19 случаются все реже и реже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE

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Топ комментарии
+12
Температура достигает 40°C, выраженная слабость, потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач рассказал о новых симптомах COVID-19 - Цензор.НЕТ 4775
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29.04.2021 15:18
+10
...нарид сам выбрал свой путь - теперь "...не трєба скігліті..."(с)
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29.04.2021 15:24
+8
Я іронізую. Я б віддав у жертву Зеленського і його камарилью у купі з бєнєю. Просто , нарід вже змирився з бездіяльністю влади і свєю безпорадністю.
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29.04.2021 15:17
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Правила форума Совет форумчан
Вирус мутирует, сейчас главное чтоб сюда зараза из Индии не добралась, на этого мутанта и вакцины не особо уже действуют.
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29.04.2021 15:13 Ответить
Вірус ніколи не мутує в сторону агресивності до організма, який забезпечує йому виживання. Окрім одного віруса. Вірніше Супер паразита - це прямоходячого безхвочстого лисого примата. Це єдиний найбільш небезпечний хвороботворчий організмін на планеті Земля.
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29.04.2021 16:12 Ответить
Вирусы вообще-то мутируют во все стороны. Штаммы могут быть как более смертоносными, так и менее. Другое дело, что в результате эволюционного отбора остаются только последние. Я думал, что этот процесс относительно быстрый, но вирусологи утверждают, что он длится сотни лет. А на коротком промежутке времени угадать, в какую сторону вирус будет мутировать, нельзя.
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29.04.2021 22:31 Ответить
Казки супер паразита......
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30.04.2021 08:48 Ответить
Но ты же сам в свой бред веришь?
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30.04.2021 13:03 Ответить
Долбанные турЫсты завезут
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29.04.2021 20:23 Ответить
мутирует падла
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29.04.2021 15:13 Ответить
Не нагнітайте - області виходять з червоної зони, треба святити паску і жарити шашлик. Змиріться - ковіду треба віддати в жертву кілька десятків тисяч життів, а державі зменшити навантаження на пенсійний фонд.
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29.04.2021 15:13 Ответить
Своє життя віддаш в жертву?
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29.04.2021 15:15 Ответить
Я іронізую. Я б віддав у жертву Зеленського і його камарилью у купі з бєнєю. Просто , нарід вже змирився з бездіяльністю влади і свєю безпорадністю.
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29.04.2021 15:17 Ответить
...нарид сам выбрал свой путь - теперь "...не трєба скігліті..."(с)
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29.04.2021 15:24 Ответить
...естественный отбор должен проредить 73% населения страны
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29.04.2021 15:16 Ответить
Увы, их заложники в не меньшей опасности.
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29.04.2021 16:04 Ответить
...увы, да
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29.04.2021 16:06 Ответить
А то і в більшій...
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29.04.2021 16:14 Ответить
Температура достигает 40°C, выраженная слабость, потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач рассказал о новых симптомах COVID-19 - Цензор.НЕТ 4775
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29.04.2021 15:18 Ответить
в любой другой стране эта гнида конченая уже на нарах куковала бы но в Украине он продолжает свою" деятельность" по сокращению народонаселения
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29.04.2021 15:40 Ответить
Не в любой - в венесуэле, кндр или бсср - отнюдь.
В любой НОРМАЛЬНОЙ стране...
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29.04.2021 16:06 Ответить
"Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций" "Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка"https://censor.net/ru/n3262837

Вирус становиться гуманнее - больные сходят с ума и не переживают за то, что смертельно больны а родственники и санитарки дуреют от диарейного больного который все вокруг себя обрыгал и обкакал.
Млять! Придумайте вирус для китайцев !!!! Только что бы только их брал!
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29.04.2021 15:20 Ответить
17 сентября 2019 12:47 "Взрыв в новосибирском центре вирусологии всполошил Западные СМИ и эксперты обеспокоились загадочным взрывом в центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском, и заговорили о вероятности бактериологической катастрофы. В лабораториях центра находится одна из наиболее полных коллекций опасных вирусов в мире, включая штаммы вирусов Эболы, чумы и оспы... "

15 октября, в Уханьском институт вирусологии, проходила научная конференция с российскими коллегами из Новосибирска. В декабре 2019 года органы здравоохранения Уханя сообщили о массовых случаях атипичной пневмонии с летальным исходом.
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29.04.2021 16:27 Ответить
я не поняла.
какая тут связь?
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29.04.2021 17:47 Ответить
тільки не шукайте в себе тих симптомів!
вони вас самі знайдуть
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29.04.2021 15:20 Ответить
Ці симптоми яскраво виражені в уряді, ОП і ВР - скрізь слабоуміє, діарея і гівно.
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29.04.2021 15:25 Ответить
так звані ерінії
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29.04.2021 15:32 Ответить
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29.04.2021 15:47 Ответить
"Температура достигает до 40 градусов, выражена общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. Источник: https://censor.net/ru/n3262837

СТАРІ СТРАШИЛКИ ВЖЕ НЕ ПРАЦЮЮТЬ - ТРЕБА НОВІ
А ну всі вакцинуватись, тільки так ви будете щасливі і доживете до 120 років )))
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29.04.2021 15:24 Ответить
...симптом барановируса очень ярко выражен в твоем "комменте", но в твоем случае маска у тебя на подбородке не поможет - это у тебя, походу, генетическое, и аэрозольным путем не распространяется...
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29.04.2021 15:35 Ответить
...да мне наплевать на твое "наплевать"
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29.04.2021 15:57 Ответить
Ну и ладно. Договорились.
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29.04.2021 15:58 Ответить
До лікарні не їздив?
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29.04.2021 15:46 Ответить
К сожалению- ездил. Снова прошел ПЦР тест, за 1200 гривен. Он мне не понадобился, ибо Турция ввела какой-то тотальный локдаун из-за которого судоверфь в которой ремонтируется моё судно, просто прекратила работу. Теперь... где-то после 17-го мая... мне снова проходить эту мерзость.
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29.04.2021 15:49 Ответить
Желаю тебе, барану, залететь с короной в больничку - сразу, морской идиот, протрезвеешь.
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29.04.2021 16:44 Ответить
Мне- плевать на тебя, тупого кретина, на твои сраные пожелания. Слюной плевать, в твою харю тупорылую.
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29.04.2021 16:59 Ответить
Тебя барана еще за борт не выбросили?
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03.05.2021 07:57 Ответить
Оце ти смерті побажав ))

Короновірус це ж вірус ***** **********, куди там грипу пташиному.
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29.04.2021 18:16 Ответить
На фоне миллионов возможных смертей в ходе возможной войны России против Украины, все эти сообщения как в заголовке статьи, имеют целью просто отвлечение внимания от темы войны. Но не интересны вообще, от слова СОВСЕМ.
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29.04.2021 15:31 Ответить
Какие, к хренам- миллионы смертей??? Вот какие??? Вы только не волнуйтесь, всё будет так, как ибыло: окопы, редкие выстрелы/залпы... и- всё. Это- на ближайшие 8 лет. Что далее- не знаю. Да мне уже и неинтересно будет.
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29.04.2021 15:34 Ответить
От тіки кітайцям землю віддадуть, може й взагалі все скінчитись.
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29.04.2021 15:45 Ответить
Ну, это уже не при моей жизни, как мне очевидно... Потому- наплевать. Снова- наплевать. Хватит нервничать. Вот так я решил. Надоело всё: нерацуха, пугалки, решалки... Хватит! С меня- хватит.
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29.04.2021 15:52 Ответить
Шановний, а істерити чого, ви ж такий сильний і вам на все наплювати
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29.04.2021 16:31 Ответить
А кто истерит? Я???!!! Вы очень ошибаетесь. Никаких истерик. Сижу- плюю. На всё.
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29.04.2021 16:35 Ответить
Скоро кацапский сатанат на пасху с пасочками и бубушками вирус раздавать будет .
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29.04.2021 15:45 Ответить
Есть даже случаи психотических реакций .....Источник: https://censor.net/ru/n3262837 і це головне. Ось це виявляється дійсно дужу яскраво. В цьому дійсно є небезпека для прямоходячого безхвостого примата.
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29.04.2021 16:08 Ответить
Прямо як ротавірус.
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29.04.2021 16:30 Ответить
Неделю назад я потерял папу. Из-за коронавируса. Смеются только идиоты, которые ещё лично не столкнулись с этим.
Царство небесное тебе папа.
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29.04.2021 22:02 Ответить
Земля пухом всім померлим. Не знаю як в тебе там було, але люди хворіють від пневмонії яку в свою чергу викликає цей короновірус. До речі звичайний пташиний грип теж викликає пневмонію..

А сміятись треба, бо без гумору можна вмерти від депресії

Звісно не над вмерлими, а над необізнаністю.
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29.04.2021 22:10 Ответить
 
 