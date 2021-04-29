Двух граждан Украины в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы за продажу наркотиков

Бахчисарайский районный оккупационный "суд" сообщил о приговоре двум гражданам Украины по обвинению в "покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на сообщение "суда".

"Каждый из виновных проведет ближайшие десять лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Согласно материалами уголовного дела, житель Донецкой области 2001 года рождения, который проживал в оккупированном Крыму, выполнял обязанности курьера – "закладчика". Позже, как утверждают в "суде", он вовлек в это дело своего знакомого, гражданина Украины 1998 года рождения. Сообщается, что при обыске по месту жительства подсудимых, "обнаружены и изъяты электронные весы, а также выявлено психотропное вещество и наркотические средства".

Отмечается, что на судебном заседании они согласились с обвинением и дали признательные показания.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и им назначено наказание в условиях изоляции от общества", - заявили в "суде".

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