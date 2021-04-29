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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Двух граждан Украины в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы за продажу наркотиков

Двух граждан Украины в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы за продажу наркотиков

Бахчисарайский районный оккупационный "суд" сообщил о приговоре двум гражданам Украины по обвинению в "покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на сообщение "суда".

"Каждый из виновных проведет ближайшие десять лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Согласно материалами уголовного дела, житель Донецкой области 2001 года рождения, который проживал в оккупированном Крыму, выполнял обязанности курьера – "закладчика". Позже, как утверждают в "суде", он вовлек в это дело своего знакомого, гражданина Украины 1998 года рождения. Сообщается, что при обыске по месту жительства подсудимых, "обнаружены и изъяты электронные весы, а также выявлено психотропное вещество и наркотические средства".

Отмечается, что на судебном заседании они согласились с обвинением и дали признательные показания.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и им назначено наказание в условиях изоляции от общества", - заявили в "суде".

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Автор: 

Крым (26371) наркотики (2143) приговор (1211)


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Топ комментарии
+2
Тебе посадять............... а ти не кради і не продавай наркоту!
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29.04.2021 15:18
+2
Тоесть по вашему украинцев там уже нет? И с каких пор Крым территория русских?
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29.04.2021 15:19
+1
Этих двоих героев к награде представить нужно! Убивать русских на их территории
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29.04.2021 15:16
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Этих двоих героев к награде представить нужно! Убивать русских на их территории
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29.04.2021 15:16 Ответить
Тоесть по вашему украинцев там уже нет? И с каких пор Крым территория русских?
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29.04.2021 15:19 Ответить
А вы разве не в курсе, что территория Крыма сейчас под контролем русских?
А нужны ли Украине наркоманы? А вы в курсе, что с каждым годом Крым и ОРДЛО удаляются от Украины пропорционально умирающим пенсионерам и рождающимися на оккупированных территориях новыми кусками русского мяса?
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29.04.2021 15:27 Ответить
По-вашему украинцы, попав в оккупацию начинают рожать куски русского мяса, а пенсионеры были патриотами Украины?
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29.04.2021 15:39 Ответить
Може й так, а чи впевнені ви, що то правдиві звинувачення? Цапам ні в чому нема довіри...
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29.04.2021 15:50 Ответить
Если он жил в Крыму то это скорее переехавшие из ДНР, там их полно.
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29.04.2021 15:17 Ответить
Тебе посадять............... а ти не кради і не продавай наркоту!
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29.04.2021 15:18 Ответить
в украинском Крыму хитражопые дыровцы папрятали своих чад ,
а чады работы не имеють, а ваивать как диды не хатят.
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29.04.2021 15:26 Ответить
10 років за умови визнання вини... у нас би дали 6
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29.04.2021 15:27 Ответить
https://aif.ru/politics/world/krym_potrebuet_chtoby_kiev_kompensiroval_uhod_ukrainskih_bankov А вот и новость -- Крым требует, чтобы Киев компенсировал уход украинских банков.
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29.04.2021 16:20 Ответить
Особенно понравилась вот эта часть сего эпического текста: "вывозились наличные и безналичные деньги". Прямо как про "ведро компрессии".
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29.04.2021 16:35 Ответить
ПоЇхав хохол засмагати, де кацапи ******* грати.
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29.04.2021 16:36 Ответить
Треба вводити в українське законодавство юридичне поняття...неконституційна особа. По простому це Лайно нашого громадянства,а по юридичному... порушник Конституції України під час війни. Все просто.
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29.04.2021 22:32 Ответить
 
 