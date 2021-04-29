"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин

Согласно одобренному профильным комитетом Рады законопроекту, новый состав ВККС будут формировать зашкваренные судьи.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуги" из судебного Комитета ВРУ таки продемонстрировали, где они имеют украинцев с их стремлением к справедливому суду, и международных партнеров, которые ожидают от Украины эффективной судебной реформы. Вчера комитет рассмотрел во втором чтении законопроект № 3711-д, который перезапускает Высшую квалификационную комиссию судей. Новый состав ВККС, органа, который отбирает и проверяет на добродетель судей, будут формировать зашкваренные судьи", - подчеркивает Шабунин.

"Именно так, те же судьи, от которых систему надо очистить, будут избирать членов комиссии, которые должны это делать. И пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что международные эксперты будут составлять половину конкурсной комиссии. Их участие в процессе, когда судьи имеют блокирующий пакет и могут протягивать на должности в ВККС темных лошадок, это фикция", - отмечает он.

Шабунин также подчеркивает, что благодарить за такую ​​редакцию №3711-д нужно председателя Комитета Андрея Костина.

"Именно его поправки отдали все в руки зашкваренных судей. Поправки, которые усиливали роль независимых экспертов, Костин даже на голосование не поставил! Если зал поддержит решение комитета, нам не только о справедливости в судах можно забыть, но и о поддержке, как минимум, от ЕС", - уверен он.

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Глава ЦПК также напоминает, что прозрачный конкурс в ВККС с участием международников является обязательным условием макрофинансовой помощи ЕС.

"У Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как ветировать этот законопроект", - подытожил Шабунин.