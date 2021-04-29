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"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин

Согласно одобренному профильным комитетом Рады законопроекту, новый состав ВККС будут формировать зашкваренные судьи.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуги" из судебного Комитета ВРУ таки продемонстрировали, где они имеют украинцев с их стремлением к справедливому суду, и международных партнеров, которые ожидают от Украины эффективной судебной реформы. Вчера комитет рассмотрел во втором чтении законопроект № 3711-д, который перезапускает Высшую квалификационную комиссию судей. Новый состав ВККС, органа, который отбирает и проверяет на добродетель судей, будут формировать зашкваренные судьи", - подчеркивает Шабунин.

"Именно так, те же судьи, от которых систему надо очистить, будут избирать членов комиссии, которые должны это делать. И пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что международные эксперты будут составлять половину конкурсной комиссии. Их участие в процессе, когда судьи имеют блокирующий пакет и могут протягивать на должности в ВККС темных лошадок, это фикция", - отмечает он.

Шабунин также подчеркивает, что благодарить за такую ​​редакцию №3711-д нужно председателя Комитета Андрея Костина.

"Именно его поправки отдали все в руки зашкваренных судей. Поправки, которые усиливали роль независимых экспертов, Костин даже на голосование не поставил! Если зал поддержит решение комитета, нам не только о справедливости в судах можно забыть, но и о поддержке, как минимум, от ЕС", - уверен он.

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Глава ЦПК также напоминает, что прозрачный конкурс в ВККС с участием международников является обязательным условием макрофинансовой помощи ЕС.

"У Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как ветировать этот законопроект", - подытожил Шабунин.

Автор: 

Шабунин Виталий (535) ВККСУ (501) Слуга народа (2629) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
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"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 8523"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5494
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29.04.2021 15:29
+8
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1106
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29.04.2021 15:26
+6
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4183
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29.04.2021 15:35
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"Зламаю систему" - верещала ЗЕлена гнида на стадіоні, "Новиє ліца" - оргазмувало ЗЕлене бидло...
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29.04.2021 15:26 Ответить
...КОГДА УЖЕ?!?
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1917
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29.04.2021 15:27 Ответить
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4183
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29.04.2021 15:35 Ответить
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1106
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29.04.2021 15:26 Ответить
Передайте бывшему журналисту самого українського каналу Арьеву, что правильно пысаты "захопили"
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29.04.2021 15:47 Ответить
...не нужно сваливать на меня функции передаста - давай сам, своими руками
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29.04.2021 15:54 Ответить
почему у зеленского не будет выбора, кроме как ветировать? бубочка подпишет этот закон с дорогой душой. Для того его туда и поставили. И ты, Шабунин, довольно круто к этому приложился.
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29.04.2021 15:26 Ответить
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 8523"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5494
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29.04.2021 15:29 Ответить
👍👍👍
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29.04.2021 15:37 Ответить
Редьярд Киплинг
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29.04.2021 16:08 Ответить
преЗЕрватив таки молодец. За два года ему удалось сломать систему... систему жизнедеятельности страны
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29.04.2021 15:31 Ответить
зато без бариги і хуже та нє будєт! прада шабунька???
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29.04.2021 15:35 Ответить
тож не ведіться на зюзіни немов би "патріотичні" кроки!
вони робляться для прикриття руйнування української державності
вата стала хитрішою
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29.04.2021 15:36 Ответить
Слуги урода поняли, что это их последний срок в парламенте и решили урвать бабла по максимуму.
"Слуги" із судового Комітету ВР підтримали правки, що дозволяють зашквареним суддям формувати новий склад ВККС, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8045
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29.04.2021 15:41 Ответить
косттин как адввкат был гавно. собственно и как депутат такой же
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29.04.2021 15:41 Ответить
Ой, не шабуньке об этом говорить. Само зашкварено.
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29.04.2021 15:51 Ответить
Їм Судді не потрібні. Їм потрібні судді, з якими можна домовитися. Кишенькові.
Кінець безвізу, співпраці з цивілізованим світом.
"Сделали вместе !!!"
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29.04.2021 16:32 Ответить
Ще один крок для чудового правосуддя.
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29.04.2021 21:39 Ответить
 
 