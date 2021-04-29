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Галущенко незаконно получил в "Энергоатоме" 278 тыс. грн премии, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Галущенко незаконно получил в

Новый министр энергетики Галущенко заявил депутатам, что он не является фигурантом уголовных дел, но это ложь.

Об этом сообщил нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Новый министр энергетики Галущенко заявил депутатам, что он не является фигурантом уголовных дел, но это ложь!

Приведу первый пример:

В начале июня 2020 года, и.о. президента Котин П.Б., злоупотребляя своими служебными полномочиями, изменил процедуру прохождения проверки знаний по радиационной и ядерной безопасности для вице-президентов Х. Якоба и Г. Галущенко.

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03.06.2020 и.о. президента Котин П.Б. издал приказ №404 "О распределении функциональных полномочий между вице-президентами ГП "НАЭК "Энергоатом". Пунктом 2 данного указа было установлено, что вице-президенты Галущенко Г.В. и Хартмут Якоб проверку знаний правил, норм и стандартов по ядерной и радиационной безопасности и правил технической эксплуатации должны проходить в Центральной экзаменационной комиссии ГП "НАЭК "Энергоатом", то есть у своих подчиненных, что делает такую ​​проверку знаний бессмысленной, беспредметной и не объективной.

Фактически Галущенко сдавал экзамены самому себе!

Хотя, вице-президенты в соответствии с действующим на то время "Положение о порядке проверки знаний правил, норм и стандартов по ядерной и радиационной безопасности и технической эксплуатации персонала ГП "НАЭК "Энергоатом" ПЛ-К.0.18.061-18 обязаны были проходить проверку знаний в комиссии Министерства энергетики Украины.

То есть, чтобы сильно не париться, эти манипуляторы решили сдавать экзамены по радиационной и ядерной безопасности своим подчиненным.

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Галущенко назначили вице-президентом "Энергоатома" в начале мая 2020, а экзамены подчиненной ему комиссии он сдал аж 22 сентября 2020. Однако это не помешало ему незаконно получить в августе 2020 премию за второй квартал в размере 278 тыс. грн.

Почему незаконно?

Потому-что в "Энергоатоме" премию могут получать только те лица, которые прошли проверку знаний, то есть сдали экзамены. Но когда тебе море по колено, то закон не писан, ведь очень хочется получить средства государственного предприятия побольше в собственный карман.

Прилагаю выписку из Единого реестра и протокол экзамена", - рассказал Лерос.

Галущенко незаконно получил в Энергоатоме 278 тыс. грн премии, - нардеп Лерос 01
Галущенко незаконно получил в Энергоатоме 278 тыс. грн премии, - нардеп Лерос 02
Галущенко незаконно получил в Энергоатоме 278 тыс. грн премии, - нардеп Лерос 03
Галущенко незаконно получил в Энергоатоме 278 тыс. грн премии, - нардеп Лерос 04

Ранее Рада назначила Галущенко министром энергетики. За такое решение проголосовали 305 народных депутатов.

Автор: 

Энергоатом (410) Галущенко Герман (257) Лерос Гео (378) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+4
А Зеля сейчас только таких и расставляет.Там главный критерий полное отсутствие совести и мозгов.
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29.04.2021 15:49
+3
Галущенко незаконно отримав в "Енергоатомі" 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 363
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29.04.2021 16:04
+2
а що такого видатного робиться в "енергоатомі", в якому чиновники отримують премії, що перевищують річний заробіток більшості українців?
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29.04.2021 15:43
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Итого- 10 тысяч долларов. Это что? Деньги для такой фигуры? Это- на сигареты, если он курит. И нечего завидовать. Пусть курит.
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29.04.2021 15:42 Ответить
ЧистА пА- кацапскі. Хай Хвігура краде.
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29.04.2021 16:11 Ответить
Оштрафуют на 10 минималок.
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29.04.2021 15:43 Ответить
а що такого видатного робиться в "енергоатомі", в якому чиновники отримують премії, що перевищують річний заробіток більшості українців?
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29.04.2021 15:43 Ответить
что делается ....- выводится прибыль, и загоняется госкомпания в минуса.....
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29.04.2021 16:13 Ответить
Мля, им премии дают за то что они все разваливают???!
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29.04.2021 15:44 Ответить
это вместо взяток даже при большом желании и в уголовом деле-- суд им выдаст штраф и обязательство вернуть премию.. вот так красиво взятки укрываются в форме премий доплат на молоко за вредность за научную степень за иностранынй язык за какие то переработки... самое паскудное что ВОРЫ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ПРОПИСЫВАТЬ СЕБЕ РЕШЕНИЯ О ВЫЛДПАТЕ СЕБЕ ПРЕМИЙ... ПРИЧЕМ ПРЕМИИ они в Положении прописывают не зависимо от результат ПЛЮС работы просто за 1 квартал за 2 квартал за полгода за год 13 зарплата и не важно убыток у предприятия или прибыль им плевать.. везде кто рулит провалами получают Премии энергоатом НАК натфогаз Укргаз выдобуваення Укрзалязныця.. и так лдале и главное что за скобками темы остался вопросик с о...уительными зарплатами сами же сабе эти твари и назначают.... и кстати тот же Кива будет получать у Раде на 25% больше оклада из за звания и степени кандидат наук все материально вы этом мире и меряется баблом....
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29.04.2021 16:01 Ответить
А кто ему дал взятку? И за что?
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29.04.2021 16:23 Ответить
А Зеля сейчас только таких и расставляет.Там главный критерий полное отсутствие совести и мозгов.
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29.04.2021 15:49 Ответить
"Галущенко незаконно получил в "Энергоатоме" 278 тыс...."

Начинайте РАЗБОРКИ с теми кто УКРАЛ а не с теми кто ПОЛУЧИЛ
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29.04.2021 15:53 Ответить
Незаконно получил и украл-это одно и то же.
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29.04.2021 15:56 Ответить
"получил" - ДАЛИ ЛЮДИ
"Украл" - САМ ВЗЯЛ
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29.04.2021 16:02 Ответить
Це корупція, як би ви це не назвали.
Стаття 369 Криминального кодексу України

"Одержання службовою особою хабара
Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Одержання хабара у великому розмірі, або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за
попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара,-
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
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29.04.2021 16:22 Ответить
Доказів, що це хабар - НЕ МАЄ .
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29.04.2021 16:29 Ответить
Галущенко-ти,чи шо?
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29.04.2021 17:15 Ответить
авжеж я
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29.04.2021 17:50 Ответить
На кой черт эти глупые сентенции если всем всё понятно?
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29.04.2021 17:14 Ответить
все понимают но язык мелет то, что нужно....
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29.04.2021 17:51 Ответить
Ну а чё? Для зелени-прекрасный кандидат. Прям крепкий хозяйственник.
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29.04.2021 15:54 Ответить
Действительно, для правящего Украиной воровского кодлана Кодлана мародёрство 278 тыс. грн - не солидно /Выделение( мародёрство) $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак./ Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером
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29.04.2021 15:55 Ответить
падумаєш. главноє шо нє підбарижник. для Зе такі це чесні люди,прахвесіанали ****
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29.04.2021 15:57 Ответить
Галущенко незаконно отримав в "Енергоатомі" 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 363
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29.04.2021 16:04 Ответить
Оцей лерос всезнайко якись,такий «мудрий»аж страшно!
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29.04.2021 17:02 Ответить
Экзамены это херьня, нарушение высосанное с пальца, а премии пусть проверяют.
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29.04.2021 19:46 Ответить
 
 