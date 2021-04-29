Галущенко незаконно получил в "Энергоатоме" 278 тыс. грн премии, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Новый министр энергетики Галущенко заявил депутатам, что он не является фигурантом уголовных дел, но это ложь.

Об этом сообщил нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Новый министр энергетики Галущенко заявил депутатам, что он не является фигурантом уголовных дел, но это ложь!

Приведу первый пример:

В начале июня 2020 года, и.о. президента Котин П.Б., злоупотребляя своими служебными полномочиями, изменил процедуру прохождения проверки знаний по радиационной и ядерной безопасности для вице-президентов Х. Якоба и Г. Галущенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция расследует уголовное производство по факту незаконного завладения средствами "Энергоатома" Галущенко и его коллегой, - нардеп Лерос. ВИДЕО

03.06.2020 и.о. президента Котин П.Б. издал приказ №404 "О распределении функциональных полномочий между вице-президентами ГП "НАЭК "Энергоатом". Пунктом 2 данного указа было установлено, что вице-президенты Галущенко Г.В. и Хартмут Якоб проверку знаний правил, норм и стандартов по ядерной и радиационной безопасности и правил технической эксплуатации должны проходить в Центральной экзаменационной комиссии ГП "НАЭК "Энергоатом", то есть у своих подчиненных, что делает такую ​​проверку знаний бессмысленной, беспредметной и не объективной.

Фактически Галущенко сдавал экзамены самому себе!

Хотя, вице-президенты в соответствии с действующим на то время "Положение о порядке проверки знаний правил, норм и стандартов по ядерной и радиационной безопасности и технической эксплуатации персонала ГП "НАЭК "Энергоатом" ПЛ-К.0.18.061-18 обязаны были проходить проверку знаний в комиссии Министерства энергетики Украины.

То есть, чтобы сильно не париться, эти манипуляторы решили сдавать экзамены по радиационной и ядерной безопасности своим подчиненным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шабунин о новых назначениях в энергосекторе: "Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды"

Галущенко назначили вице-президентом "Энергоатома" в начале мая 2020, а экзамены подчиненной ему комиссии он сдал аж 22 сентября 2020. Однако это не помешало ему незаконно получить в августе 2020 премию за второй квартал в размере 278 тыс. грн.

Почему незаконно?

Потому-что в "Энергоатоме" премию могут получать только те лица, которые прошли проверку знаний, то есть сдали экзамены. Но когда тебе море по колено, то закон не писан, ведь очень хочется получить средства государственного предприятия побольше в собственный карман.

Прилагаю выписку из Единого реестра и протокол экзамена", - рассказал Лерос.









Ранее Рада назначила Галущенко министром энергетики. За такое решение проголосовали 305 народных депутатов.