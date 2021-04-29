Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку", - СМИ
Две недели назад президент Зеленский встречался с Андреем Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет "Нафтогаз", а Коболев - Минэнерго. Коболев отказался.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Зеркала недели" "Веерные отключения совести".
По данным издания, "Нафтогаз" перечислил 50 млрд грн в резервы на случай, если должники с ним не рассчитаются.
"Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, спустить все на "Большое строительство", "подогрев" всех, кто с этой инфраструктурной аферы питается", - говорится в материале.
Отмечается, что правительство "пошло на неслыханный мухлеж" - уволило наблюдательный совет компании. Назначило нового главу правления. И вновь вернуло к полномочиям наблюдательный совет.
"Зачем? Потому что только совет согласно уставу "Нафтогаза" и законодательству может подавать предложения по увольнению или назначению главы правления компании. Короткой несостоятельности совета членам правительства хватило, чтобы назначить Витренко главой компании, которую он покинул летом прошлого года после продолжительной и нескрываемой ссоры с бывшим хорошим другом Коболевым", - пишет издание.
По словам автора материала, назначение Витренко главой "Нафтогаза" - это давняя "мечта Андрея Ермака пристроить Витренко во власть любой ценой и куда угодно".
"Две недели назад Владимир Зеленский встречался с Андреем Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет "Нафтогаз", а Коболев - Минэнерго. Коболев отказался. Зеленский обиделся. А потом обиделся еще раз, когда стало понятно, что президентские дороги Коболев тоже финансировать не собирается, и почти 40 млрд грн дивидендов - максимум, на который может рассчитывать государство", - говорится в сообщении.
"При наличии у государства мощной энергетической компании ее конфликт с профильным министерством неизбежен. И министерство всегда будет проигрывать, потому что у него нет такого рыночного влияния и "развязанных рук". Поэтому быть министром энергетики при Витренко во главе "Нафтогаза" — это все равно поражение, просто не такое очевидное", - считают в издании.
В материале напоминают, что парламент несколько раз проваливал голосование за Витренко как министра энергетики, а все потому что отыскать баланс между интересами тяжеловесов энергорынка - Ахметова и Коломойского, а значит, и лояльность "их" парламентариев было крайне тяжело.
Ранее Витренко предлагал импортировать газ из РФ, покупая его у "независимых компаний", например у Shell.
"И все бы ничего, но даже условно независимая "российская" Shell будет транспортировать этот газ по абсолютно зависимому газпромовскому газопроводу. Но это уже детали, главное, чтобы идея была сказочно интересной. А там уже, если Украина подпишет подобные контракты с независимыми компаниями, работающими в РФ, она получит основания для обжалования в европейском арбитраже "Северного потока-2" из-за неконкурентных действий со стороны РФ на рынке.
Такому человеку отдать 50 миллиардов на строительство дорог, чтобы их распилили в ОП, - раз плюнуть, это же только резервы. И вообще, они не имеют никакого отношения к амбициозным реформаторским начинаниям Витренко. У него, как у раввина из старого анекдота, есть еще куча идей… и самый слабый из возможных профильный министр. Да, мы о Германе Галущенко, юристе, который в последние годы занимался похоронами "Энергоатома", а теперь пошел в энергетические министры", - отмечается в материале.
СМИ напоминают, что Галущенко - человек Шефира, кум и друг Андрея Деркача, российского шпиона по версии Госдепа, а также является другом помощника Деркача Олега Бяринцева.
"Благодаря тому же Галущенко, "Энергоатом" из прибыльной компании превратился в убыточную. Только если Коболева за полученный убыток НАК увольняют (по крайней мере так это аргументируют), то Галущенко, доруководя "Энергоатом" до убытков, идет на повышение - в министры энергетики. Что он там будет делать? То, что и раньше, - будет выполнять пожелания многочисленных друзей первого помощника президента. Галущенко — это очередная инвестиция Шефира в "средства производства". Просто, подарив Ермаку должность для Витренко, Зеленский не мог не подарить хоть что-то Шефиру. Да и само назначение Галущенко — только вишенка на той куче гуано, которую приготовила Банковая", - пишет издание.
Западные партнеры, в частности МВФ, будут обеспокоены этими событиями, поэтому это грозит Украине тем, что в ближайшее время транша не будет.
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Глав-зебил в школе арифметику прогулял... 73% дебилов выбрали себе вожаком тупого клоуна, - смешно ведь=)
- те, в слепой ненависти к конкретному коболеву(подставить любую требуемую фамилию) не в состоянии сопоставить сколько-там-милионов коболевской ЗП с 50(пятьюдесятью) миллиардами, которые пока еще есть на счету чуть ли единственной высокорентабельной госкомпании Нфтогаз, и которые под новым чутким к указаниям из ОП руководством непременно будут раздерибанены на "велике будівництво"(с) миллиардерами, кот. останутся в тени
К сведению тупых:
ЗП и премии "нового очильника" Нафтогаза никак не уменьшаются
Побольше смотрите "видосики" и слушайте пропагандонов Рабиновича.тимошенко.Бойко и прочих - и непременно "заживете"
нафтогаз - нацкомпания, а не частная лавочка в царьком во главе.