Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку", - СМИ

Две недели назад президент Зеленский встречался с Андреем Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет "Нафтогаз", а Коболев - Минэнерго. Коболев отказался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Зеркала недели" "Веерные отключения совести".

По данным издания, "Нафтогаз" перечислил 50 млрд грн в резервы на случай, если должники с ним не рассчитаются.

"Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, спустить все на "Большое строительство", "подогрев" всех, кто с этой инфраструктурной аферы питается", - говорится в материале.

Отмечается, что правительство "пошло на неслыханный мухлеж" - уволило наблюдательный совет компании. Назначило нового главу правления. И вновь вернуло к полномочиям наблюдательный совет.

"Зачем? Потому что только совет согласно уставу "Нафтогаза" и законодательству может подавать предложения по увольнению или назначению главы правления компании. Короткой несостоятельности совета членам правительства хватило, чтобы назначить Витренко главой компании, которую он покинул летом прошлого года после продолжительной и нескрываемой ссоры с бывшим хорошим другом Коболевым", - пишет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Немного странно, когда глава "Нафтогаза" узнает о своем увольнении из новостей. Могут быть иски, - Разумков. ВИДЕО

По словам автора материала, назначение Витренко главой "Нафтогаза" - это давняя "мечта Андрея Ермака пристроить Витренко во власть любой ценой и куда угодно".

"Две недели назад Владимир Зеленский встречался с Андреем Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет "Нафтогаз", а Коболев - Минэнерго. Коболев отказался. Зеленский обиделся. А потом обиделся еще раз, когда стало понятно, что президентские дороги Коболев тоже финансировать не собирается, и почти 40 млрд грн дивидендов - максимум, на который может рассчитывать государство", - говорится в сообщении.

"При наличии у государства мощной энергетической компании ее конфликт с профильным министерством неизбежен. И министерство всегда будет проигрывать, потому что у него нет такого рыночного влияния и "развязанных рук". Поэтому быть министром энергетики при Витренко во главе "Нафтогаза" — это все равно поражение, просто не такое очевидное", - считают в издании.

В материале напоминают, что парламент несколько раз проваливал голосование за Витренко как министра энергетики, а все потому что отыскать баланс между интересами тяжеловесов энергорынка - Ахметова и Коломойского, а значит, и лояльность "их" парламентариев было крайне тяжело.

Ранее Витренко предлагал импортировать газ из РФ, покупая его у "независимых компаний", например у Shell.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс

"И все бы ничего, но даже условно независимая "российская" Shell будет транспортировать этот газ по абсолютно зависимому газпромовскому газопроводу. Но это уже детали, главное, чтобы идея была сказочно интересной. А там уже, если Украина подпишет подобные контракты с независимыми компаниями, работающими в РФ, она получит основания для обжалования в европейском арбитраже "Северного потока-2" из-за неконкурентных действий со стороны РФ на рынке.

Такому человеку отдать 50 миллиардов на строительство дорог, чтобы их распилили в ОП, - раз плюнуть, это же только резервы. И вообще, они не имеют никакого отношения к амбициозным реформаторским начинаниям Витренко. У него, как у раввина из старого анекдота, есть еще куча идей… и самый слабый из возможных профильный министр. Да, мы о Германе Галущенко, юристе, который в последние годы занимался похоронами "Энергоатома", а теперь пошел в энергетические министры", - отмечается в материале.

СМИ напоминают, что Галущенко - человек Шефира, кум и друг Андрея Деркача, российского шпиона по версии Госдепа, а также является другом помощника Деркача Олега Бяринцева.

"Благодаря тому же Галущенко, "Энергоатом" из прибыльной компании превратился в убыточную. Только если Коболева за полученный убыток НАК увольняют (по крайней мере так это аргументируют), то Галущенко, доруководя "Энергоатом" до убытков, идет на повышение - в министры энергетики. Что он там будет делать? То, что и раньше, - будет выполнять пожелания многочисленных друзей первого помощника президента. Галущенко — это очередная инвестиция Шефира в "средства производства". Просто, подарив Ермаку должность для Витренко, Зеленский не мог не подарить хоть что-то Шефиру. Да и само назначение Галущенко — только вишенка на той куче гуано, которую приготовила Банковая", - пишет издание.

Западные партнеры, в частности МВФ, будут обеспокоены этими событиями, поэтому это грозит Украине тем, что в ближайшее время транша не будет.

Читайте: Коболев намерен обжаловать свое увольнение, - пресс-служба "Нафтогаза"