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Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку", - СМИ

Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у

Две недели назад президент Зеленский встречался с Андреем Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет "Нафтогаз", а Коболев - Минэнерго. Коболев отказался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Зеркала недели" "Веерные отключения совести".

По данным издания, "Нафтогаз" перечислил 50 млрд грн в резервы на случай, если должники с ним не рассчитаются.

"Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, спустить все на "Большое строительство", "подогрев" всех, кто с этой инфраструктурной аферы питается", - говорится в материале.

Отмечается, что правительство "пошло на неслыханный мухлеж" - уволило наблюдательный совет компании. Назначило нового главу правления. И вновь вернуло к полномочиям наблюдательный совет.

"Зачем? Потому что только совет согласно уставу "Нафтогаза" и законодательству может подавать предложения по увольнению или назначению главы правления компании. Короткой несостоятельности совета членам правительства хватило, чтобы назначить Витренко главой компании, которую он покинул летом прошлого года после продолжительной и нескрываемой ссоры с бывшим хорошим другом Коболевым", - пишет издание.

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По словам автора материала, назначение Витренко главой "Нафтогаза" - это давняя "мечта Андрея Ермака пристроить Витренко во власть любой ценой и куда угодно".

"Две недели назад Владимир Зеленский встречался с Андреем Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет "Нафтогаз", а Коболев - Минэнерго. Коболев отказался. Зеленский обиделся. А потом обиделся еще раз, когда стало понятно, что президентские дороги Коболев тоже финансировать не собирается, и почти 40 млрд грн дивидендов - максимум, на который может рассчитывать государство", - говорится в сообщении.

"При наличии у государства мощной энергетической компании ее конфликт с профильным министерством неизбежен. И министерство всегда будет проигрывать, потому что у него нет такого рыночного влияния и "развязанных рук". Поэтому быть министром энергетики при Витренко во главе "Нафтогаза" — это все равно поражение, просто не такое очевидное", - считают в издании.

В материале напоминают, что парламент несколько раз проваливал голосование за Витренко как министра энергетики, а все потому что отыскать баланс между интересами тяжеловесов энергорынка - Ахметова и Коломойского, а значит, и лояльность "их" парламентариев было крайне тяжело.

Ранее Витренко предлагал импортировать газ из РФ, покупая его у "независимых компаний", например у Shell.

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"И все бы ничего, но даже условно независимая "российская" Shell будет транспортировать этот газ по абсолютно зависимому газпромовскому газопроводу. Но это уже детали, главное, чтобы идея была сказочно интересной. А там уже, если Украина подпишет подобные контракты с независимыми компаниями, работающими в РФ, она получит основания для обжалования в европейском арбитраже "Северного потока-2" из-за неконкурентных действий со стороны РФ на рынке.

Такому человеку отдать 50 миллиардов на строительство дорог, чтобы их распилили в ОП, - раз плюнуть, это же только резервы. И вообще, они не имеют никакого отношения к амбициозным реформаторским начинаниям Витренко. У него, как у раввина из старого анекдота, есть еще куча идей… и самый слабый из возможных профильный министр. Да, мы о Германе Галущенко, юристе, который в последние годы занимался похоронами "Энергоатома", а теперь пошел в энергетические министры", - отмечается в материале.

СМИ напоминают, что Галущенко - человек Шефира, кум и друг Андрея Деркача, российского шпиона по версии Госдепа, а также является другом помощника Деркача Олега Бяринцева. 

"Благодаря тому же Галущенко, "Энергоатом" из прибыльной компании превратился в убыточную. Только если Коболева за полученный убыток НАК увольняют (по крайней мере так это аргументируют), то Галущенко, доруководя "Энергоатом" до убытков, идет на повышение - в министры энергетики. Что он там будет делать? То, что и раньше, - будет выполнять пожелания многочисленных друзей первого помощника президента. Галущенко — это очередная инвестиция Шефира в "средства производства". Просто, подарив Ермаку должность для Витренко, Зеленский не мог не подарить хоть что-то Шефиру. Да и само назначение Галущенко — только вишенка на той куче гуано, которую приготовила Банковая", - пишет издание.

Западные партнеры, в частности МВФ, будут обеспокоены этими событиями, поэтому это грозит Украине тем, что в ближайшее время транша не будет.

Читайте: Коболев намерен обжаловать свое увольнение, - пресс-служба "Нафтогаза"

Автор: 

Нафтогаз (3112) Коболев Андрей (458) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+53
Так вову должны посадить?
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29.04.2021 15:47
+50
По словам автора материала, назначение Витренко главой "Нафтогаза" - это давняя "мечта Андрея Ермака пристроить Витренко во власть любой ценой и куда угодно". Источник: https://censor.net/ru/n3262845

Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку", - СМИ - Цензор.НЕТ 6398
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29.04.2021 15:49
+30
Еще одна статья из цикла: "голосовавшие за зеленского - тупоголовые лошары"!
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29.04.2021 15:50
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воруют у населения еще и между собой не поделят
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29.04.2021 16:34 Ответить
Дебилы хотели 50 ярдов грн. зажулить, - в итоге страна не получит 5,5 ярдов долларов.
Глав-зебил в школе арифметику прогулял... 73% дебилов выбрали себе вожаком тупого клоуна, - смешно ведь=)
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29.04.2021 16:51 Ответить
Які нахрен дороги можуть бути? Людям потрібно віли будувати,яхти купувати,отприскам будиночки десь в Іспанії купляти,а він дороги,дороги нащо нам за кордоном ваші срані дороги!!! Нам там і без ваших доріг добре,правда ж?
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29.04.2021 17:09 Ответить
https://twitter.com/i/status/1387012731023339523 а вот и большое..... от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата.....
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29.04.2021 17:21 Ответить
это уже видел, большое воровство от бениной, ручной Гниды, этого и следовало ожидать, эта Мразь поставлена для уничтожения Украины, только еще хватает Упоротых смотрящих бенину гавноговорилку 1+1....
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30.04.2021 13:32 Ответить
*****, как же мило смотреть на то, как давит беспощадно и **** во все дыры Сопля свои 73% телепузиков безмозглых. Попкорн уходит ведрами))
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29.04.2021 18:58 Ответить
Дураки
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29.04.2021 19:14 Ответить
Все розікрасти під маркою великого будівництва. Ніяк не на крадуться.
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29.04.2021 19:18 Ответить
Аналіє, володієте фактами? А, ні, просто пук у воду...
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29.04.2021 19:49 Ответить
"Президентські дороги"?! Тобто, їх будують для Президента і не в Україні? Маразм.
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29.04.2021 19:47 Ответить
Раввін правть РАВВІНОМ!!!- де там УКРАЇНА??? - ЗРАДНИКИ!!!
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29.04.2021 20:51 Ответить
Зебилье ворует шо не в себя. Бидло нищает, но хавает.
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29.04.2021 20:54 Ответить
Благодаря 73% идиотов в Украине нам придется минимум десяток лет восстанавливать экономику , хотя бы до уровня 2019 года. Осел куда страшнее ***** и войны с Мордором.
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29.04.2021 20:59 Ответить
Оч похоже на зеленомордых скотов - тупо, масштабно и ни на секунду не задумываясь о последствиях!
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29.04.2021 21:30 Ответить
Коболєва звільнили через 50 млрд грн, які ОП хотів забрати у "Нафтогазу" і пустити на "Велике будівництво", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8738
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29.04.2021 22:40 Ответить
Коболєв відсудить собі гроші від українців,ви за нього не переживайте,нехай ще трошки інші наживуться на лохах,у всіх є мами,вам що шкода?
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30.04.2021 06:11 Ответить
Да при чем тут Коболев , Осел для разграбления последней гос компании у которой еще остались бабки сменил ее руководство очередной раз вытерев свой зад законом.. Что очень ОХРЕНИТЕЛЬНО скажется на переговорах с МВФ , то есть Осла снова пошлют на хер и не какая Маркарова в Штатах не поможет.
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30.04.2021 09:38 Ответить
Лохи
- те, в слепой ненависти к конкретному коболеву(подставить любую требуемую фамилию) не в состоянии сопоставить сколько-там-милионов коболевской ЗП с 50(пятьюдесятью) миллиардами, которые пока еще есть на счету чуть ли единственной высокорентабельной госкомпании Нфтогаз, и которые под новым чутким к указаниям из ОП руководством непременно будут раздерибанены на "велике будівництво"(с) миллиардерами, кот. останутся в тени
К сведению тупых:
ЗП и премии "нового очильника" Нафтогаза никак не уменьшаются
Побольше смотрите "видосики" и слушайте пропагандонов Рабиновича.тимошенко.Бойко и прочих - и непременно "заживете"
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30.04.2021 14:48 Ответить
Я газом не пользуюсь и мне всё равно сколько королев намолотил в свои закрома,мне и так от этих миллиардов ничего не перепадёт,так что...А вот дорогами мы пользуемся все.
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04.05.2021 18:23 Ответить
*Кобельов
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04.05.2021 18:26 Ответить
правильно уволили.
нафтогаз - нацкомпания, а не частная лавочка в царьком во главе.
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30.04.2021 06:53 Ответить
Электроэнергию у московии уже покупаем, зимой будем покупать и газ, все к чему прикасается гундявый ублюдок превращается в хлам
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30.04.2021 07:58 Ответить
Плохому танцору те предметы,которые обычно красят на пасху мешают,а гундявому и членам секты конца эпохи бедности попередники
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30.04.2021 08:09 Ответить
сметуны вы хде ??? или всё идёт ТАК ???
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30.04.2021 10:07 Ответить
Ну надо ж еще 50 ярдов укатать, а потом ныть что на вакцины нет денег
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30.04.2021 11:02 Ответить
Банальный треп неуважаемых сми.жареные утки по киевски.
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30.04.2021 12:40 Ответить
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