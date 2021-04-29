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Новости Агрессия России против Украины
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"Кузня на Рыбальском" из-за действий власти может остановиться, тысячи людей останутся без работы, а обороноспособность страны будет подорвана, - заявление

ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" будет обжаловать действия ГБР, которое провело обыски на предприятии, в судах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление завода.

"Маски-шоу, как в темные времена Януковича, которые ГБР и прокуратура устроили на предприятии 28 апреля, коллектив и менеджмент завода расценивают как еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии", - отметили в предприятии.

Там заявили, что ГБР уже не один год "терроризирует" завод и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы "Кузня" не предоставила имеющихся документов по их требованию. Следовательно, никакой юридической необходимости в обыске не было.

"Его истинная цель становится понятной ввиду того, что следователи вышли за границу постановления знаменитого Печерского районного суда и незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением одиозного судьи Соколова в рамках уголовного производства против должностных лиц Министерства обороны, которым расследуется строительство трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин", - говорится в сообщении.

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На предприятии отметили, что цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал: "А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение".

На "Кузне" заявили, что эти катера - пилотные проекты, поэтому изменения в тактико-технического задания на их изготовление является в таком случае естественными и неизбежными. Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод - обязан учитывать.

"Готовность трех десантно-штурмовых катеров в среднем составляет около 90 процентов. Успешно завершены их швартовые и ходовые испытания и вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить этот процесс, что негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины. "Кузня на Рыбальском" добросовестно относится к выполнению своих контрактных обязательств, в условиях не всегда своевременных расчетов инвестирует в проекты собственные средства. И даже привлекает кредитные ресурсы, хотя давление власти и наложенный год назад арест на имущественный комплекс "Кузницы" отнюдь не способствует поиску дополнительных финансовых ресурсов", - подчеркнули в предприятии.

В тоже время, в "Кузне" добавили, что за время участия завода в реализации военных заказов во время войны с Россией ни предыдущий, ни нынешний владелец не вывели с предприятия ни одной гривны дивидендов.

"Поэтому "Кузня" будет обжаловать действия правоохранителей в судах и приложит все усилия для выполнения контрактов с государством несмотря на противодействие самого государства, которое сознательно и по политическим мотивам разрушает единое предприятие, способное производить военные суда и которое играет чрезвычайно важную роль в обеспечении обороноспособности страны. Есть основания полагать, что разрушая отечественное производственное предприятие, власть или ее отдельные представители, действуют в интересах отдельных государств", - подытожили в предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проводило обыски в "Богдан Моторс" и "Кузне на Рыбальском" по делу о закупке Минобороны некачественной техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева

Автор: 

оборона (5199) обыск (1895) ГБР (2974)


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Топ комментарии
+32
"Кузница на Рыбацком" из-за действий власти может остановиться, тысячи людей останутся без работы, а обороноспособность страны будет подорвана, - заявление - Цензор.НЕТ 9066
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29.04.2021 16:12
+28
Так ведь хуже не будет, проголосовали за голого баротьку, получай хфошизд гранату главное что не барыга
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29.04.2021 16:11
+16
Функционирующее производственное предприятие создает рабочие места не только для тех людей, которые входят в число его штатных сотрудников.
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29.04.2021 16:27
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Так ведь хуже не будет, проголосовали за голого баротьку, получай хфошизд гранату главное что не барыга
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29.04.2021 16:11 Ответить
Да вы шо?! Нет финансирования себе любимому...И фсе пропало. теперь лодки типа катера "боевые" нахрен Никому ненужные не втюхивают при сухопутной войне?
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29.04.2021 16:11 Ответить
Про що Ви кажете? Перестануть сходити зі стапелів ********** есмінці та авіаносці (на базі тих самих річкових катерів, але за ціною нормальних, та це не головне...)!
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29.04.2021 16:23 Ответить
"Кузница на Рыбацком" из-за действий власти может остановиться, тысячи людей останутся без работы, а обороноспособность страны будет подорвана, - заявление - Цензор.НЕТ 9066
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29.04.2021 16:12 Ответить
ЭТИ парабаты хатят нам впарить десантно-штурмовых катера по цене в три раза выше рыночных. И не могут понять пачему мы вазмущаемся. Они думали мы глупые не заметим.
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29.04.2021 16:51 Ответить
...а зачем вам "десантно-штурмовые катера" - за акционной просрочкой в АТБ кататься?
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29.04.2021 16:58 Ответить
"..цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал: "А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение".
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29.04.2021 17:10 Ответить
чукчі не читатєлі - вони пісатєлі
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29.04.2021 20:14 Ответить
Я апять не панимаю парахоботов, они хотят обсуждать зебилов, то только без зебилов. Ну так в едине. Так Мы паработы самые, самые, самые. Зебилы тупые, тупые, тупые. Тока один зебил просит паясни, все спам и метка кремлевкая скотинка.
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29.04.2021 17:36 Ответить
...поясняю
"Кузня на Рибальському" через дії влади може зупинитися, тисячі людей залишаться без роботи, а обороноздатність країни буде підірвано, - заява - Цензор.НЕТ 2340
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29.04.2021 17:44 Ответить
Исчё нада спрашувать: "Сасете ли вы рашен" - шоп было вааще панятна есть ли мосх у чувака и иво работадателе.
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29.04.2021 19:20 Ответить
...хочешь закосить под олда - учи олбанский, вася, и не позорься на всю страну
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29.04.2021 19:36 Ответить
Малчее таварисч сасите чупачупес праисвотства рашена, а то канкуренты за халявай атбирут.
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29.04.2021 21:13 Ответить
...у тебя, насекомое, "сасательный" рефлекс даже за компом проявляется? Какое же ипанутое ты тогда в жизни?
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29.04.2021 21:57 Ответить
Даун, саси рашен малчее а то падависся.
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30.04.2021 15:26 Ответить
Скока-скока человек останется без работы???!!! Тысячи, да? Поимейте совесть, бездари! Это в момент развала Союза там работали более 6000(шести тысяч) работников! А в 2019-м годочке: "в 2018 году возросла на 26,36% численность работников предприятия составила - до 676 чел."(с). Повторяю, черти: численность, в 2019-м году- 676 человечков! И- всё.
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29.04.2021 16:15 Ответить
Функционирующее производственное предприятие создает рабочие места не только для тех людей, которые входят в число его штатных сотрудников.
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29.04.2021 16:27 Ответить
Да-да... не только. Не только. Конечно- не только. Только речь идет именно о "Кузня на Рыбальском". А фантазировать можно скока угодно.
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29.04.2021 16:30 Ответить
С учетом автоматизации процесса производства, более 600 человек - это уже достаточно много. Поставщики сырья и комплектующих, логистика, различные аутсорсеры и т.д., это так, если по верхам пройтись..
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29.04.2021 16:43 Ответить
Так я ж не спорю. Мариупольский СРЗ, который месяцок назад- стал навсегда. Там- такая же цифра, приблизительно. Выгнали взашей 550 человек. А работали- тысячи, на момент развала Союза. Всё очень похоже.
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29.04.2021 16:55 Ответить
Нащо вам Мариупольський СРЗ, коли братушкі Керченську протоку перекрили? Кому ремонтувати збираєтесь - росіянам?
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29.04.2021 20:17 Ответить
Да, Вы правы. В такие детали я не посвящен.
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29.04.2021 16:32 Ответить
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29.04.2021 16:33 Ответить
Ну не правда! А как же те тысячи, что рисуют и реализуют оффшорный схематоз? Как же им без работы остацца???!!!
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29.04.2021 16:43 Ответить
те самые, что "зарабатывают на деребане "великого крадивництва" - переводя их в офшоры Омана, Катара и Кипра
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29.04.2021 17:15 Ответить
Та я думаю там все просто, провернули деньги и теперь возмущаються, что их дорогую продукцию не берут. Для этого надо было договора делать и все такое, либо пусть продают на рынке. Сейчас такой вой на болотах стоит от этих порохоботов, аж противно.
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29.04.2021 16:53 Ответить
Так і задумано.
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29.04.2021 16:20 Ответить
"Ленинская кузница" - частное судостроительное предприятие в Киеве, владельцем которого до продажи в 2018 году опосредствованно являлся экс-президент Украины Петр Порошенко.
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29.04.2021 16:24 Ответить
Руки прочь от этих предприятий - пусть и дальше воруют!
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29.04.2021 16:26 Ответить
При Зебилах даже катера не построят, какие корветы?
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29.04.2021 16:31 Ответить
дерьмачок для этого и приставлен к дурачку...
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29.04.2021 16:34 Ответить
Так забавно читать коменты тупоголовых имбицилов 73%. Передайте им, что кузня на рыбальском уже который год не принадлежит порошенко, сейчас ней управляет тигипко. А хотя, какая разница.
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29.04.2021 16:37 Ответить
И что? То есть ты уверен, что за 5 лет той ганьбы, которая втюхивалась государству по космическим ценам, Потрошенке отвечать не придётся?
Следственные органы разберутся.
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29.04.2021 16:39 Ответить
Итак, только за последний год, сверхприбыльные при порошенко: нафтогаз, укроборонопром, энергоатом, центрэнерго - стали сверубыточными. Убытки этих госкомпаний превышают 100 млрд! Что ты там говорил про петю?
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29.04.2021 16:45 Ответить
Это ж как надо было подорвать обороноспособность, что продать во время войны мануфактуру на рыбальском пророссийскому тигипке, менистру уряду Януковича
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29.04.2021 16:48 Ответить
ой, как у кремляди пердак рвёт Тупая кремлядь "не замечает" ни Татарова, разгонявшего Майдан, в каьинетах ЗЕли. Не замечсает соратника Мертвечука - Качуру во фракции "слуг урода". Нем замечает Ермака, слившего операцию по "вагнеровцам". Не видит друга Деркача, Галущкенка, назначенного министром энергетики. И да - а почему ЗЕля, раз такой патроио, за ДВА ГОДА, не отобрал у Тигибка этот завод, ЗЕбиляка кремлядская?
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29.04.2021 16:51 Ответить
Ви б, кремлєботи, вже визначились би - вам Якубович гарний чи поганий
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29.04.2021 20:19 Ответить
Че ж тебя так колбасит, ты просто всей душой переживаешь за других людей. Иди неграм в Африке помоги.
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29.04.2021 16:58 Ответить
пасть захлопни. Тебя забыл спросить, что мне делать
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29.04.2021 17:00 Ответить
та мне пофигу, что там у тебя вместо рта. Только скот мог выбрать своим преЗЕдентом тупого наркомана Вову ЗЕбила.
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29.04.2021 17:44 Ответить
Так иди на Shoren устройся и служи своему кумиру. Отпишешься потом, нечто, через сколько минут ты поймешь, как твой кумир тебя оценит и как заплатит. Заср@ли весь цензор, мр@зи шыкаладные. Есть еще чпокин и лупоценки, кумовья, этим тоже прислуга нужна.
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30.04.2021 05:16 Ответить
завали своё хавало, гнида кацапская
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30.04.2021 06:06 Ответить
Хто не пеця тот - кацап). Мне таких даже не жалко. Спасибо, петесос за киву, мертвечуков и прочую мразь, вышедших и упорно поддерживаемых основателем партии рыгов . Живи...
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30.04.2021 06:56 Ответить
Интересно, нет не так. интересно а ты знаешь гнида кацапская что первый указ зеленского был отменить указ парашенки строить на земле ветряки? ни одна порохоср@нь ни словом не обмолвилась. и еще. Хуже - не стало. Но, дороги - строятся, притом - ШИКАРНЫЕ, а это в балансе - плюс. На пальцах поясню, как нечту джуре. Меняются президенты. Один дороги и мосты строил языком, второй - РЕАЛЬНО СТРОИТ. И еще... Я не встретил за два года ни единого недоразумения, в реале, которое хотело бы вернуть сывочолое ничто. Зелей недовольны - это норм, но. Страна живет, дороги строятся, а нечто типа джуро гавкает от карамелек. На то оно и джуро
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30.04.2021 07:13 Ответить
класно пердак палає у кацапської падалі Пєши ісчо, дибіл ЗЕбільний
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30.04.2021 11:54 Ответить
Упс, да тебя даже мокарницкое не лайкнуло. Сосать твои родители вечером будут палочки от шоренок (другой семьи у шыкаладной падали не бывает)
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30.04.2021 16:46 Ответить
Подробнее о космические цены пожалуйста, насколько я помню цена была меньше семи миллионов долларов за катер .На мировом рынке узнайте и цену одного дистанционного орудие 30 мл будете удивлены.На кентавре их 2! И сделаны они из бронированной стали а не жестяные.Ну вам зрадофилам не понять.При Зеленском уже два года как и ни одного нового катера не построили.
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29.04.2021 20:43 Ответить
Как я тебя панимаю 7:3 Прям как Аргетина Ямайка какая боль 7:0 . Дафай клип выпусти
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29.04.2021 17:43 Ответить
Ой, да полно вам лапшать. "Обороноспособность страны" именно вашими корытами и подрывается.
Наконец-то придётся ответить за 5 лет втюхивания государству непотриба по космическим ценам.
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29.04.2021 16:37 Ответить
для особо тупых зебилов:
"...цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал: "А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение".
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29.04.2021 17:13 Ответить
Скотман, любитель попостить фотки, фотки ведер в студию!
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30.04.2021 16:47 Ответить
Получается не дают работать Бибипке? Это рыгореванш какой-то
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29.04.2021 16:46 Ответить
рыгореванш - это когда вислюк оманський не выполняет Гособоронзаказ 2020, и ЧЕТЫРЕ месяца не дает формировать бюджет Гособоронзаказа 2021.. попутно закрывая финансирование разработки нового вооружения и кормя курсантов и бойцов ВСУ - тараканами..
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29.04.2021 17:18 Ответить
Порошенко 5 лет наживался на войне, не хочет терять свой кровавый куш
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29.04.2021 21:09 Ответить
И бойцы ели еду, а не теперешнюю баланду. И были ракетные программы.
Уже два года как "не наживается". Ракетные программы - закрыты. Минобороны - не даёт заказов на вооружение.
Кто теперь наживается, зебильное?
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29.04.2021 23:49 Ответить
Ахаха, 5 лет из рыбацких лодок военные корветы мастырил и впаривал Минобороны за ценой авианосца ))
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29.04.2021 21:24 Ответить
Петя, а с теми людьми, за спинами которых сейчас пытаешься спрятаться ты делился кровавыми деньгами с войны?
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29.04.2021 21:40 Ответить
Кудрявый муфлон должен давно сидеть на зоне за мародёрство во время войны
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29.04.2021 22:12 Ответить
соси писю, дблка
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30.04.2021 06:07 Ответить
Продукция "кузни" никому не нужна. Речные катера не имеют права самостояельно выйти в море.
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29.04.2021 23:13 Ответить
 
 