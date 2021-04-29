"Кузня на Рыбальском" из-за действий власти может остановиться, тысячи людей останутся без работы, а обороноспособность страны будет подорвана, - заявление

ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" будет обжаловать действия ГБР, которое провело обыски на предприятии, в судах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление завода.

"Маски-шоу, как в темные времена Януковича, которые ГБР и прокуратура устроили на предприятии 28 апреля, коллектив и менеджмент завода расценивают как еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии", - отметили в предприятии.

Там заявили, что ГБР уже не один год "терроризирует" завод и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы "Кузня" не предоставила имеющихся документов по их требованию. Следовательно, никакой юридической необходимости в обыске не было.

"Его истинная цель становится понятной ввиду того, что следователи вышли за границу постановления знаменитого Печерского районного суда и незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением одиозного судьи Соколова в рамках уголовного производства против должностных лиц Министерства обороны, которым расследуется строительство трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин", - говорится в сообщении.

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На предприятии отметили, что цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал: "А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение".

На "Кузне" заявили, что эти катера - пилотные проекты, поэтому изменения в тактико-технического задания на их изготовление является в таком случае естественными и неизбежными. Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод - обязан учитывать.

"Готовность трех десантно-штурмовых катеров в среднем составляет около 90 процентов. Успешно завершены их швартовые и ходовые испытания и вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить этот процесс, что негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины. "Кузня на Рыбальском" добросовестно относится к выполнению своих контрактных обязательств, в условиях не всегда своевременных расчетов инвестирует в проекты собственные средства. И даже привлекает кредитные ресурсы, хотя давление власти и наложенный год назад арест на имущественный комплекс "Кузницы" отнюдь не способствует поиску дополнительных финансовых ресурсов", - подчеркнули в предприятии.

В тоже время, в "Кузне" добавили, что за время участия завода в реализации военных заказов во время войны с Россией ни предыдущий, ни нынешний владелец не вывели с предприятия ни одной гривны дивидендов.

"Поэтому "Кузня" будет обжаловать действия правоохранителей в судах и приложит все усилия для выполнения контрактов с государством несмотря на противодействие самого государства, которое сознательно и по политическим мотивам разрушает единое предприятие, способное производить военные суда и которое играет чрезвычайно важную роль в обеспечении обороноспособности страны. Есть основания полагать, что разрушая отечественное производственное предприятие, власть или ее отдельные представители, действуют в интересах отдельных государств", - подытожили в предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проводило обыски в "Богдан Моторс" и "Кузне на Рыбальском" по делу о закупке Минобороны некачественной техники.

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