Власть должна помочь бизнесу выжить, а не раздавать фрагментарные подачки избранным, - нардеп

Власть должна предложить максимальную помощь малому и среднему бизнесу, который сейчас больше всего страдает от кризиса, а не предоставлять отдельные налоговые преференции.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Осадчук.

"Пандемия рано или поздно закончится. Экономические потери от пандемии фантастические. Восстанавливать страну будут малые предприниматели, средние предприниматели. И им надо оказывать максимальную помощь ", - сказал Осадчук.

По его мнению, власть должна предложить программы поддержки бизнеса, но пока она предоставляет только преференции отдельным представителям крупного, например, снижает НДС для аграриев-производителей сырья. Депутат подчеркнул: такая политика власти неприемлема.

"Мы давали кучу предложений, они лежат в Верховной Раде. Но вместо того, чтобы сфокусироваться на малом и среднем бизнесе, который спасет эту страну, они продолжают давать какие-то фрагментарные подачки. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо сегодня ", - сказал Осадчук.

Как известно, в Раде приняли решение о снижении ставки НДС с 20 до 14% для аграраив, производящих сырье. Это решение вызвало убытки для бюджета на уровне 5 млрд ежегодно.

Также налоговый комитет во главе с Даниилом Гетманцевым рекомендовал Раде снизить акцизную ставку на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН). Это позволит табачным гигантам продавать их дешевле и зарабатывать больше. А государственный бюджет Украины ежегодно будет терять минимум 3 миллиарда гривен.

Сейчас же власть выступила с предложением повысить целый ряд налогов, в том числе НДС, до 22-24%. Экономист Борис Кушнирук уже заявил: такая инициатива власти приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.