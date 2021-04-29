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Власть должна помочь бизнесу выжить, а не раздавать фрагментарные подачки избранным, - нардеп

Власть должна помочь бизнесу выжить, а не раздавать фрагментарные подачки избранным, - нардеп

Власть должна предложить максимальную помощь малому и среднему бизнесу, который сейчас больше всего страдает от кризиса, а не предоставлять отдельные налоговые преференции.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Осадчук.

"Пандемия рано или поздно закончится. Экономические потери от пандемии фантастические. Восстанавливать страну будут малые предприниматели, средние предприниматели. И им надо оказывать максимальную помощь ", - сказал Осадчук.

По его мнению, власть должна предложить программы поддержки бизнеса, но пока она предоставляет только преференции отдельным представителям крупного, например, снижает НДС для аграриев-производителей сырья. Депутат подчеркнул: такая политика власти неприемлема.

"Мы давали кучу предложений, они лежат в Верховной Раде. Но вместо того, чтобы сфокусироваться на малом и среднем бизнесе, который спасет эту страну, они продолжают давать какие-то фрагментарные подачки. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо сегодня ", - сказал Осадчук.

Как известно, в Раде приняли решение о снижении ставки НДС с 20 до 14% для аграраив, производящих сырье. Это решение вызвало убытки для бюджета на уровне 5 млрд ежегодно.

Также налоговый комитет во главе с Даниилом Гетманцевым рекомендовал Раде снизить акцизную ставку на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН). Это позволит табачным гигантам продавать их дешевле и зарабатывать больше. А государственный бюджет Украины ежегодно будет терять минимум 3 миллиарда гривен.

Сейчас же власть выступила с предложением повысить целый ряд налогов, в том числе НДС, до 22-24%. Экономист Борис Кушнирук уже заявил: такая инициатива власти приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.

Автор: 

бизнес (1620) Осадчук Андрей (39)


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Это значить, что пенсионеры и простые работяги должны помогать " бедным"
миллиардерам и стремящимся к ним.
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29.04.2021 16:24 Ответить
Пенсионеры и простые работяги должны прежде всего подумать о том, каких тупых барыг они привели к власти своими голосами. А то за два года эти проголосовавшие "абынебарыга" так и не поняли, что делать теперь с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли уже сосать.
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29.04.2021 16:29 Ответить
Наша теперешняя власть умеет хорошо только одно -- грабить и пилить бабки. На большее их мозгов не хватает.
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29.04.2021 16:25 Ответить
Это ясно показывает антинародную суть сегодняшней власти, далекой от интересов Украины.
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29.04.2021 16:43 Ответить
 
 