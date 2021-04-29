Рада призвала Кабмин установить льготы на электроэнергию для населения в 30-километровой зоне АЭС

Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 29 апреля, приняли постановление об обращении к Кабмину относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Об этом сообщает корреспондент Цензор,НЕТ.

За такое решение - 311 народных депутатов.

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Этот льготный тариф парламентарии рекомендуют установить безотлагательно, в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления. Размер такой фиксированной цены должен быть в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.