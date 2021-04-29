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Рада призвала Кабмин установить льготы на электроэнергию для населения в 30-километровой зоне АЭС
Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 29 апреля, приняли постановление об обращении к Кабмину относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.
Об этом сообщает корреспондент Цензор,НЕТ.
За такое решение - 311 народных депутатов.
Этот льготный тариф парламентарии рекомендуют установить безотлагательно, в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления. Размер такой фиксированной цены должен быть в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.
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+2 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.04.2021 16:40
+2 а ес #372967
показать весь комментарий29.04.2021 16:40
+2 Привет
показать весь комментарий29.04.2021 16:55
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А самое главное...чем хуже тот кто живет в 31 км от АЭС...того кто живет в 30 км??
И как определяется этот риск?? А если жахнет так...что и в 50 км мало не покажется??
А почему ни каких льгот тем кто живет возле химзаводов...коксохимов...нефтеперерабатывающих и так далее.... там тоже в таком случае должна быть зона риска....километр...два...пять..