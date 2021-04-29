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Новости Тарифы ЖКХ
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Рада призвала Кабмин установить льготы на электроэнергию для населения в 30-километровой зоне АЭС

Рада призвала Кабмин установить льготы на электроэнергию для населения в 30-километровой зоне АЭС

Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 29 апреля, приняли постановление об обращении к Кабмину относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Об этом сообщает корреспондент Цензор,НЕТ.

За такое решение - 311 народных депутатов.

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Этот льготный тариф парламентарии рекомендуют установить безотлагательно, в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления. Размер такой фиксированной цены должен быть в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Автор: 

АЭС (542) ВР (29229) Кабмин (14025) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Топ комментарии
+2
как это один презедент может быть равнее чем другой преезедент? А если Ахметов переедет в 30 километровую зону то зеленый тариф подымут в два раза?
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29.04.2021 16:40
+2
Ну тогда и 90 коп за 100 кВт взад
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29.04.2021 16:40
+2
А еще есть ГЭС ..ТЭС...СЭС..ВЭС.....чем те кто живет рядом с ними хуже??
А самое главное...чем хуже тот кто живет в 31 км от АЭС...того кто живет в 30 км??
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29.04.2021 16:55
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Правила форума Совет форумчан
Какого хрена это им льготы. Мы все преезеденты и должны платить одинаково максимальный тариф!!!!
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29.04.2021 16:38 Ответить
как это один презедент может быть равнее чем другой преезедент? А если Ахметов переедет в 30 километровую зону то зеленый тариф подымут в два раза?
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29.04.2021 16:40 Ответить
Ну тогда и 90 коп за 100 кВт взад
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29.04.2021 16:40 Ответить
в тій 30 кілометровій зоні, живе, грубо кажучи, півтора десятки народу - оце подаруночок від ЗЕленої банди ворюг
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29.04.2021 16:42 Ответить
...там, блд, населения столько, что просто писец...
Рада призвала Кабмин установить льготы на электроэнергию для населения в 30-километровой зоне АЭС - Цензор.НЕТ 7300
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29.04.2021 16:43 Ответить
Только фильм про чуваков живущих в Припяти смотрел. Так там чел говорит, есть преимущество, за электричество и газ не платим, так как нет счётчиков.
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29.04.2021 16:44 Ответить
В Зоне сохранился СССР. Там как дома.
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29.04.2021 17:02 Ответить
это Меня касается
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29.04.2021 16:47 Ответить
А еще есть ГЭС ..ТЭС...СЭС..ВЭС.....чем те кто живет рядом с ними хуже??
А самое главное...чем хуже тот кто живет в 31 км от АЭС...того кто живет в 30 км??
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29.04.2021 16:55 Ответить
Какого риска?? То бишь ты считаешь...что зеленоре стадо доработолось то того что не может обеспечить безопасную работу АЭС??
И как определяется этот риск?? А если жахнет так...что и в 50 км мало не покажется??
А почему ни каких льгот тем кто живет возле химзаводов...коксохимов...нефтеперерабатывающих и так далее.... там тоже в таком случае должна быть зона риска....километр...два...пять..
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29.04.2021 17:51 Ответить
 
 