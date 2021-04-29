Российский рэпер Моргенштерн внесен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины
По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера (известен по псевдониму Моргенштерн) включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информацонной политики.
22 апреля 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Валеева Алишера Тагирович.
Соответствующим приказом МКИП от 28 апреля 2021 рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера Тагировича включили в перечень.
Напомним, ранее Моргенштерн заявил, что отменяет концерты в Украине.
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Хто його слухає...Чому ...
самі себе обмежують лапотним репом.
Я любитель тяжелой музыки, если что. В целом рэп - не мое, ни английский, ни кацапский. Но тексты Оксимирона считаю сильными.
Конечно беседа была проведена и теперь он его презирает. Но, на долго ли - покажет время.
Но большинство то не будет рассказывать своим детям что такое кацапский дегенерат. Ибо большинству главное чтобынебылафайны и мышебратья...
https://www.unian.ua/lite/stars/morgenshtern-v-ukrajini-u-sbu-nemaye-pidstav-ne-puskati-rosiyskogo-repera-v-krajinu-11270423.html У СБУ немає підстав не пускати російського репера Моргенштерна в Україну Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/lite/stars/morgenshtern-v-ukrajini-u-sbu-nemaye-pidstav-ne-puskati-rosiyskogo-repera-v-krajinu-11270423.html
що змінилося? парашник проплатив піар-кампанію СБУ, щоб стригти на кеш скрєпних?
Одне слово: ганьба і сором за Неньку.
Пи.Си.
Залишилося внести до списку осіб, що складають загрозу Україні "голубого" блогера Андрія Петрова. І можна лаштуватися до внутрішньої еміграції.
Пи.Пи.Си.
Колись зарікався публічно не принижувати осіб, що займають посаду президента України. З поваги до посади. Але зараз не втримаюсь. Це воїнам загрозу складають воїни. А клоунам - відповідно, клоуни.
Скоро будет не ловко говорить что ты русский.
Не стыдно?