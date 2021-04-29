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Российский рэпер Моргенштерн внесен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Российский рэпер Моргенштерн внесен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера (известен по псевдониму Моргенштерн) включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информацонной политики.

22 апреля 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Валеева Алишера Тагирович.

Соответствующим приказом МКИП от 28 апреля 2021 рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера Тагировича включили в перечень.

Напомним, ранее Моргенштерн заявил, что отменяет концерты в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российскому рэперу Басте, ранее выступавшему в оккупированном Крыму, отменили запрет на въезд в Украину

Автор: 

запрет (1705) Министерство культуры и информационной политики (772) россия (95393) рэпер (46)


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Топ комментарии
+23
Якийсь розмальований чурбан, нарік і мракобєс...
Хто його слухає...Чому ...
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29.04.2021 16:50
+13
...особи с низким коэффициентом IQ и недоразвитые, как говорится, "...рыбак рыбака..."
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29.04.2021 16:53
+11
бо англійської мови не знають.
самі себе обмежують лапотним репом.
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29.04.2021 17:03
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Якийсь розмальований чурбан, нарік і мракобєс...
Хто його слухає...Чому ...
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29.04.2021 16:50 Ответить
Молодёжь слушает наверное. Кацапский рэп у подростков в моде.
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29.04.2021 16:52 Ответить
бо англійської мови не знають.
самі себе обмежують лапотним репом.
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29.04.2021 17:03 Ответить
Не обязательно. Сейчас же в тренде сквернословие, вот и слшают всякую хрень. Богомолец предлагала когда-то мат запретить, но над ней только посмеялись. И тут на форуме в том числе. Так что нечего на зеркало пенять...
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29.04.2021 17:32 Ответить
Лапотный рэп тоже разным бывает. Есть это дерьмо, а есть тот же Оксимирон...
Я любитель тяжелой музыки, если что. В целом рэп - не мое, ни английский, ни кацапский. Но тексты Оксимирона считаю сильными.
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29.04.2021 23:58 Ответить
Даже мой 8ми летний сын знает про этого дебила и приводил его в пример, в разговорах. Хоть музыку он ещё не слушает, но зато смотрит ютубчик.
Конечно беседа была проведена и теперь он его презирает. Но, на долго ли - покажет время.
Но большинство то не будет рассказывать своим детям что такое кацапский дегенерат. Ибо большинству главное чтобынебылафайны и мышебратья...
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29.04.2021 17:30 Ответить
Ну, у нас и Говнобородько смотрели и слушали. Или Голопопенко? Или Голобородько? Или .....? Да какая разница, что то, чмо воровитое оказалось, что второе чмо, что третье чмо такое же, что четвёртое чмо воровитое.
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29.04.2021 18:42 Ответить
...особи с низким коэффициентом IQ и недоразвитые, как говорится, "...рыбак рыбака..."
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29.04.2021 16:53 Ответить
Это к вопросу : что действительно слушает и смотрит народ, что пользуется бешенным спросом. И никакие квоты, запреты, хотелки почему-то не мешают. Поэтому свой интересный контент надо создавать
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29.04.2021 16:57 Ответить
Треба. Але москалі швидко переманюють виконавців. Ті за бабло радо продаються. Ми не потягнемо у фінансовому плані. Хіба треба виходити на англомовний ринок.
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29.04.2021 17:04 Ответить
Слушает молодежь от 10 лет и старше ,но это хорошо что запретили ,но уже потратились на рекламу и тд
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29.04.2021 18:11 Ответить
У каждого поколения есть свой "богдан титомир" или "мальчишник".
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29.04.2021 22:24 Ответить
Реперів треба знищувати одразу після народження
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29.04.2021 16:52 Ответить
Емінем в чому винен?
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29.04.2021 16:57 Ответить
В тому що він огидна істота.
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29.04.2021 18:47 Ответить
https://youtu.be/vNBmaVExiqw
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29.04.2021 20:24 Ответить
який він нах репер?
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29.04.2021 17:11 Ответить
А ОПЗЖ-нет?
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29.04.2021 16:53 Ответить
обдолбаний аморал
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29.04.2021 16:54 Ответить
Курам на смех... А мертвечука, мураева, бойко, левочкина, бандаренка, ахмётова и прочую шваль вы не хотите в это список включить???
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29.04.2021 16:55 Ответить
он представляет опасность для всей цивилизации
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29.04.2021 16:55 Ответить
всі кацапи створюють загрозу для адекватного світу
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29.04.2021 17:29 Ответить
тільки цей скоморох більше схожий на анальну пробку чим на моргенштерн
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29.04.2021 16:55 Ответить
Моргенштерн внесен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины/ Не меньшую угрозу представляют Добкин, Зеленский, Коломойский, Пинчук, Рабинович.
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29.04.2021 16:57 Ответить
Рэпер представляет угрозу нацбезопасности Украины. А вот Кива, Бойко и Ермак - нет!
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29.04.2021 17:00 Ответить
Лучше бы с какой-то иной формулировкой. Ибо, этот чертик, если представляет угрозу нам- то что мы тогда стоим, в этой жизни?!
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29.04.2021 17:01 Ответить
задарма пропиарили кремлёвского вылупка...
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29.04.2021 17:02 Ответить
28.12.2020 р.
https://www.unian.ua/lite/stars/morgenshtern-v-ukrajini-u-sbu-nemaye-pidstav-ne-puskati-rosiyskogo-repera-v-krajinu-11270423.html У СБУ немає підстав не пускати російського репера Моргенштерна в Україну Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/lite/stars/morgenshtern-v-ukrajini-u-sbu-nemaye-pidstav-ne-puskati-rosiyskogo-repera-v-krajinu-11270423.html

що змінилося? парашник проплатив піар-кампанію СБУ, щоб стригти на кеш скрєпних?
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29.04.2021 17:09 Ответить
Неужели нельзя было придумать более уничижительную формулировку для вот таких прыщей? А то, прям, Джеймс мать его Бонд. "Угроза нацбезопасности"... Что ж у нас за безопасность такая, что подобные клоуны представляют ей угрозу??
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29.04.2021 17:14 Ответить
Я так розумію СБУ забороняє в'їзд лише тим артистам, що відмовилися їхати?
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29.04.2021 17:18 Ответить
Так он же придурок? Какая угроза? Хотя...путлер с дружками ровно такие же.
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29.04.2021 17:18 Ответить
Как же теперь жить? Националисты проклятые запретили липового еврея... А ,правда шо он пел хава нагиллу лучше кошерных ?
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29.04.2021 17:44 Ответить
мордорштерн
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29.04.2021 17:45 Ответить
Это чучело представляет угрозу не только Украине, а и здравому смыслу!
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29.04.2021 17:51 Ответить
Прежде всего! Идиотов и так переизбыток.
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29.04.2021 20:18 Ответить
Зачем вы ему баллов прибавляете? Просто запрет из-за того, что он деградант.
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29.04.2021 17:56 Ответить
А почему не Батый или Чингисхан.Он на арийца похож,как ч на вьетнамца😄.
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29.04.2021 18:01 Ответить
Якщо цей вилупок є загрозою для України, то мені дуже і дуже шкода... Україну. До чого ми докотилися, шановне панство? Не танки з ракетами, а розмальовані чудернацькі одноакордні буркуни, на обличчях яких всі ознаки деградації.
Одне слово: ганьба і сором за Неньку.

Пи.Си.
Залишилося внести до списку осіб, що складають загрозу Україні "голубого" блогера Андрія Петрова. І можна лаштуватися до внутрішньої еміграції.

Пи.Пи.Си.
Колись зарікався публічно не принижувати осіб, що займають посаду президента України. З поваги до посади. Але зараз не втримаюсь. Це воїнам загрозу складають воїни. А клоунам - відповідно, клоуни.
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29.04.2021 18:19 Ответить
Этот не поймёт, но для других пример показательный.
Скоро будет не ловко говорить что ты русский.
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29.04.2021 18:27 Ответить
Ну, наконец-то ... а еще нужно внести в перечень невъездных в Украину тех, кто этой запутинской обдолбанной обезяне хотел устроить концерты по всей Украине, кто поразвешивал рекламные бигборды с мордой этого ублюдка по городам на юго-востоке страны... Работа на пропаганду страны-оккупанта - рашки должна наказываться так же, как обстрелы мирных городов...
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29.04.2021 19:06 Ответить
.... Мені цікаво : людина- азіат, тюрок, а називає себе німецьким поняттям... Ну, назвався-б, уже, "Чолпон"... Казахською це те саме, що і "Моргенштерн" - "ранкова зірка"... Те ж саме, "венеричне"...
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29.04.2021 19:47 Ответить
Не поспеешь с утреней звездой---а так хотелось. Оно ото с южных мест хоть знает что и газета такая есть у тевтонов? Та врядли и правильно. А с Венерой добавлю из прошлого---Венера не Венера---но что то венерическое есть у этого стрыбуна! Тут своих мохнатиков как ********!
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29.04.2021 20:10 Ответить
Двадцатитрёхлетний укурок-задрот "представляет угрозу нацбезопасности".
Не стыдно?
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29.04.2021 20:06 Ответить
Ой! А кто оно, это чмо?
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29.04.2021 20:17 Ответить
Рэпер несёт угрозу нац.безопасности, а ОПЗЖ - не несёт. Смотрите, не перепутайте.
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29.04.2021 22:29 Ответить
Я щось думав що "Служба Безопасности Укурка" є загрозою національній безпеці, а не дрищеподібний фрік.
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29.04.2021 23:46 Ответить
эта нарко-макака представляет опасность для Украины?
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30.04.2021 05:56 Ответить
Шановні батьки, займайтесь музичним вихованням своїх дітей.
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30.04.2021 06:07 Ответить
 
 