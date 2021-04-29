Российский рэпер Моргенштерн внесен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера (известен по псевдониму Моргенштерн) включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информацонной политики.

22 апреля 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Валеева Алишера Тагирович.

Соответствующим приказом МКИП от 28 апреля 2021 рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера Тагировича включили в перечень.

Напомним, ранее Моргенштерн заявил, что отменяет концерты в Украине.

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