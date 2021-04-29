Организации, которые борются за Украину, не должны ассоциироваться с подразделениями Ваффен СС, - посол Германии Фельдгузен
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен осудила акцию ко дню создания дивизии СС "Галичина", которая состоялась вечером 28 апреля в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посла ФРГ.
"Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними ", - написала Фельдгузен.
Напоминаем, 28 апреля во Киеве состоялся марш по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина".
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Хотя я думаю я знаю откуда такая асимметрия...
а с кем ваивали большевики?..
ну то таке...
Те що СС "Галичина" співпрацювала з німцями ніхто і не заперечує, Те що де хто з Українців співпрацював з німцями так в цьому нічого немає дивного. Адже Українська демократична держава УНР була окупована кривавими кремлівськими комуно - фашистами в 1922 році і вже була цілих 20 років існувала як безправна колонія урср. Просто в 1941 році одні окупанти прийшли на зміну іншим! Але також треба взяти до уваги і такий факт то що жахливий окупаційний кремлівський комуно - фашистський режим був найкривавіший і самий жахливий у всьому світі. Мільйони знищених українців: розстрілами, штучним-голодом, репресіями, геноцидом.... І цей кривавий московський окупаційний режим був на багато страшніший навіть за окупантів німців, які спочатку навіть були за союзну їм суверенну незалежну Українську державу. І німці тільки набагато пізніше почали свій кривавий геноцид в окупованій Україні, і вони вирішили зробити Україну теж своєю автономією -колонією. Ось чому мала частина Українців наївно сподівалася що зміна кривавих комуно - фашистів окупантів ката Сталіна на фашистів гітлера принесе хоч якесь полегшення українському народові. Але на жаль німецькі фашисти завоював Україну теж як і кремлівські комуно - фашисти заборонили Суверенну Українську Державу і почався кривавий геноцид українського народу, точно так як і до цього при жахливих кремлівських комуно - фашистах -окупантах сталіна. Виходить що немає хороших окупантів які б вони не були: німці, личакові москалі -кацапи, поляки .....
І треба як зіницю свого ока берегти свободу і незалежність, суверенітет своєї Української Батьківщини і нещадно знищувати будь-якого ворога окупанта який загрожує територіальній цілісності та суверенітету Української держави. -
_____________ДИВІЗІЯ «ГАЛИЧИНА» !________________
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Рам'я в рам'я, мов хвиль прибій,вкраїнський вояк без вагання йде:
за славний рід, за нарід свій, за землю, віру й все йому святе.
Лунає спів - свободи клич, на вітрі лопотить вже стяг,
ідуть стрільці палкі, тверді, ідуть стрільці на бій, на змаг.
Їх тисячі - добірні всі, - мета їх - вільна Україна -Вітчина!
Іде в похід українського народу цвіт - Дивізія «Галичина».
Палає гнів огнем в серцях, на поле бою думка бистро мчить;
ворожа кров окропить шлях, - хто жити хоче, мусить побідить.
У ряд ставай за рідний край, солодша смерть ніж брязк кайдан!
Хай гине гад - московський кат - комуна - вольности обман!
І наче грім, як хмаролім, проб'є луна - ввесь Кремль до дна:
іде в похід на дикий схід Дивізія «Галичина».
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Марш дивізії «Галичина»!- Богдан Стефанишин.
.ЛЮТА СМЕРТЬ МОСКАЛЮ ЗАГАРБНИКУ!
.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !-
І хоч кілок такому росісянину на голову теши!
569 евродепутатов- ЗА , "купленных" всего - 67...
и это хорошая новость для Украины!
пердаки кремля снова пылают !
Слава Україні !!!
А теперь перейдем к РУССКИМ воинским соединениям,воевавшим на стороне фашистскойГермании. Все перечислять не буду- рука устанет печатать. Укажу основные. РОА Власова, батальон Муравьева, Боевой союз русских националистов(БСРН), Братство Русской Правды, Дивизия "Руссланд", Добровольческий полк СС"Варяг", Зеленая Армия Особого Назначения, Комитет Освобождения Народов России (КОНР), Национальная Социалистическая Партия,Организация "Цеппелин", РОНА, Русский Корпус, Русский отряд 9-ой армии Вермахта, ХИВИ, Русский личный состав в дивизии СС "Шарлемань",русский личный состав в дивизии СС "Валлония", Русский личный состав вдивизии СС "Дирленваген", РОНД/РНСД и мн.др. И, конечно, Казаки Каминского, Первый восточный запасной полк "Центр" подполковника Ягненко, Добровольческий полк "Десна" майора Аутча и т.д и т.п. В одной только РОА Андрея Власова за время ее существования насчитывалось около 800 000 человек!!! А всего у нацистов служили около больше 2 млн. русских. Украинская "Галичина" вместе с "Нахтигаль"- грубо 51000 человек. Дружим с математикой, дорогие россияне-кацапы?
Кстати, черно-оранжевую нашивку,из которой ваша пропаганда сделала "георгиевскую" ленточку-символ Победы, как раз носили казаки, воевавшие на стороне гитлеровцев против Красной армии. Историю своей страны знать надо граждане кацапы. Даже такую позорную. Народ, который не знает прошлого, не имеет будущего.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2010/11/5/2083/
Выводы:
1. Ни одной организации как таковой Нюрнбергский трибунал преступной не объявил, даже такие одиозные, как СС и гестапо.
2. Во всех резолюциях НТ речь идет только о «группах лиц». Эти группы лиц описываются определенными признаками включения и признаками исключения.
3. Определять, подпадает ли данное лицо или группа лиц под эти признаки, могут лишь суды или комиссии, уполномоченные на это правительствами стран.
4. Формальное членство в организации не может быть основанием для судебных приговоров или признания лица виновным - оно может быть основанием лишь для соответствующего расследования. При отсутствии решения суда или комиссии каждый считается невиновным - в силу презумпции невиновности.
https://iov75.livejournal.com/2385921.html Негры в Вермахте служили сразу в нескольких формированиях.
Большинство из них оказалось в легионе "Свободная арабия" и "Свободная Африка".
https://m.facebook.com/International.union.of.ukrainian.nationalists/photos/a.231551480906495/614530009275305/?type=3&source=48&__tn__=EH-R
Великий блеф. Кампанія набору в дивізію "Галичина" як маніпулятивна технологіяЩоб набрати вдосталь рекрутів для дивізії військ СС окупаційна влада Галичини та її українські колаборанти вдалися до низки маніпулятивних прийомів. За їх допомогою вони створили в галицьких юнаків ілюзію того, що 14-та дивізія битиметься за незалежність України, хоча організатори ніколи прямо цього не обіцяли.
28 КВІТНЯ 2018https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/04/28/152370/
"Ferner wurden vier von sieben angeklagten Organisationen als verbrecherisch eingestuft: NSDAP-Führerkorps, Schutzstaffel (SS), Sicherheitsdienst (SD) sowie die Geheime Staatspolizei (Gestapo). Der Reichsregierung, der Sturmabteilung (SA) sowie dem Generalstab und Oberkommando der Wehrmacht (OKW) wies das IMT diesen Charakter jeweils nicht zu."
Перевод -
Кроме того, четыре из семи организаций были признаны преступными:
Корпус лидеров НСДАП (NSDAP-Führerkorps), Schutzstaffel (SS), Служба безопасности (SD) и Тайная государственная полиция (Gestapo/Гестапо).
Трибунал (IMT) не признал таковыми правительство Рейха, Sturmabteilung (SA) и Генеральный штаб и верховного командования вермахта (OKW).
А вот и ссылочка на документик (pdf), документик на немецком, почитайте, неуподобляйтесь всяким там кивам.
Ссылка:
https://www.bundestag.de/resource/blob/491618/b3e97ba23c9b707cd2e50734d5487ac0/nuernberger-****************************-data.pdf
Не існувало доказів скоєння злочинів Дивізією «Галичина»,Членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді,Не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-%D0%B4%D1%82-20 [20]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 Нюрнберзький процес , який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті і жоден вояк «Галичини» засуджений не бувhttps://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-21 [21] ."