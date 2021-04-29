Организации, которые борются за Украину, не должны ассоциироваться с подразделениями Ваффен СС, - посол Германии Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен осудила акцию ко дню создания дивизии СС "Галичина", которая состоялась вечером 28 апреля в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посла ФРГ.

"Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними ", - написала Фельдгузен.

Напоминаем, 28 апреля во Киеве состоялся марш по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина".

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