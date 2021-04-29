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Организации, которые борются за Украину, не должны ассоциироваться с подразделениями Ваффен СС, - посол Германии Фельдгузен

Организации, которые борются за Украину, не должны ассоциироваться с подразделениями Ваффен СС, - посол Германии Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен осудила акцию ко дню создания дивизии СС "Галичина", которая состоялась вечером 28 апреля в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посла ФРГ.

"Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними ", - написала Фельдгузен.

Напоминаем, 28 апреля во Киеве состоялся марш по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дробович о марше вышиванок в честь дивизии СС "Галичина": "Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны"

Организации, которые борются за Украину, не должны ассоциироваться с подразделениями Ваффен СС, - посол Германии Фельдгузен 01

Автор: 

СС Галичина (56) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+39
а со страной под власовским триколором газопровод тянуть можно?
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29.04.2021 16:59
+37
Так і не асоціюєйте Галичину зі своїми вафлями СС.
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29.04.2021 16:58
+21
А генераторы Сименс на оккупированные территории поставлять, это с каким периодом истории Германии можно сравнить?
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29.04.2021 17:03
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А Холокост-то тут при чём? Или если требуется ввернуть "аргумент" посильнее, приплетают Холокост, к месту или ни к месту...
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29.04.2021 17:57 Ответить
Хороший коментар.
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30.04.2021 14:00 Ответить
Когда немцы, и те же кацапы, будут так же бескомпромиссно относиться к НКВД включая войска НКВД (аналог ваффен СС), тогда и поговорим. Почему-то никто никого не пинает за форму НКВД (привет Гордону!), ни за сталинско-совковую символику той эпохи. Всё, что связано с кровавым Совком СОВСЕМ не трогают. А на украинские подразделения смотрят через увеличительное стекло.
Хотя я думаю я знаю откуда такая асимметрия...
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29.04.2021 18:00 Ответить
Ватаны несут ахинею об «украинско-германских националистах», размахивая одной единственной дивизией ваффен-СС, т.е. фронтовой, а не карательной частью СС «Галичина», хотя против участия в ней украинцев, по сути, политически наивных сельских парубков, выступали все - и митрополит Андрей Шептицкий, и Степан Бандера, и Роман Шухевич.
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29.04.2021 18:07 Ответить
Краснов П.Н. - бригаденфюрер СС, российский нацист из Петербурга
Організації, які борються за Україну, не мають асоціюватися з підрозділами Ваффен СС, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5694
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29.04.2021 18:10 Ответить
в 2006 году ряженые в станице Еланской Шолоховского района Ростовской области установили памятник пособнику нацистов краснову, якобы в память о своих дидах -донских кизяках, "погибших в борьбе с большевиками" ...
а с кем ваивали большевики?..
ну то таке...
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29.04.2021 18:37 Ответить

Те що СС "Галичина" співпрацювала з німцями ніхто і не заперечує, Те що де хто з Українців співпрацював з німцями так в цьому нічого немає дивного. Адже Українська демократична держава УНР була окупована кривавими кремлівськими комуно - фашистами в 1922 році і вже була цілих 20 років існувала як безправна колонія урср. Просто в 1941 році одні окупанти прийшли на зміну іншим! Але також треба взяти до уваги і такий факт то що жахливий окупаційний кремлівський комуно - фашистський режим був найкривавіший і самий жахливий у всьому світі. Мільйони знищених українців: розстрілами, штучним-голодом, репресіями, геноцидом.... І цей кривавий московський окупаційний режим був на багато страшніший навіть за окупантів німців, які спочатку навіть були за союзну їм суверенну незалежну Українську державу. І німці тільки набагато пізніше почали свій кривавий геноцид в окупованій Україні, і вони вирішили зробити Україну теж своєю автономією -колонією. Ось чому мала частина Українців наївно сподівалася що зміна кривавих комуно - фашистів окупантів ката Сталіна на фашистів гітлера принесе хоч якесь полегшення українському народові. Але на жаль німецькі фашисти завоював Україну теж як і кремлівські комуно - фашисти заборонили Суверенну Українську Державу і почався кривавий геноцид українського народу, точно так як і до цього при жахливих кремлівських комуно - фашистах -окупантах сталіна. Виходить що немає хороших окупантів які б вони не були: німці, личакові москалі -кацапи, поляки .....
І треба як зіницю свого ока берегти свободу і незалежність, суверенітет своєї Української Батьківщини і нещадно знищувати будь-якого ворога окупанта який загрожує територіальній цілісності та суверенітету Української держави. -
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29.04.2021 18:17 Ответить
формально Галичина не была дивизией СС(SS Division), а подразделением на службе СС(Waffen Division der SS)...как и шуцманшафт-батальоны не относились к Вермахту...
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29.04.2021 18:38 Ответить

_____________ДИВІЗІЯ «ГАЛИЧИНА» !________________

Рам'я в рам'я, мов хвиль прибій,вкраїнський вояк без вагання йде:
за славний рід, за нарід свій, за землю, віру й все йому святе.
Лунає спів - свободи клич, на вітрі лопотить вже стяг,
ідуть стрільці палкі, тверді, ідуть стрільці на бій, на змаг.
Їх тисячі - добірні всі, - мета їх - вільна Україна -Вітчина!
Іде в похід українського народу цвіт - Дивізія «Галичина».
Палає гнів огнем в серцях, на поле бою думка бистро мчить;
ворожа кров окропить шлях, - хто жити хоче, мусить побідить.
У ряд ставай за рідний край, солодша смерть ніж брязк кайдан!
Хай гине гад - московський кат - комуна - вольности обман!
І наче грім, як хмаролім, проб'є луна - ввесь Кремль до дна:
іде в похід на дикий схід Дивізія «Галичина».
-
Марш дивізії «Галичина»!- Богдан Стефанишин.
.ЛЮТА СМЕРТЬ МОСКАЛЮ ЗАГАРБНИКУ!
.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !-
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29.04.2021 18:40 Ответить
Видать Анька внучка кацапского зольдата. Получать деньги от варваров с власовской тряпкой,предавая Украину, совесть не мучает?
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29.04.2021 18:43 Ответить
и Холокостик сюда впихнула, как же без него
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30.04.2021 01:39 Ответить
Западногерманский суд провел детальное расследование и ни в одном случае не нашел доказательств для подтверждения кровавых преступлений, которые приписывались дивизии «Галичина», «Нахтигалю» и Героям Украины вождю Степану Бандере и генералу Роману Шухевичу, главнокомандующему УПА, которые погибли от рук кровавыми карателей НКВД кремлёвских оккупантов. Следователи установили, что «большинство членов «Нахтигаля» хотя и знали об ужасных убийствах, осуществленных оккупантами коммуно - фашистами энкаведистами, а среди замученных были и члены семей украинских солдат, как правило, соблюдали образцовую дисциплину». На суде работала специальная следственная комиссия, которая выслушала 232 свидетеля и признала, что обвинения в адрес формирования «Нахтигаль» и командира Шухевича совершенно лишены оснований. 26 сентября 1960 года земельный суд Бонна закрыл дело, признав сфабрикованными проклятыми коммуно - фашистами кровавого ссср предоставленные доказательства. Учитывая изложенное выше, подсудимых освободили от наказания, установленного Верховным судом коммунно - фашистской ГДР. После объединения Германии в 1990 году кремлёвскими коммуно-фашистами обратно было обжаловано решение в земельном суде Берлина, который 24 сентября 1993 г. остаточно признал решения ВС ГДР нелегитимным и преступным. Следовательно, судебные органы Германии дважды признали несостоятельными надуманные обвинения против украинского героя Романа Шухевича, воинов дивизии «Галичина» и батальона «Нахтигаль».
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29.04.2021 18:55 Ответить
Первоисточник!
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29.04.2021 19:44 Ответить
все херня, так как названия явно не украинские, а значит - создали их не украинцы, или как минимум хотели запилить другие цели. то что у гитлеровцев "не получилось" сделать расово чистый сс не дает морального права праздновать "день основания" (и инициаторов этого нужно ловить и тщательно проверять на кацапское гражданство и валюту). можно к примеру праздновать день первых разногласий с фашистами, или там, когда немцы в тюрягу лидеров посадили и т.п.
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29.04.2021 20:39 Ответить
Чего и стоило было ожидать.Наши полезные идиоты и рашоконсервы отрабатали на отлично.
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29.04.2021 19:03 Ответить
100% вот ещё ожидаемый спектакль «https://www.youtube.com/watch?v=b_KMD2eXVmk «
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29.04.2021 19:15 Ответить
Михаил Веллер: «Ты можешь человеку прочитать длинную лекцию о зимней войне, Советский Союз, Финляндия, 39-40 год, но то, что он в детстве и юности усвоил, он будет повторять. Финские фашисты угрожали городу Ленина. Говоришь, ты что, идиот? Вообще ты вообще институт кончил, ты же разумный человек. Ты почитай цифры, посмотри карту. Ни хрена. Финляндия угрожала Ленинграду.»
І хоч кілок такому росісянину на голову теши!
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29.04.2021 19:13 Ответить
В спілкуванні з ватниками треба починати відразу з кілка.
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30.04.2021 00:00 Ответить
отключить паРашу от свифта, отказаться от парашского газа и нефти и от СП-2
569 евродепутатов- ЗА , "купленных" всего - 67...
и это хорошая новость для Украины!
пердаки кремля снова пылают !
Слава Україні !!!
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29.04.2021 19:14 Ответить
Западногерманский суд провел детальное расследование и ни в одном случае не нашел доказательств для подтверждения кровавых преступлений, которые приписывались дивизии «Галичина», «Нахтигалю» и Герою Украины генералу Роману Шухевичу, главному командиру УПА, который погиб в неравном бою с кровавыми карателями НКВД кремлёвских оккупантов 5 марта 1950. Следователи установили, что «большинство членов «Нахтигаля» хотя и знали об ужасных убийствах, осуществленных оккупантами коммуно - фашистами энкаведистами, а среди замученных были и члены семей украинских солдат, как правило, соблюдали образцовую дисциплину». На суде работала специальная следственная комиссия, которая выслушала 232 свидетеля и признала, что обвинения в адрес формирования «Нахтигаль» и командира Шухевича совершенно лишены оснований. 26 сентября 1960 года земельный суд Бонна закрыл дело, признав сфабрикованными проклятыми коммуно - фашистами кровавого ссср предоставленные доказательства. Учитывая изложенное выше, подсудимых освободили от наказания, установленного Верховным судом коммунно - фашистской ГДР. После объединения Германии в 1990 году кремлёвскими коммунофашистами обратно было обжаловано решение в земельном суде Берлина, который 24 сентября 1993 года признал решения ВС ГДР нелегитимным и преступным. Следовательно, судебные органы Германии дважды признали несостоятельными надуманные обвинения против украинского героя Романа Шухевича, воинов дивизии «Галичина» и батальона «Нахтигаль».
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29.04.2021 19:18 Ответить
Дивизия Ваффен-СС "Галичина"- около 50 000 человек насчитывала за все время существования. Батальон "Нахтигаль"-800 человек. ОУН-УПА воевала с оккупантами всех мастей от нацистов, до коммунистов и на своей территории, ее воины оправданы даже Нюрнбергским трибуналом, о чем не «помнят» рашисты, поэтому в расчет не берем.
А теперь перейдем к РУССКИМ воинским соединениям,воевавшим на стороне фашистскойГермании. Все перечислять не буду- рука устанет печатать. Укажу основные. РОА Власова, батальон Муравьева, Боевой союз русских националистов(БСРН), Братство Русской Правды, Дивизия "Руссланд", Добровольческий полк СС"Варяг", Зеленая Армия Особого Назначения, Комитет Освобождения Народов России (КОНР), Национальная Социалистическая Партия,Организация "Цеппелин", РОНА, Русский Корпус, Русский отряд 9-ой армии Вермахта, ХИВИ, Русский личный состав в дивизии СС "Шарлемань",русский личный состав в дивизии СС "Валлония", Русский личный состав вдивизии СС "Дирленваген", РОНД/РНСД и мн.др. И, конечно, Казаки Каминского, Первый восточный запасной полк "Центр" подполковника Ягненко, Добровольческий полк "Десна" майора Аутча и т.д и т.п. В одной только РОА Андрея Власова за время ее существования насчитывалось около 800 000 человек!!! А всего у нацистов служили около больше 2 млн. русских. Украинская "Галичина" вместе с "Нахтигаль"- грубо 51000 человек. Дружим с математикой, дорогие россияне-кацапы?
Кстати, черно-оранжевую нашивку,из которой ваша пропаганда сделала "георгиевскую" ленточку-символ Победы, как раз носили казаки, воевавшие на стороне гитлеровцев против Красной армии. Историю своей страны знать надо граждане кацапы. Даже такую позорную. Народ, который не знает прошлого, не имеет будущего.
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29.04.2021 19:24 Ответить
Зачем так много букв? Ты пригожинский троль?
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29.04.2021 23:08 Ответить
Опа... Чуть не пропустил перл,- "...около больше двух миллионов..." Дружим с математикой,эксперд?
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29.04.2021 23:11 Ответить
А хіба в тебе, зрадлива німецька ****, хтось питав поради, що нам робити і як своїхпатріотів шанувати?
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29.04.2021 19:47 Ответить
Руйнуємо міфи. Нюрнберг-1946 не засудив жодну "злочинну організацію"
https://www.istpravda.com.ua/articles/2010/11/5/2083/

Выводы:
1. Ни одной организации как таковой Нюрнбергский трибунал преступной не объявил, даже такие одиозные, как СС и гестапо.
2. Во всех резолюциях НТ речь идет только о «группах лиц». Эти группы лиц описываются определенными признаками включения и признаками исключения.
3. Определять, подпадает ли данное лицо или группа лиц под эти признаки, могут лишь суды или комиссии, уполномоченные на это правительствами стран.
4. Формальное членство в организации не может быть основанием для судебных приговоров или признания лица виновным - оно может быть основанием лишь для соответствующего расследования. При отсутствии решения суда или комиссии каждый считается невиновным - в силу презумпции невиновности.
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29.04.2021 20:01 Ответить
В составе вермахта воевали добровольцы из разных стран и, даже, из мест где боевые действия никогда не велись.

https://iov75.livejournal.com/2385921.html Негры в Вермахте служили сразу в нескольких формированиях.
Большинство из них оказалось в легионе "Свободная арабия" и "Свободная Африка".

Організації, які борються за Україну, не мають асоціюватися з підрозділами Ваффен СС, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9538

Організації, які борються за Україну, не мають асоціюватися з підрозділами Ваффен СС, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8160

Організації, які борються за Україну, не мають асоціюватися з підрозділами Ваффен СС, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8187
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29.04.2021 20:30 Ответить
Український світ йшов завжди з Заходу на Схід. Зелений Клин це свідчить.

https://m.facebook.com/International.union.of.ukrainian.nationalists/photos/a.231551480906495/614530009275305/?type=3&source=48&__tn__=EH-R
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29.04.2021 20:37 Ответить
НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

Великий блеф. Кампанія набору в дивізію "Галичина" як маніпулятивна технологіяЩоб набрати вдосталь рекрутів для дивізії військ СС окупаційна влада Галичини та її українські колаборанти вдалися до низки маніпулятивних прийомів. За їх допомогою вони створили в галицьких юнаків ілюзію того, що 14-та дивізія битиметься за незалежність України, хоча організатори ніколи прямо цього не обіцяли.
28 КВІТНЯ 2018https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/04/28/152370/
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29.04.2021 20:45 Ответить
Посол германии идет нах... германия пособник *****=убийцы и не пишеться с большой буквы....
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29.04.2021 21:04 Ответить
Вот что пишут по этому поводу сами немцы -
"Ferner wurden vier von sieben angeklagten Organisationen als verbrecherisch eingestuft: NSDAP-Führerkorps, Schutzstaffel (SS), Sicherheitsdienst (SD) sowie die Geheime Staatspolizei (Gestapo). Der Reichsregierung, der Sturmabteilung (SA) sowie dem Generalstab und Oberkommando der Wehrmacht (OKW) wies das IMT diesen Charakter jeweils nicht zu."

Перевод -
Кроме того, четыре из семи организаций были признаны преступными:
Корпус лидеров НСДАП (NSDAP-Führerkorps), Schutzstaffel (SS), Служба безопасности (SD) и Тайная государственная полиция (Gestapo/Гестапо).
Трибунал (IMT) не признал таковыми правительство Рейха, Sturmabteilung (SA) и Генеральный штаб и верховного командования вермахта (OKW).

А вот и ссылочка на документик (pdf), документик на немецком, почитайте, неуподобляйтесь всяким там кивам.
Ссылка:
https://www.bundestag.de/resource/blob/491618/b3e97ba23c9b707cd2e50734d5487ac0/nuernberger-****************************-data.pdf
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29.04.2021 21:18 Ответить
At trial, the Nuremberg tribunal ruled that any member of an organization convicted of war crimes, such as the SS or Gestapo, who had joined after 1939 would be considered a war criminal.https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_trials#cite_note-FOOTNOTEPersico2000396-77 [54] Biddle managed to convince the other judges to make an exemption for any member who was drafted or had no knowledge of the crimes being committed by these organizations.https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_trials#cite_note-FOOTNOTEPersico200062-74 [51]
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30.04.2021 00:52 Ответить
В Schutzstaffel (SS) входили и войска СС (Waffen SS).
Організації, які борються за Україну, не мають асоціюватися з підрозділами Ваффен СС, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7392
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29.04.2021 21:28 Ответить
А вот более подробно об SS.
Організації, які борються за Україну, не мають асоціюватися з підрозділами Ваффен СС, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1913
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29.04.2021 21:41 Ответить
Сказал представитель страны, ассоциирующейся с Третьим Рейхом.
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29.04.2021 21:48 Ответить
"Після закінчення Другої світової війни, протягом років лунали звинувачення у скоєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв . На вимогу https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Фонду Візенталя та деяких членів парламенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канади в https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 році створили урядову комісію, відому як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Комісія Дешена . Вона мала розслідувати факти переховування воєнних злочинців у Канаді, серед них також і колишніх вояків дивізії. Після вивчення архівних матеріалів і допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 року визнала, що:
Не існувало доказів скоєння злочинів Дивізією «Галичина»,Членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді,Не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-%D0%B4%D1%82-20 [20]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 Нюрнберзький процес , який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті і жоден вояк «Галичини» засуджений не бувhttps://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-21 [21] ."
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29.04.2021 22:42 Ответить
Організації, які борються за Україну, не мають асоціюватися з підрозділами Ваффен СС, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6815
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29.04.2021 22:42 Ответить
и Холокостик сюда впихнула, как же без него
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30.04.2021 01:49 Ответить
Не надо давать ни малейшего повода называть вас нацистами! С этим-не шутят,поймите!
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30.04.2021 14:38 Ответить
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