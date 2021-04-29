Тищенко о реакции Зеленского на его вечеринку: "Работай, Коля. Лучше всех работай"

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, как прошел его разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось празднование дня рождения жены нардепа во время локдауна в столичном отеле Fairmont.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Работай, Коля. Лучше всех работай", - бросил на ходу Тищенко в ответ на вопрос о реакции президента Зеленского на его вечеринку.

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Вместе с тем, он не ответил на вопросы, какое решение приняла фракция СН по этому поводу, а также заплатил ли он штраф. Нардеп просто молча покинул помещение прессы.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".