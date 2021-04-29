Тищенко о реакции Зеленского на его вечеринку: "Работай, Коля. Лучше всех работай"
Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, как прошел его разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось празднование дня рождения жены нардепа во время локдауна в столичном отеле Fairmont.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Работай, Коля. Лучше всех работай", - бросил на ходу Тищенко в ответ на вопрос о реакции президента Зеленского на его вечеринку.
Вместе с тем, он не ответил на вопросы, какое решение приняла фракция СН по этому поводу, а также заплатил ли он штраф. Нардеп просто молча покинул помещение прессы.
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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пали ЗЕльоный шкварки дальше!
работай на преЗЕка !
ЗАЧЕТ !!!!
Они напоминают мне кучку слабоумных, которые пытаются договориться с электрической розеткой, чтобы та не била током.
Суют гвоздь в розетку.
Бам! Ударило.
- Так, давайте заключим перемирие с розеткой, потому что так дальше продолжаться не может.
Гвоздь, розетка. Бам, ударило!
- Мы выражаем свой протест по поводу ваших действий, товарищ розетка! Вы нарушаете наши договоренности! Предлагаем заключить новое перемирие, более правильное.
Гвоздь, розетка. Опять ударило.
- Товарищ розетка, это полное игнорирование международных правил! Но для большего контроля предлагаем гвоздь заменить на электрод, это должно всё решить.
Электрод в розетку, опять ожидаемо бьёт током.
- Мы приглашаем международных наблюдателей, чтобы они документально зафиксировали факт нарушения со стороны розетки!
Гвоздь, удар током, наблюдатели зевают и разъезжаются по кабакам.
- Призываем мировую общественность вмешаться и прекратить беспредел со стороны розетки!
Опять удар током, мировая общественность выражает озабоченность и запрещает розетке заплывать за буйки в Средиземном море.
- Необходимо ввести новый пакет договоренностей с розеткой и пересмотреть старые договоренности. Это поможет снизить эскалацию конфликта.
Гвоздь, ..... ну а дальше вы знаете.
ПыСы. Потом появляется человек, который предлагает просто отключить электричество в розетке.
Его тут же закидывают помидорами и он уходит.
Скажите, а как называются люди, которые тысячу раз наступают на грабли в надежде, что уж в 1001й раз эти грабли не хряцнут их по лбу?
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Дороги, з порошку білого, будують...
*********** наглость и умение врать в глаза но не своим, таким же, и вот тогда никакими ре
волюциями и майданами нас не победить.... разве что гильотиной......
Никакой писатель-фантаст такого придумать не мог...