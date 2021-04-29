"Песков решил, что "государство Икс" причастно к попытке переворота в Беларуси: Речь шла не просто о ликвидации Лукашенко, а о блокировании энергосистемы целой страны.."

В Кремле решили, что некое зарубежное государство может быть причастно к попыткам устроить государственный переворот в Беларуси и совершить нападение на захватившего власть в республике "президента" Александра Лукашенко. Он не назвал прямо, о каком государстве идет речь, однако, по всей видимости всячески пытался намекнуть, что это США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Он не заявил прямо, о каком именно государстве идет речь, однако, по всей видимости, всячески пытался намекнуть, что это США.

По его словам, об участии другой страны говорят масштабы заговора, о котором ранее заявили российская и белорусская стороны. Песков уверяет, что речь шла не просто о ликвидации Лукашенко и взятии в заложники членов его семьи, речь шла, в частности, о выключении и блокировании энергосистемы целой страны.

"Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны... Без помощи или без поручения "государства Икс" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать", - утверждает представитель Кремля. Впрочем, каких-то доказательств, подтверждающих подобные обвинения, он не приводит.

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Он также добавил, что сложно определить, знал ли об этих планах президент США Джо Байден и отметил, что у России "безусловно есть" четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше".

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

В то же время представитель Госдепа отметил, что любое предположение о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко абсолютно ложно.