РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13140 посетителей онлайн
Новости
5 329 33

Песков решил, что "государство Икс" причастно к попытке переворота в Беларуси: Речь шла не просто о ликвидации Лукашенко, а о блокировании энергосистемы целой страны

Песков решил, что

В Кремле решили, что некое зарубежное государство может быть причастно к попыткам устроить государственный переворот в Беларуси и совершить нападение на захватившего власть в республике "президента" Александра Лукашенко. Он не назвал прямо, о каком государстве идет речь, однако, по всей видимости всячески пытался намекнуть, что это США.

 Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Он не заявил прямо, о каком именно государстве идет речь, однако, по всей видимости, всячески пытался намекнуть, что это США.

По его словам, об участии другой страны говорят масштабы заговора, о котором ранее заявили российская и белорусская стороны. Песков уверяет, что речь шла не просто о ликвидации Лукашенко и взятии в заложники членов его семьи, речь шла, в частности, о выключении и блокировании энергосистемы целой страны.

"Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны... Без помощи или без поручения "государства Икс" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать", - утверждает представитель Кремля. Впрочем, каких-то доказательств, подтверждающих подобные обвинения, он не приводит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КГБ Беларуси заявили, что задержанные за подготовку "военного переворота" Зянкович и Федута дают признательные показания

Он также добавил, что сложно определить, знал ли об этих планах президент США Джо Байден и отметил, что у России "безусловно есть" четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше".

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

В то же время представитель Госдепа отметил, что любое предположение о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко абсолютно ложно.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Песков Дмитрий (1857)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Совсем одурел ершик.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:16
+7
госпаде, да западу на вас накласть большую кучу, вас ненавидит собственное же население, какие вам еще внешние киллеры нужны. Страна погрязла во лжи и лизоблюдстве, чиновники лыбятся картофельному фюреру, а за спиной плюют на его портреты, а рядовые жители в основном большинстве просто хотят побыстрее чтобы он сдохнул.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:26
+6
Да нафиг бульбофюрер сдался США. У них под боком мадура наркоман какой год и только экономические санкции против Венесуэлы. Убийство диктаторов теперь ложится на плечи самого народа. И если не может, то дорога в Северную Корею.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И он прав!. Смотрите происки этого "государства Икс"! Они просто извергиии!!!! Вот что они сделали с фельдмаршалом Шапошниковым, да они его просто фельдегерем сделали!
https://mil.in.ua/uk/news/fregat-marshal-shaposhnykov-vmf-rosiyi-zdijsnyv-nevdalyj-pusk-rakety-kalybr/
показать весь комментарий
29.04.2021 17:16 Ответить
Море волнуется -раз, море волнуется два, море волнуется ТРиии!!! -фельдмаршал Шапошников.....Плииии!!!!!
показать весь комментарий
29.04.2021 17:19 Ответить
свєтілась, падая, ракєта,
а от нєйо бєжал расчьот...

https://twitter.com/hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua @hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu https://twitter.com/hochu_dodomu



Россия опозорилась неудачным пуском "грозной" ракеты "Калибр", которой неоднократно хвастался Путин.
на півшосту)))
показать весь комментарий
29.04.2021 18:16 Ответить
"Песков решил, что "государство Икс" причастно к попытке переворота в Беларуси: Речь шла не просто о ликвидации Лукашенко, а о блокировании энергосистемы целой страны.."

вот оно чё.. какое-то "государство Икс" мешало вовке-шмаркле закупать электроэнергию в рашке - через Беларусь.. Америка, что ты творишь!
показать весь комментарий
29.04.2021 17:40 Ответить
пля.. снова промазали! а ведь имели такой шанс попасть получить премию Дарвина))
показать весь комментарий
29.04.2021 17:42 Ответить
Страстная неделя а черти веселятся в кремлядске...
показать весь комментарий
29.04.2021 17:44 Ответить
Пєсков вирішив, що "держава Ікс" причетна до спроби перевороту в Білорусі: Йшлося не просто про ліквідацію Лукашенка, а про блокування енергосистеми цілої країни - Цензор.НЕТ 3740
показать весь комментарий
29.04.2021 18:24 Ответить
Совсем одурел ершик.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:16 Ответить
Логично! Не будет электричества - все включат фонарики, власть падёт от такого количества
показать весь комментарий
29.04.2021 17:16 Ответить
X-хуйло?
показать весь комментарий
29.04.2021 17:17 Ответить
Лучше давайте в другой дип-теннис играть: высылайте дипломатов, рядами и колоннами. Они- ваших. Вы- ихних. Так как-то безобиднее. А такие заявы, как вот эта- лишнее. Даже наша Мендель себе такого не позволяет! А она- многое умеет! Но, такого- не позволяет.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:18 Ответить
Х-хрхасия?
показать весь комментарий
29.04.2021 17:20 Ответить
**********
показать весь комментарий
29.04.2021 18:08 Ответить
Вот это вот всё постоянное набрасывание кацапами гуано на вентилятор по поводу США американцам нравится или что? Сколько можно терпеть эту грязь? Или они относятся к свинорусам,как к умалишенным?
показать весь комментарий
29.04.2021 17:29 Ответить
Слон и моська. Так и относятся.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:48 Ответить
Американці просто не в курсі, що десь на мордовських болотах виють шакали.
показать весь комментарий
29.04.2021 19:01 Ответить
_Жаль что это всё брехня и выдумка рашистов и в действительности дядюшка Сэм мышей не ловит. А если каким-то образом не выдумка - то это ещё хуже: значит людоеды кроют спецслужбы Запада как бык овцу.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:30 Ответить
Государство Икс действительно причастно к перевороту в Беларуси.
К сожалению переворот был удачен. И последний диктатор Европы теперь держит на коротком поводке предпоследнего.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:45 Ответить
Да нафиг бульбофюрер сдался США. У них под боком мадура наркоман какой год и только экономические санкции против Венесуэлы. Убийство диктаторов теперь ложится на плечи самого народа. И если не может, то дорога в Северную Корею.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:45 Ответить
Да вся эта лапша рассчитана на внутреннего потребителя, у которого логика уже давно наглухо отбита.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:59 Ответить
Забавное совпадение. Если смотреть по номеру кузова выпускаемых автомобилей( вин-код) то в европе и азии первое знакоместо- буквы. в америках цифры. S-англия, F франция W- германия( еще со времен западной, вест джермани) K- корея, J- япония, Y-украина. А вот знаком X обозначается как раз Россия. Ни на что не намекаю. Просто наблюдение
показать весь комментарий
29.04.2021 17:56 Ответить
есть "государство Х", без которого ни одна война не начинается
показать весь комментарий
29.04.2021 17:57 Ответить
и как же называется "государство Икс" которое решило заблокировать энергосистему целой страны после того как Беларусь закупила еще 80 тысяч тонн нефти у США ?

- угадайте с 1 раза
показать весь комментарий
29.04.2021 18:00 Ответить
Рано забыли забыли о грозной и непобедимой Вейшнории:
Пєсков вирішив, що "держава Ікс" причетна до спроби перевороту в Білорусі: Йшлося не просто про ліквідацію Лукашенка, а про блокування енергосистеми цілої країни - Цензор.НЕТ 3750
показать весь комментарий
29.04.2021 18:03 Ответить
Шиза выкосила ряды ватников вщент. БЛД такого агитпропа даже во время WW2 не было. Полный пипец.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:03 Ответить
госпаде, да западу на вас накласть большую кучу, вас ненавидит собственное же население, какие вам еще внешние киллеры нужны. Страна погрязла во лжи и лизоблюдстве, чиновники лыбятся картофельному фюреру, а за спиной плюют на его портреты, а рядовые жители в основном большинстве просто хотят побыстрее чтобы он сдохнул.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:26 Ответить
"Песков решіл" - очевидно правий Швець у Фейгіна, коли каже що самозванця рашистоШерхана посадили на завхоза країни , ублажать ватанів , а справами вже керують інші - а Песков просто той самй озвучуватєль не ПУЙЛА ... То з ким вова наш їде тьоркі тєрєть?
показать весь комментарий
29.04.2021 18:31 Ответить
...з тим з ким перетирв в Омані чи в Катарі?
показать весь комментарий
29.04.2021 18:33 Ответить
Россияне испытали "Калибр". Это реально страшно.

https://www.facebook.com/100000615999676/posts/4164874723543020/ видео на фб

via https://www.facebook.com/100000615999676/posts/4164874723543020/ Андрей Шор
показать весь комментарий
29.04.2021 18:55 Ответить
Ну траєкторія реально неперебачувана.
показать весь комментарий
29.04.2021 19:03 Ответить
Один только шепот Байдена на ушко ***** привёл в движение целую армию . А што стОит сидение в бункере без свежего воздуха и солнечного света , -- это ж вообще -- капец ... .
показать весь комментарий
29.04.2021 19:23 Ответить
Гітлер , і тот не усідєл в бункєрє на Вінничині .
показать весь комментарий
29.04.2021 19:29 Ответить
Неужто снова Вейшнория? Опять совместные учения придется проводить.
показать весь комментарий
29.04.2021 19:55 Ответить
 
 