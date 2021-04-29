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Рада приняла в первом чтении законопроект об обязательном прохождении прокурорами аттестации

Рада приняла в первом чтении законопроект об обязательном прохождении прокурорами аттестации

Парламент сделал ещё один шаг по реформированию прокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, в четверг на внеочередном заседании депутаты приняли за основу законопроект о внесении изменений в "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" по отдельным аспектам действия переходных положений.

За - 253.

Перед голосованием нардеп СН, глава профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский попросил коллег от своего имени и имени президента поддержать законопроект.

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По его словам, этим документом депутаты выражают поддержку реформы правоохранительных органов и добавил, что парламент должен создать условия, чтобы с осени правоохранители начали работать полноценно.

Законопроект предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для возможности вступления в должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.

Документ предусматривает возможности завершения начатых до 1 сентября 2021 года процедур отбора и дисциплинарного производства.

Законопроект предлагает уполномочить генерального прокурора принимать решения о созыве всеукраинской конференции прокуроров для назначения членов Совета прокуроров Украины и органа, осуществляющего дисциплинарное производство, утверждения положения о порядке работы такого органа и его открытия.

Автор: 

ВР (29229) прокуратура (5006) Монастырский Денис (335) Офис Генпрокурора (2461)


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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!)))
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29.04.2021 17:22 Ответить
Реформувати на 100% корумповану структуру не можливо ,лише харватський варіант ,докорінний демонтаж !!!)))
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29.04.2021 17:24 Ответить
Не прошедший аттестацию генпрокурор будет собирать конференцию по аттестации прокуроров😂 Зебилам сойдёт.
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29.04.2021 17:45 Ответить
А собственно что оно такое АТТЕСТАЦИЯ ПРОКУРОРА ?

Это берут с него анализы кала и мочи насахар, это он бежит "стометроку"?

Это он пишет диктант на грамотность?

А не поумирають ли аттестируемые от страха?
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29.04.2021 17:59 Ответить
Так что, с бенядиктовной можно попрощаться?
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29.04.2021 19:09 Ответить
Есть перекрёстное опыление, а это будет перекрёстная аттестация. Портнов атестует Венедиктову, а Венедиктова - Портнова.
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29.04.2021 19:12 Ответить
Це вже вкотре будете її "реформовувати"? "Лисі птахи" - вічні!
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30.04.2021 10:25 Ответить
 
 