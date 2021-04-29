Рада приняла в первом чтении законопроект об обязательном прохождении прокурорами аттестации

Парламент сделал ещё один шаг по реформированию прокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, в четверг на внеочередном заседании депутаты приняли за основу законопроект о внесении изменений в "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" по отдельным аспектам действия переходных положений.

За - 253.

Перед голосованием нардеп СН, глава профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский попросил коллег от своего имени и имени президента поддержать законопроект.

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По его словам, этим документом депутаты выражают поддержку реформы правоохранительных органов и добавил, что парламент должен создать условия, чтобы с осени правоохранители начали работать полноценно.

Законопроект предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для возможности вступления в должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.

Документ предусматривает возможности завершения начатых до 1 сентября 2021 года процедур отбора и дисциплинарного производства.

Законопроект предлагает уполномочить генерального прокурора принимать решения о созыве всеукраинской конференции прокуроров для назначения членов Совета прокуроров Украины и органа, осуществляющего дисциплинарное производство, утверждения положения о порядке работы такого органа и его открытия.