Самую длинную дорогу в направлении Киева отремонтируют на Николаевщине, объявлен тендер, - ОГА

Объявлен тендер на ремонт трассы Н-24 Благовещенское-Николаев. Это самая длинная дорога в киевском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевская ОГА.

"Н-24 последние годы "видела" только ямочный ремонт, но теперь она будет полноценно восстановлена в Николаевской области. Треть автодороги уже на низком старте для начала ремонтных работ. Другая часть на финальной стадии проектирования", - отметили в ОГА.

Так, 28 апреля Служба автомобильных дорог в Николаевской области объявила тендер на ремонт двух отрезков Н-24, ориентировочно от села Мигия до города Вознесенска протяженностью 54 километра.

"Маленькими, но уверенными шагами движемся к поставленной цели - обновить сеть Николаевщины ровными, комфортными дорогами. Национальная программа "Большая стройка" помогает сшить районы области безопасным транспортным сообщением", - подчеркнули в ОГА.

Напомним также, что 28 апреля заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил об открытии полноценного движения на известном долгострое Одесской области - на мосту через Хаджибейский лиман.

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