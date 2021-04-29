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Новости
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Самую длинную дорогу в направлении Киева отремонтируют на Николаевщине, объявлен тендер, - ОГА

Самую длинную дорогу в направлении Киева отремонтируют на Николаевщине, объявлен тендер, - ОГА

Объявлен тендер на ремонт трассы Н-24 Благовещенское-Николаев. Это самая длинная дорога в киевском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевская ОГА.

"Н-24 последние годы "видела" только ямочный ремонт, но теперь она будет полноценно восстановлена в Николаевской области. Треть автодороги уже на низком старте для начала ремонтных работ. Другая часть на финальной стадии проектирования", - отметили в ОГА.

Так, 28 апреля Служба автомобильных дорог в Николаевской области объявила тендер на ремонт двух отрезков Н-24, ориентировочно от села Мигия до города Вознесенска протяженностью 54 километра.

"Маленькими, но уверенными шагами движемся к поставленной цели - обновить сеть Николаевщины ровными, комфортными дорогами. Национальная программа "Большая стройка" помогает сшить районы области безопасным транспортным сообщением", - подчеркнули в ОГА.

Напомним также, что 28 апреля заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил об открытии полноценного движения на известном долгострое Одесской области - на мосту через Хаджибейский лиман.

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Самую длинную дорогу в направлении Киева отремонтируют на Николаевщине, объявлен тендер, - ОГА 01

Автор: 

дороги (2512) Николаевская область (2112) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
Хорошо бы и в самом Николаеве дороги отремонтировать. А то сплошные ямы!
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29.04.2021 17:24
+1
Цей Зеленський що завгодно зробить, аби Петро Олексійович виглядав лузером. Якби великий гетьман вдруге обійняв посаду президента, то він теж щось будував би.
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29.04.2021 17:23
+1
Это что ж за друг такой что во время пандемии и войны, вместо того что б решать эти проблемы, он упорно так вливает деньги в его фирму для ремонта дорог ?
Какой откат зелёный с этого имеет что ему плевать на все ?
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29.04.2021 18:12
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29.04.2021 17:17 Ответить
Цей Зеленський що завгодно зробить, аби Петро Олексійович виглядав лузером. Якби великий гетьман вдруге обійняв посаду президента, то він теж щось будував би.
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29.04.2021 17:23 Ответить
Наприклад, фабрику цукрових півників.
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29.04.2021 18:18 Ответить
судячи по йумару ви з зеленським з одного кавеена
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29.04.2021 18:43 Ответить
та й що?
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29.04.2021 18:52 Ответить
нічо, працюй.
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29.04.2021 18:53 Ответить
Хорошо бы и в самом Николаеве дороги отремонтировать. А то сплошные ямы!
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29.04.2021 17:24 Ответить
раньше хоть латки гов..ном засыпали под дождем, сейчас и того не делают.
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29.04.2021 18:12 Ответить
скоріше до сезону поспіли б
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29.04.2021 18:09 Ответить
Это что ж за друг такой что во время пандемии и войны, вместо того что б решать эти проблемы, он упорно так вливает деньги в его фирму для ремонта дорог ?
Какой откат зелёный с этого имеет что ему плевать на все ?
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29.04.2021 18:12 Ответить
Тендер?!!
Что, ковидные деньги уже закончились?
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29.04.2021 18:36 Ответить
Стоко крика о "вЯликом будівництві",' а по годовым отчетам, строят НЕ больше, чем в прошлые года.
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29.04.2021 18:38 Ответить
И под Новой Одессой стиральная дочка.
По селам петляет двухрядка
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29.04.2021 23:30 Ответить
Доска, очепятка
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29.04.2021 23:31 Ответить
 
 