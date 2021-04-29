РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11904 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
467 10

С начала суток наемники РФ 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, недалеко от поселка Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 120 калибра, а у населенного пункта Павлополь - из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного враг использовал автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.
В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе поселков Пески и Верхнеторецкое противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Также смотрите: Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26961) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Неосяжне зелене перемир"я триває !!!)))
показать весь комментарий
29.04.2021 18:06
+3
А шо такоЄ ? Куди поділась мантра про "режим тиші"?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та поставьте манекены и заминируя подходы и уйдите в тыл на километр.
- пусть себе стреляют в никого...
показать весь комментарий
29.04.2021 18:05 Ответить
Неосяжне зелене перемир"я триває !!!)))
показать весь комментарий
29.04.2021 18:06 Ответить
А шо такоЄ ? Куди поділась мантра про "режим тиші"?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:20 Ответить
Українські лаври можуть віддати в управління патріарху РПЦ Кирилу29.04.2021, 10:05 | https://gazetavv.com/news Новости , https://gazetavv.com/news/ukraine Общество Від початку доби найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 779Святогірська лавраУкраїнські православні лаври можуть передати під пряме підпорядкування російському патріарху Кирилу.Маємо три лаври - Києво-Печерську, Почаївську на Тернопільщині та Святогірську в Донецької області. Усі належать Російській православній церкві в Україні,https://gazeta.ua/articles/life/***********-lavri-mozhut-viddati-v-upravlinnya-patriarhu-rpc-kirilu/1028806 розповіла https://gazeta.ua/ Gazeta.ua релігієзнавиця Людмила Филипович."Керуються митрополитом Онуфрієм. Але є наміри зробити їх ставропігійними і перевести у пряме підпорядкування московському патріарху Кирилу. Наприклад, як Корецький монастир на Рівненщині. Якщо так станеться, то ніколи не зможемо їх повернути. Хіба силою.
показать весь комментарий
29.04.2021 18:23 Ответить
Ти що постиш ,гнида кремлівська !!!))
показать весь комментарий
29.04.2021 18:38 Ответить
"Куда попало",це коли вбивають українських вояків???)))
показать весь комментарий
29.04.2021 18:46 Ответить
Ну якщо поранений ,це не втрата !!! )))
показать весь комментарий
29.04.2021 18:57 Ответить
 
 