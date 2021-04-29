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Рада отменила обязательную отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф

Рада отменила обязательную отправку

Верховная Рада отменила обязательную отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Принятие соответствующего законопроекта №5058 во втором чтении и в целом на внеочередном пленарном заседании в четверг поддержали 305 народных депутатов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 279-1 и 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно измененным нормам, постановление о наложении административного взыскания будет направляться нарушителю заказным письмом с уведомлением только в случае, если оно не было выполнено путем оплаты штрафа в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Основанием вступления постановления в законную силу будет считаться уплата штрафа.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", был введен механизм привлечения к ответственности водителей или владельцев транспортных средств за нарушение правил дорожного движения и парковки на основании материалов фото- и видеофиксации. Для нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней, действует 50% скидка. Поэтому абсолютное большинство водителей, не дожидаясь "писем счастья", в первые дни после выполняют вынесенные постановления и оплачивают штрафы.

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В то же время, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, оригинал постановления о привлечении к административной ответственности независимо от погашения штрафа обязательно направляется на почтовый адрес владельца или водителя транспортного средства. В постановлении не указывается о том, что штраф по ней уже оплачено, поэтому некоторые граждане оплачивают его еще раз.

Прогнозируется, что принятие проекта закона прекратит неэффективное использование средств государственного и местных бюджетов, и позволит направить сэкономленный ресурс на финансирование мер обеспечения безопасности дорожного движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лишь 39% украинских водителей постоянно пристегиваются ремнем безопасности, - Билошицкий. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

авто (4201) ВР (29229) ПДД (532) штраф (1283)


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Топ комментарии
+2
"Сплата штрафу є підставою длоя всупу постанови про накладення штрафу в законну силу".

А далі буде що?
Самостійний прихід в тюрму з речами стане підставою для вступу вироку про тюремне ув'язнення в законну силу?
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29.04.2021 20:09
+1
Как же без этого закона то жить? Дебилизм зеленых продолжается.Ну если человек сразу оплатил , зачем ему письмо отправлять?
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29.04.2021 18:39
+1
странно, у них там не видно, чи сплачено чи ні? постанову ви повинні прислати у буть-якому випадку, а ось у ній може стояти " до сплати хх,00" або "штраф погашено у сумі хх,00". ото формулювати ще у школі не навчили, а люди платять по два рази. навіть якщо Арахамія сплатив штраф на портативний касовий поліціянту, то у нього є чек від поліціянта. якщо заплатив у банку, теж є чек, і постанову і чек повинні об"єднувати якісь однакові данні "дата, час порушення" і це все повинно стояти у постанові за порушення і вона повинна приходити не залежно від того, чи погашено штраф чи ні, і саме у ній повинна бути інтрукція до подальших дій - платити чи покласти у архів.
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29.04.2021 19:03
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В Україні сплатити можна онлайн, як і перевірити наявність штрафів. А на расєї як? На пляшку саджають ще й досі?
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29.04.2021 18:38 Ответить
Поясни, бо не зрозумів твоє питання.
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29.04.2021 18:45 Ответить
Якщо расєянін пише "шо", це не робить його схожим на українця.
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29.04.2021 19:15 Ответить
Как же без этого закона то жить? Дебилизм зеленых продолжается.Ну если человек сразу оплатил , зачем ему письмо отправлять?
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29.04.2021 18:39 Ответить
странно, у них там не видно, чи сплачено чи ні? постанову ви повинні прислати у буть-якому випадку, а ось у ній може стояти " до сплати хх,00" або "штраф погашено у сумі хх,00". ото формулювати ще у школі не навчили, а люди платять по два рази. навіть якщо Арахамія сплатив штраф на портативний касовий поліціянту, то у нього є чек від поліціянта. якщо заплатив у банку, теж є чек, і постанову і чек повинні об"єднувати якісь однакові данні "дата, час порушення" і це все повинно стояти у постанові за порушення і вона повинна приходити не залежно від того, чи погашено штраф чи ні, і саме у ній повинна бути інтрукція до подальших дій - платити чи покласти у архів.
показать весь комментарий
29.04.2021 19:03 Ответить
"Сплата штрафу є підставою длоя всупу постанови про накладення штрафу в законну силу".

А далі буде що?
Самостійний прихід в тюрму з речами стане підставою для вступу вироку про тюремне ув'язнення в законну силу?
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29.04.2021 20:09 Ответить
дебіли
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29.04.2021 20:18 Ответить
 
 