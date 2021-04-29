Укрзализныця в этом году обновит 1200 км основных путей, – руководитель УЗ Юрик
Основные ремонтные работы по всей стране Укрзализныця начала еще 1 апреля, и на сегодняшний день обновлено уже 140 км путей, а до конца года их протяженность должна составить 1200 км.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик после инспекции выполнения путевых работ на участках в Хмельницкой и Ривненской областях.
"Состоянию путей уделяем наибольшее внимание, ведь это безопасность движения и скорость как пассажирских, так и грузовых поездов", - отметил Юрик.
По данным руководителя УЗ, в течение года капитально планируется отремонтировать 400 км путей, еще на 800 км будет проведен средний ремонт.
"Основные работы будут выполняться на направлениях с интенсивным движением поездов", - уточнил Иван Юрик.
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нужно юго-западную железную дорогу заместить северо-восточной, а южную - восточной... обновление путей без реорганизации уз, пользы не принесет никому, кроме юзиков и других производителей щебня...и они спешат
https://nashigroshi.org/2011/10/24/zaliznytsya-kupyla-u-lvivskyh-porystiv-chavunni-urny-po-5-tysyach/
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