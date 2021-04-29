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Укрзализныця в этом году обновит 1200 км основных путей, – руководитель УЗ Юрик

Основные ремонтные работы по всей стране Укрзализныця начала еще 1 апреля, и на сегодняшний день обновлено уже 140 км путей, а до конца года их протяженность должна составить 1200 км.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик после инспекции выполнения путевых работ на участках в Хмельницкой и Ривненской областях.

Укрзализныця в этом году обновит 1200 км основных путей, – руководитель УЗ Юрик 01

"Состоянию путей уделяем наибольшее внимание, ведь это безопасность движения и скорость как пассажирских, так и грузовых поездов", - отметил Юрик.

По данным руководителя УЗ, в течение года капитально планируется отремонтировать 400 км путей, еще на 800 км будет проведен средний ремонт.

Укрзализныця в этом году обновит 1200 км основных путей, – руководитель УЗ Юрик 02

"Основные работы будут выполняться на направлениях с интенсивным движением поездов", - уточнил Иван Юрик.

Автор: 

железная дорога (1411) Укрзализныця (2745) Иван Юрик (38)


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Может "Юзик" ?!
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29.04.2021 18:44 Ответить
Нужно не обновлять, а менять на европейские!!!
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29.04.2021 18:49 Ответить
для европейских нужен такой же подвижной состав...
нужно юго-западную железную дорогу заместить северо-восточной, а южную - восточной... обновление путей без реорганизации уз, пользы не принесет никому, кроме юзиков и других производителей щебня...и они спешат
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30.04.2021 01:30 Ответить
ОПЯТЬ КУПИТ ЧТО ТО ВРОДЕ ЭТОГО .

https://nashigroshi.org/2011/10/24/zaliznytsya-kupyla-u-lvivskyh-porystiv-chavunni-urny-po-5-tysyach/
.
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29.04.2021 18:54 Ответить
я тоже прочитал Юзик
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29.04.2021 19:13 Ответить
красивые картинки, только работяги невесёлые, наверное денег много платят ...
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29.04.2021 19:15 Ответить
Из-за локдауна убыточные пассажирские перевозки отрезали и сразу плечо увеличилось, поток увеличился, х*р увеличился и настала эпоха "оперативних управлінських рішень".
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30.04.2021 07:16 Ответить
 
 