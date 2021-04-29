Укрзализныця в этом году обновит 1200 км основных путей, – руководитель УЗ Юрик

Основные ремонтные работы по всей стране Укрзализныця начала еще 1 апреля, и на сегодняшний день обновлено уже 140 км путей, а до конца года их протяженность должна составить 1200 км.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик после инспекции выполнения путевых работ на участках в Хмельницкой и Ривненской областях.

"Состоянию путей уделяем наибольшее внимание, ведь это безопасность движения и скорость как пассажирских, так и грузовых поездов", - отметил Юрик.

По данным руководителя УЗ, в течение года капитально планируется отремонтировать 400 км путей, еще на 800 км будет проведен средний ремонт.

"Основные работы будут выполняться на направлениях с интенсивным движением поездов", - уточнил Иван Юрик.