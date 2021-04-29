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Новости
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Информация о наших гражданах не поступала, - МИД о задержании членов "украинского радикального сообщества" в России

Информация о наших гражданах не поступала, - МИД о задержании членов

После новости о задержании якобы "украинской группы" на территории Российской Федерации в дипломатические учреждения не поступала информация о задержании граждан Украины. Истории об украинском радикальном следе призваны запугать россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Информация о задержании украинских граждан в дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации не поступала", - отметил он.

В то же время МИД констатирует, что с начала года российские правоохранительные органы и СМИ активно раскручивают тему "внешнего управления" акциями народных протестов на фоне грубого нарушения прав человека в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ сообщает о задержании 16 "членов украинского молодежного радикального сообщества"

"Для устрашения собственного населения традиционно создаются истории об "украинском радикальный следует". Категорически отвергаем такие обвинения. Призываем российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а взамен прислушиваться к законным требованиям российских граждан, в том числе в части соблюдения основополагающих прав человека и обеспечения верховенства права", - добавил Николенко.

Отметим, 29 апреля российские силовики сообщили о задержании 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У." - "Маньяки. Культ убийств". Это национал-социалистический "культ" так называемых скинхедов, представители которого публиковали в интернете видео нападений на людей.

Последователей этой группы задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе и других городах России.

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задержание (6673) МИД (6937) радикалы (61)


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А что им в России искать?
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29.04.2021 19:47 Ответить
Встреча путлера и зеленского, нагнетание фашистской истерии и осуждение проукраинских сил в Украине в последнее время это звенья одной цепи.
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29.04.2021 19:53 Ответить
Саме так,це елементи гібридної війни !!! Плебс треба тримати в тонусі !!!)))
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29.04.2021 20:01 Ответить
Уточнили по святкам за воїнами 14 гренадерської дивізії ВаффенСС "Галичина". Її формування,склад,задачі,бої. Це для того,щоб не брехали від головного московського Брехала. Дивізія-стрілецька. Формувалась з українців з німецьким корінням і осіб,що стгяли на різних політичних позиціях( ну це теж ж саме,що робить на окупованому сході зараз росія для 1 та 2 окупац.корпусів,свого роду гірше "СС"). Виконання завдань за рік від охоронно-супроводжуючих,до охоронно-загороджуючих по фронту. Головний бій: липень 1944 року під Бродами,де дивізія зазнала поразки .Головний дивіз при Бродах...Захистимо Україну один раз і назавжди! Ось така була дивізія. Кому не подобається? Можу перерахувати дивізії і частини РОА,РОНА,КНР і т.д. московських земляків,які служили німцям. А тепер в честі у нової кремлівської влади.
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29.04.2021 22:12 Ответить
Я не знаю,чому наші "політтехнологи" не використовують правдиві порівняння російських СС частин РОА,РОНА,КНР,Кізячого війська Донського СС з ********* маріонетками та бойовиками 1та 2 окупаційних корпусів РФ в Україні? Тук аналогія і антологія подій 1941 та 1944 годів з подіями росіячн в Україні з 2014 по 2021 роки ...схожі на 101%!
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29.04.2021 22:18 Ответить
Сейчас на России начнут дома взрываться, а российские полицаи везде будут находить визитки Яроша.
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30.04.2021 04:25 Ответить
 
 