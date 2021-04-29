В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов

Новая партия вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Life Sciences в количестве 500 тыс. доз прибудет в Украину в пятницу, 30 апреля.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз из нашего контракта на 1,9 млн доз", - написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг вечером.

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