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Новости Борьба с коронавирусом
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В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов

В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов

Новая партия вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Life Sciences в количестве 500 тыс. доз прибудет в Украину в пятницу, 30 апреля.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз из нашего контракта на 1,9 млн доз", - написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Также на Цензор.НЕТ: Россия и Китай систематически распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах, - отчет ЕС

Автор: 

вакцина (3815) Китай (2933) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) Sinovac (28)


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Топ комментарии
+10
Новая куртка прибудет вместе с вакциной...или ее отдельной посылкой отправили??
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29.04.2021 19:57
+5
В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 2015
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29.04.2021 19:59
+4
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29.04.2021 19:58
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Новая куртка прибудет вместе с вакциной...или ее отдельной посылкой отправили??
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29.04.2021 19:57 Ответить
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29.04.2021 19:58 Ответить
В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 2015
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29.04.2021 19:59 Ответить
Не разумный поц обещал фуфайку ватную,но после 9-ОГО,на маеВОВОЧКАх все...
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29.04.2021 20:06 Ответить
САМ встречать будет?
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29.04.2021 19:57 Ответить
А где-же обещанные САМИМ 10 млн.доз? Потерялись в пути?
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29.04.2021 19:59 Ответить
-- Будем кормить народ кониной!
-- А вы не боитесь, шо они заржут?
-- Ну, я ж не кукарекаю...
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29.04.2021 20:02 Ответить
А Зелі кокаїну привезли ?
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29.04.2021 20:06 Ответить
Так я й не розумію, з якого дуба його обрали міністром. Чи то щоб відкати катав на вакцинах, чи своя людина, гроші корзинами з медицини носить.
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29.04.2021 20:48 Ответить
Самые старые и больные соглашаются на вакцинацию! Остальные шарахаются как от чумы! Из личных наблюдений!
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29.04.2021 21:00 Ответить
Засунь себе все 500 000 доз в ж...у, гнида воровская.
Где список ПРОЧИХ, на кого ушла вакцина Пфайзер?, гнида плешивая?
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29.04.2021 21:07 Ответить
Новый "индийский" вирус начал шествие по Европе и Азии
А в самой Индии круглосуточно горят массовые погребальные костры - от COVID-19 каждые 24 секунды умирает человек. Видео

http://www.facebook.com/watch/?v=1358493107882696 www.facebook.com/watch/?v=1358493107882696
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29.04.2021 21:34 Ответить
хорошо. зрады нет.
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30.04.2021 06:12 Ответить
 
 