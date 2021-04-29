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В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов
Новая партия вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Life Sciences в количестве 500 тыс. доз прибудет в Украину в пятницу, 30 апреля.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз из нашего контракта на 1,9 млн доз", - написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг вечером.
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-- А вы не боитесь, шо они заржут?
-- Ну, я ж не кукарекаю...
Где список ПРОЧИХ, на кого ушла вакцина Пфайзер?, гнида плешивая?
А в самой Индии круглосуточно горят массовые погребальные костры - от COVID-19 каждые 24 секунды умирает человек. Видео
http://www.facebook.com/watch/?v=1358493107882696 www.facebook.com/watch/?v=1358493107882696