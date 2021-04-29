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Европарламент предлагает отключить Россию от SWIFT и ввести энергетическое эмбарго, если она вторгнется в Украину

Европарламент предлагает отключить Россию от SWIFT и ввести энергетическое эмбарго, если она вторгнется в Украину

Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию. В случае прямого вторжения России в Украину он предлагает остановить импорт российских нефти и газа в ЕС, отключить РФ от SWIFT и ввести санкции против приближенных к российской власти олигархов.

Соответствующий документ члены Европейского парламента одобрили в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт институции.

Европарламентарии убеждены, что ЕС должен сделать выводы из крайне тревожного наращивания российского военного присутствия на границе с Украиной.

"Если такое наращивание военной мощи в будущем превратится во вторжение в Украину со стороны Российской Федерации, ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой", - говорится в тексте документа.

При условии российского вторжения евродепутаты настаивают, что импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть немедленно остановлен, в то время как Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а против приближенных к российской власти олигархов и их семей должны быть введены персональные санкции.

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Европарламент подтвердил свою прежнюю позицию о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Кроме того, депутаты выступают за остановку строительства спорных атомных электростанций "Росатомом".

В отдельном пункте евродепутаты подчеркивают, что на фоне угрожающего наращивания военного присутствия России "дружественные страны должны усилить свою военную поддержку Украины и предоставить ей оборонительное оружие", что соответствует статье 51 Устава ООН, которая позволяет индивидуальную и коллективную самооборону.

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Европарламент призывает Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над оккупированными Крымом и Севастополем.

Европарламентарии заявили, что незаконная блокада РФ в Черном и Азовском морях должна быть завершена, и предложили ЕС разработать постоянный мониторинг прохода судов в Керченском проливе.

Еще одной темой для осуждения действий РФ евродепутатами стала ситуация вокруг взрывов на складах в Чехии в 2014 году. Парламент призвал Россию прекратить любую деятельность, направленную на дестабилизацию и угрозу государствам-членам ЕС.

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Автор: 

Европарламент (1795) россия (95393) санкции (11260)


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Топ комментарии
+72
А Донбасс и Крым это не вторжение?
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29.04.2021 20:07
+44
Європарламент пропонує відключити Росію від SWIFT і ввести енергетичне ембарго, якщо вона вторгнеться в Україну - Цензор.НЕТ 3859
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29.04.2021 20:34
+25
Та вже давно вони в нас лаптями топчуться.
Давайте ембарго на кацапів
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29.04.2021 20:07
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Ну нарешті то курва віддуплилися !
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29.04.2021 21:21 Ответить
ТОБТО ГУМКОНВОЇ ДЛЯ "ШАХТЬЕРСЬКОГО" ВІЙСЬКА - ТО НЕ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ?
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29.04.2021 21:22 Ответить
Бумага все стерпит.
Европа не откажется от росейских нефти и газа даже если росея вторгнется в саму Европу))) Не то что в Украину...
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29.04.2021 21:23 Ответить
это в такую "европу" стремится Украина??? ГАНЬБА...
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29.04.2021 21:30 Ответить
Давно слежу за ветками с острыми вопросами и осуждениями *********. И никогда не было комментария против рашки от "гавфаша". Случайно ли,такое обтекаемое поведение этой московской консервы?
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29.04.2021 21:33 Ответить
да... На практике для Ватного Рейха 4 года трамповской шары закончились. На смену им пришли как минимум 4 года суровых байденовских буден. Вместо разрозненной аморфности за каких-то 100 дней уже сколочена устойчивая антихутинская коалиция. Так что сейчас нападение на Украину закончится отрубанием Свифта, нефтяным эмбарго (с газовым пожалуй что придётся немного подождать) и конфискацией украденного и вывезенного на Запад триллиона, где есть немалая доля самого Плешенфюpepa. Это всё, плюс санкции помельче, будет означать быстрый конец Ватного Рейха. Ну, как-то так. Poисся впepдe! каРФаген должен быть разрушен!
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29.04.2021 21:35 Ответить
.....и этой показной мышиной возне столько людей верит .., это пипцц, какой -то, наивный народ , жаль...., хитрейшая игра , убаюкивающий простой народ Украины, но , чтобы это понять - надо иметь нестандартное мышление , а не совковое и всему верить!!!)))) из всего вашего написанного - поверьте , ничего вы не увидите!!!)))
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30.04.2021 11:42 Ответить
Ага,і ще ногою топнути.Перекліпаєте і скажете що передумали,або ще раз кліпнете і скажете що вас неправильно зрозуміли.
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29.04.2021 21:50 Ответить
Так Россия уже вторглась и захватила 2 области и Крым. Вводите санкции!!!
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29.04.2021 21:50 Ответить
Пооолностью весь интернет!!!, все соцсети, весь свифт. Более того особое внимание всем системам связи на планете. Как говорил покойный Немцов ...он же е*нутый ваш Пукин...
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29.04.2021 21:51 Ответить
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29.04.2021 21:55 Ответить
аж не верится, что Европа за такое проголосовала...Що це в лісі здохло?
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29.04.2021 21:57 Ответить
ЗА ТЕ ЯК ГУЧНО ПЕРДНУЛИ В КАЛЮЖУ
Те що кремляді окупували Крим і частину Донбаса, то не вторгнення і на відключення

SWIFT не тягне. Це і є політика вищого рівня, нічого не зробили, за те як газанули
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29.04.2021 21:57 Ответить
ИхТамНет
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30.04.2021 09:25 Ответить
таке треба було робити ще після нападу ординців на Грузію. І не було б Криму з Донбасом і всіх решта злочинів путіна
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29.04.2021 21:59 Ответить
Украинский блогер Александр Коваленко считает, что на эту эскалацию Душанбе получил "добро" во время визита в республику министра обороны РФ Сергея Шойгу. "Надо же, как совпало… 28 апреля завершились поездки министра обороны России Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан, где он провел двусторонние переговоры с главами военных ведомств этих республик, в связи с обстановкой, складывающейся в соседнем Афганистане на фоне вывода из страны американских войск", - отметил блогер. По его мнению, Россия руками Таджикистана решает вопрос неугодной Москве власти в Кыргызстане. К слову, после визита Сергея Шойгу в Мьянму 21 января 2021 года 1 февраля в республике произошел военный переворот.
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29.04.2021 22:01 Ответить
а если чукчи верхом на танках т-90 которые делает только рф будут твердить "мы шахтеры лугандона"?? ЕС как всегда "поверит" в это фуфло??? Тогда эти резолюции ниочем. Хотели бы - вырубили бы все это за крым и донбасс.
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29.04.2021 22:03 Ответить
бедные нещасные русскоязычные.. пропали теперь. Наверно европарламенту кто-то рассказал по секрету, что Киев в основном русскоязычный город. А придите туда защитники русского языка - будете своими трупами удобрять поля вокруг для повышения урожайности с-х культур
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29.04.2021 22:07 Ответить
даю добро всё это применить прямо сейчас и без вторжения...
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29.04.2021 22:14 Ответить
Это офигенно. Вы вторгнитесь - а мы вас может быть отключим. *****, вторая мировая ничему не научила... Бить мразей надо на опережение.
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29.04.2021 22:26 Ответить
Ще б санкції проти німецьких олігархів,яких кормить *****.
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30.04.2021 04:43 Ответить
"ХОРОШЕЕ" ПРОВОКАЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НАПАДЕНИЯ НА УКРАИНУ И ПЕРЕХОДА НА КИТАЙСКУЮ СИСТЕМУ !!! ЛОЖКА ДОРОГА К ОБЕДУ, А НЕ К УЖИНУ !!! ТОРМОЗА ЕВРОПЕЙСКИЕ !!!
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29.04.2021 23:13 Ответить
Дякуємо нашим друзям у ЄП!
Thank you, dear friends in EP! 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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29.04.2021 23:45 Ответить
Вже можно, відключайте, вторглась у 2014 році!
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30.04.2021 00:36 Ответить
Вот это и надо было делать в 14 году. А лучше еще за Приднестровье. Может и Грузии бы не было тогда. Не говоря уже за Украину. Нехрен было растить кацапского фюрера своими "озабоченностями"
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30.04.2021 01:01 Ответить
как европарламент может отключить кого то от сфивт. тем более они сами произнесли пару дней назад . что ес не обладает такими возможностями .
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30.04.2021 02:15 Ответить
Як там російська приказка : Обєщать нє значіт жєнітся...
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30.04.2021 08:11 Ответить
Кажуть, що ЄС тримається, поки Німеччина дружить з Францією. Як видно, німці не дослухаються до європарламенту і роблять п-2 на шкоду всім.
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30.04.2021 08:19 Ответить
если она вторгнется в Украину ...

Европарламент думает, что мордор насмелится захватить Крым и вторгнуться на Донбасс?
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30.04.2021 09:07 Ответить
Р
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30.04.2021 09:12 Ответить
старые маразматики память 2014 отключили и дурака вмыкают .. шоб мне так
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30.04.2021 10:15 Ответить
хоть бы у нас очередная аэс не пёрднула там вооще одни делитанты и ..ладно пусть притыривали но аэс это постоянные вложетия Инженеров Организм содержать Погажем Ойропе Кузькину мать...ворьё добралось до куда им раньше запрещяли..Едем
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30.04.2021 10:20 Ответить
Санкции надо вводить и усиливать, если не отводят войска за 2 недели, допустим.
Если не ушли из оккупированного Донбасса и Крыма каждые полгода. Гайку надо постоянно закручивать, а не ничего не делать 7 лет.
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30.04.2021 10:47 Ответить
Вау.... Зеленскому Европа уже открытым текстом говорит: освобождайте свои территории, хватит пестополить и пробовать достичь мира дипломатическим путем!
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30.04.2021 11:43 Ответить
Отключат в случае прямого вторжения, а если Россия будет вторгаться зигзагами то можно не отключать.
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30.04.2021 11:52 Ответить
"если она вторгнется в Украину". А если не вторгнется? Хорошую отмазку придумали.
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30.04.2021 11:55 Ответить
вы будете смеяться, но рашка уже вторглась в Украину..., надо было уточнить, если опять вторгнется...
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30.04.2021 12:32 Ответить
Сейчас завуалированно, благодаря Обаме, Меркель, Оланду, типа у нас гражданская война. Но вот атака войсками РФ, которые нынче сгруппировались в Воронежской области и на Дону, ЕС будет расценивать, как ПРЯМОЕ вторжение, не оглядываясь на позицию политиков, перечисленных мною выше.
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30.04.2021 18:00 Ответить
Это надо было сделать в 2014 году
Європарламент пропонує відключити Росію від SWIFT і ввести енергетичне ембарго, якщо вона вторгнеться в Україну - Цензор.НЕТ 9352
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30.04.2021 15:39 Ответить
Так Кацапія ВЖЕ вторгляся в Україну, порушивши державний кордон та суверенітет!

Демагоги живуть у іншій реальності, де все добре, і вони все вирішують.
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30.04.2021 17:47 Ответить
Прочитайте текст сообщения еще раз и внимательно. Особое внимание обратите на термин "прямое".
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30.04.2021 18:02 Ответить
СВИФТ можно уже отключать. А эмбарго ввести после первого обстрела крупным калибром.
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30.04.2021 20:37 Ответить
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