Европарламент предлагает отключить Россию от SWIFT и ввести энергетическое эмбарго, если она вторгнется в Украину
Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию. В случае прямого вторжения России в Украину он предлагает остановить импорт российских нефти и газа в ЕС, отключить РФ от SWIFT и ввести санкции против приближенных к российской власти олигархов.
Соответствующий документ члены Европейского парламента одобрили в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт институции.
Европарламентарии убеждены, что ЕС должен сделать выводы из крайне тревожного наращивания российского военного присутствия на границе с Украиной.
"Если такое наращивание военной мощи в будущем превратится во вторжение в Украину со стороны Российской Федерации, ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой", - говорится в тексте документа.
При условии российского вторжения евродепутаты настаивают, что импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть немедленно остановлен, в то время как Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а против приближенных к российской власти олигархов и их семей должны быть введены персональные санкции.
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Европарламент подтвердил свою прежнюю позицию о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Кроме того, депутаты выступают за остановку строительства спорных атомных электростанций "Росатомом".
В отдельном пункте евродепутаты подчеркивают, что на фоне угрожающего наращивания военного присутствия России "дружественные страны должны усилить свою военную поддержку Украины и предоставить ей оборонительное оружие", что соответствует статье 51 Устава ООН, которая позволяет индивидуальную и коллективную самооборону.
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Европарламент призывает Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над оккупированными Крымом и Севастополем.
Европарламентарии заявили, что незаконная блокада РФ в Черном и Азовском морях должна быть завершена, и предложили ЕС разработать постоянный мониторинг прохода судов в Керченском проливе.
Еще одной темой для осуждения действий РФ евродепутатами стала ситуация вокруг взрывов на складах в Чехии в 2014 году. Парламент призвал Россию прекратить любую деятельность, направленную на дестабилизацию и угрозу государствам-членам ЕС.
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Европа не откажется от росейских нефти и газа даже если росея вторгнется в саму Европу))) Не то что в Украину...
Те що кремляді окупували Крим і частину Донбаса, то не вторгнення і на відключення
SWIFT не тягне. Це і є політика вищого рівня, нічого не зробили, за те як газанули
Thank you, dear friends in EP! 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
Европарламент думает, что мордор насмелится захватить Крым и вторгнуться на Донбасс?
Если не ушли из оккупированного Донбасса и Крыма каждые полгода. Гайку надо постоянно закручивать, а не ничего не делать 7 лет.
Демагоги живуть у іншій реальності, де все добре, і вони все вирішують.