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Новости Санкции против России
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Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора

Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюции в поддержку Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.

"Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную Резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что несмотря на рекомендательный характер документа сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора", - написал Порошенко.

Он отметил, что не возлагая особых надежд на активность власти, "Европейская Солидарность" инициативно приобщалась к работе над документом в рамках Европейской народной партии.

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"Радует, что наши союзники продолжают выступать единым фронтом сдерживания российской агрессии против Украины как форпоста на восточном фланге трансатлантического мира. Украинские власти следует действовать с позиции не имитации, а защиты интересов государства! Действуем солидарно, действуем по-государственному!", - добавил Порошенко.

Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета адских санкций Запада против российского агрессора 01

Автор: 

Европарламент (1795) ЕНП (173) Порошенко Петр (19591) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+56
Певно, Петрова робота.
Бо Зеля ніц не вміє і не може.
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29.04.2021 20:14
+40
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 3087
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29.04.2021 20:47
+36
Навіть не маю сумніву.
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29.04.2021 20:22
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Певно, Петрова робота.
Бо Зеля ніц не вміє і не може.
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29.04.2021 20:14 Ответить
Стопудово це заслуга сивочолого гетьмана!
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29.04.2021 20:19 Ответить
Навіть не маю сумніву.
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29.04.2021 20:22 Ответить
не, ну если не он, то кто???
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29.04.2021 20:37 Ответить
Гройсман?
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29.04.2021 20:40 Ответить
ківа! він же вчоний вже
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29.04.2021 20:42 Ответить
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 3087
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29.04.2021 20:47 Ответить
Кто, кто, дЕрьмак в кожаном пальто.
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29.04.2021 21:11 Ответить
Он просто не встыг за время своей каденции. На личени тыжни буквально
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29.04.2021 20:23 Ответить
Главное шо встыг тебя на бутылку насадить
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29.04.2021 22:00 Ответить
Так ,а більше і нікому .. Чи може назвеш хоч одного провладного політика , який би цим ( лоббіюваням в Евросоюзі антикацапських санкцій в ) опікувався . ?
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29.04.2021 20:36 Ответить
Ти мені про інше скажи: як так вийшло, що моментально, після появи твоєї писанини, у неї вже два лайки?
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29.04.2021 20:39 Ответить
..Побалакали .Я йому про одне , а він мені про якісь лайки , йолоп . .
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29.04.2021 20:49 Ответить
Друзі по форуму. А ти здивований?
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29.04.2021 20:52 Ответить
У него два друга по форуму -левая рука и правая рука . И по 10 запасных ников под каждой рукой . И еще две честно заработанные шоколадки , шоб мозги не отсохли от перенапряжения на тролячьей работе
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30.04.2021 10:30 Ответить
Мені самому цікаво що та кому ці ідіоти бажають довести самолайкерством? Можливо в реальному житті це прищаві чмирі на котрих жодна дівка не дивиться і лише і в інтернеті воно самостверджується. Нещасні створіння.
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30.04.2021 20:56 Ответить
Клоуну не до резолюції. Віно бідолашне бігає за путіним, щоб заглянути в ху*лову дупу.
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29.04.2021 23:11 Ответить
І тільки блазень - так і лишився блазнем! 🤖
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29.04.2021 20:28 Ответить
А барыга -барыгой ...каждому свое
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30.04.2021 10:31 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація , тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!!)))
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29.04.2021 20:53 Ответить
Та не хоче...😠
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30.04.2021 11:14 Ответить
Это Петр Лексеич добился пока Клован страну сдает
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29.04.2021 20:14 Ответить
Алилуя, даже зебилу дошло)
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29.04.2021 20:18 Ответить
Думаю, что Петру Лексеичу и его мощщщной элите будет непрыемно знать, что за него голосуют бывшие зебилы. Ну и не будем его расстраивать на следующих выборах
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29.04.2021 20:22 Ответить
кацапа,чем нести такую муть-лучше выпить и заснуть .или стекломой у вас теперь тоже в дефиците?
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29.04.2021 20:33 Ответить
А ты шо из бачка омывателя в литаку все выпил?
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29.04.2021 20:38 Ответить
Головне своєчасно приєднатись до перемоги.
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29.04.2021 20:18 Ответить
Перемоги бувають виключно у сивочолого гетьмана, у всіх решти - виключно зрадозрадні зради та котопуляція!Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 9767
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29.04.2021 20:28 Ответить
Ще один зебіл прозрів. Приємно глянуть.
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29.04.2021 20:30 Ответить
...если бы Походу, это оно сарказм изображает
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29.04.2021 20:35 Ответить
та ладно, - где зебилы, а где сарказм. Уверен шо оно таки прозрело
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29.04.2021 20:38 Ответить
Форум и время покажут
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29.04.2021 20:41 Ответить
По социологии их еще около 20 процентов, что конечно много.
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29.04.2021 20:51 Ответить
Досвід минулих років доводить ,що лохторат ,це Чахлик Невмирущий !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В Чорновол-23% !!! За 30 років жодних позитивних зрушень !!!)))
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29.04.2021 21:00 Ответить
кацапа,ты уже приеднался...и отеднания ***** тебе не простит
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29.04.2021 20:34 Ответить
Ботня, ходи на сф - стукани, або шістку відправ.
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29.04.2021 20:36 Ответить
модер все сам видит...еще не убедился,лахтинский?
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29.04.2021 20:38 Ответить
правильно, мовчи, ОКУПАНТ!
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29.04.2021 21:10 Ответить
Чому я окупант?
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29.04.2021 21:46 Ответить
Тому що в тебе нема невістки кацапки , доньки корєша х.йла ! А в Петра така є. Тому лише Петро є справжнім і великим патріотом всі інші то агенти кремля або агенти моссада
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30.04.2021 10:40 Ответить
Зеля дипломатище. Такую бумагу у европаламента выпросил.
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29.04.2021 20:14 Ответить
йому окрім туалетного паперу нічого не видавали.
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29.04.2021 20:15 Ответить
Ну как так? Он же мощнейший лидер современности. Войны останавливает взглядом и вместо вакцин пандемии гасит.
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29.04.2021 20:22 Ответить
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 9904
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29.04.2021 20:22 Ответить
Насміхається над зебілами.
Ви без нього ніщо 😄😃
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29.04.2021 20:27 Ответить
Жму руку , абнимаю " .
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29.04.2021 20:17 Ответить
Та не. "Встретиться где-то посередине."
А гебешные плёнки деркача - засунь себе в ***
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29.04.2021 20:24 Ответить
Хер себе пожми.
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29.04.2021 20:25 Ответить
У меня жена есть . )) А у ***** и этого нету )) .
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29.04.2021 20:38 Ответить
Так Федя все таки вийшов заміж за тебе? Вітаю вас галубкі!
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29.04.2021 20:46 Ответить
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29.04.2021 20:47 Ответить
Сывочолый красава, жжет не по детски. Семь лет войны с рашкой

"Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную Резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что несмотря на рекомендательный характер документа сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора", - написал Порошенко.
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29.04.2021 20:23 Ответить
Тобто він визнав, що за свою каденцію зробив потужне ніщо й безальтернативне ніяк.
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29.04.2021 20:27 Ответить
...то-то ты все никак свои портки не можешь отстирать от его "потужне ніщо й безальтернативне ніяк"(с)
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29.04.2021 20:33 Ответить
Кому що, а "запарєбріку" про лайно! Казали ж тобі, що то не є чоколят!
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29.04.2021 20:36 Ответить
...вообще-то у нормальных людей брюки пачкаются в основном не тем, о чем ты написало, но кто я такой, чтобы спорить с икспердом по лайну и прочему, что "не є чоколят"...
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29.04.2021 20:39 Ответить
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций"
Дядя Петя, выдаёт популярное за действительное... -- несолидно это!
Было сказано, шо если будет хуже, то шо-то будет, а если хуже не будет, то и лучше тоже не будет.
Пока что, я не вижу ни одной цели, которой бы параша не достигла и не одного её пройгрыша не видел... -- в уже существующих санкционных ужасах.
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29.04.2021 20:23 Ответить
И вообще -- Пэтро опять очень сильно ошибается -- он ждёт, пока Зеленский станет хуже Порошенко, а не Порошенко станет лучше Зеленского.
Мне его жаль... -- а " Я расчитывал на тебя, Саид!"
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29.04.2021 20:27 Ответить
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 7598

Жив-був пес.
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29.04.2021 20:28 Ответить
цель Украины-не умудриться впрыгнуть в последний вагон кацапского поезда,несущегося под откос
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29.04.2021 20:30 Ответить
Но клоуны стараются.
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29.04.2021 20:32 Ответить
та у них все опять кривожопо получится...в лучших традициях 95 квартала
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29.04.2021 20:35 Ответить
1) эта резолюция не обязательна к выполнению всеми членами ЕС 2) Они возможны только в случае вторжения РФ в Украину с полномасштабной войной ( и скажем захват ряда городов на линии соприкосновения к этому не приведет)3) Все это только в прожектах.. и как там будет если что, еще "вилами по воде" Но все равно данное решение , это хотя бы что то. и это какой никакой бонус для Украины. Как говорится на безрыбьи и рак рыба.
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29.04.2021 20:39 Ответить
https://twitter.com/Ukropivna1 Секлета Лимериха

Взимку мені писали в тві,що ціну на цукор підняв Порошенко,бо всі майже цукрові заводи то його власність.
Нині,судячи з цін,всі кури несуться теж у нього.І всі маслобойні рошенівські.

Навіяно вчорашнім походом за продуктами.
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29.04.2021 20:41 Ответить
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 9158
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29.04.2021 20:44 Ответить
Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора - Цензор.НЕТ 184. .
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29.04.2021 20:58 Ответить
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29.04.2021 21:00 Ответить
👍😆
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30.04.2021 11:26 Ответить
Мне 69 лет...🙄 И помню в детстве мы друг другу рассказывали страшилки про черную руку...
А теперь главная страшилка о Порошенко...🤣
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30.04.2021 11:25 Ответить
Пока нас пугают агрессией московии и ковидом , идет дерибан земли и стратегических предприятий, узаконивание их воровства у народа!
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29.04.2021 20:57 Ответить
та не пугают...ни агрессии кацапни ,ни ковида никто не отменял...а воровство и дерибан-это в нагрузку,от неправильного восприятия действительности.
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29.04.2021 21:07 Ответить
Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора - Цензор.НЕТ 7799.
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29.04.2021 20:57 Ответить
ХОЧА ТАКІ РЕЗОЛЮЦІЇ НЕ ОБОВЯЗКОВІ ДО ВИКОНАННЯ , ЇЇ ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ ДЛЯ УКРАЇНИ . ТИМ БІЛЬШЕ , ЩО ЇЇ ПІДТРИМАЛИ БІЛЬШЕ 500 ДЕПУТАТІВ
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29.04.2021 21:10 Ответить
А як тут ..без барижного..*п*ять копійок * !

Все в його заслугах ..
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29.04.2021 21:14 Ответить
То може нарешті розірвемо дипломатичні відносини з ворогом?
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29.04.2021 21:17 Ответить
Поймите же наконец зебилы - ваши 73 % всего лишь зелёный фон на картине, где написано большими буквами : "Европейская Солидарность Петра Порошенко" !
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29.04.2021 21:21 Ответить
Респект Пороху!
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29.04.2021 21:21 Ответить
І сонце без нього не сходить...кндр і орда - заздрять.
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29.04.2021 21:49 Ответить
Як же без піару пьётра.
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29.04.2021 21:42 Ответить
Душити цапів по всьому світу.
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29.04.2021 21:53 Ответить
между прочим, впервые кацапов начали душить при Петре...
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29.04.2021 22:04 Ответить
Да. Первом. Указ 1698 года « О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении холопов в указанном для них одеянии»
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29.04.2021 22:14 Ответить
Де хто перднув, там відразу з'являється "переможець Пеця".
Як же він вміє примазуватися.
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29.04.2021 22:30 Ответить
Браво! Гарно Порошенко попрацював, що Європарламент опустив Клоуна після того, як воно поїхало до Макрона, щоб як актриса із німецьких фільмів для дорослих прийняти путінські https://www.kommersant.ru/doc/4741769 кластери в любій кількості і з усіх сторін.
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29.04.2021 23:28 Ответить
При Порошенко в Конгрессе США существовала достаточно крупная (около 40 конгресcменов) двухпартийная лоббистская группа отстаивающая и поднимающая вопросы Украины. После прихода Зеленского последняя активность этой группы - май 2020. Этому разные причины, но основная очень проста - конгреcсмены США просто не желают лично контактировать с представителями Зеленского.
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29.04.2021 23:43 Ответить
Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора - Цензор.НЕТ 462
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30.04.2021 01:13 Ответить
Зеля - вірус, підкинутий Україні хйлом та місцевими олігархами за допомогою 73%вих дебілів-експериментаторів.. кров"ю будемо відхаркувати тупість "мудрого" наріду..(
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30.04.2021 09:50 Ответить
Только ты немножко ошибся .За глупость ,,мудрого народа,. мы платим еще с 2014 года .Поэкспериментировали тогда -,,вадинтур,, выбрали олигарха , одного из сооснователей партии рыгов .
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30.04.2021 10:51 Ответить
 
 