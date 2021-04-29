Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюции в поддержку Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.
"Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную Резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что несмотря на рекомендательный характер документа сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора", - написал Порошенко.
Он отметил, что не возлагая особых надежд на активность власти, "Европейская Солидарность" инициативно приобщалась к работе над документом в рамках Европейской народной партии.
"Радует, что наши союзники продолжают выступать единым фронтом сдерживания российской агрессии против Украины как форпоста на восточном фланге трансатлантического мира. Украинские власти следует действовать с позиции не имитации, а защиты интересов государства! Действуем солидарно, действуем по-государственному!", - добавил Порошенко.
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Бо Зеля ніц не вміє і не може.
Ви без нього ніщо 😄😃
А гебешные плёнки деркача - засунь себе в ***
"Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную Резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что несмотря на рекомендательный характер документа сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора", - написал Порошенко.
Дядя Петя, выдаёт популярное за действительное... -- несолидно это!
Было сказано, шо если будет хуже, то шо-то будет, а если хуже не будет, то и лучше тоже не будет.
Пока что, я не вижу ни одной цели, которой бы параша не достигла и не одного её пройгрыша не видел... -- в уже существующих санкционных ужасах.
Мне его жаль... -- а " Я расчитывал на тебя, Саид!"
Жив-був пес.
Взимку мені писали в тві,що ціну на цукор підняв Порошенко,бо всі майже цукрові заводи то його власність.
Нині,судячи з цін,всі кури несуться теж у нього.І всі маслобойні рошенівські.
Навіяно вчорашнім походом за продуктами.
А теперь главная страшилка о Порошенко...🤣
Все в його заслугах ..
Як же він вміє примазуватися.