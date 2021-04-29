Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюции в поддержку Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.

"Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную Резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что несмотря на рекомендательный характер документа сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора", - написал Порошенко.

Он отметил, что не возлагая особых надежд на активность власти, "Европейская Солидарность" инициативно приобщалась к работе над документом в рамках Европейской народной партии.

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"Радует, что наши союзники продолжают выступать единым фронтом сдерживания российской агрессии против Украины как форпоста на восточном фланге трансатлантического мира. Украинские власти следует действовать с позиции не имитации, а защиты интересов государства! Действуем солидарно, действуем по-государственному!", - добавил Порошенко.