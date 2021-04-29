Расстрелянный в 1989 году по приговору советского суда воин УПА Гончарук официально реабилитирован. ФОТО

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в четверг, 29 апреля, реабилитировала Ивана Гончарука - бойца Украинской Повстанческой Армии, расстрелянного советской властью в июле 1989 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

"Сегодня Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий наконец вернула доброе имя - Ивану Гончаруку. И очень рад, что был к этому причастен", отметил Бирчак.

По его словам в 1989 году уже были запущены перестройка и гласность, но харьковского 62-летнего пенсионера за пять дней осудили на Волыни по обвинению, за которое он уже отбыл свой срок в концлагере после Второй мировой войны и был освобожден. Повстанца-бандеровца Ивана Гончарука расстреляли за два года до провозглашения независимости Украины.

Бирчак отметил, что: "Дело шилась белыми нитками от самого начала и до конца. К свидетелей были привлечении дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД. Интересно, что в 44-45 годах этим свидетелям было всего 10-12 лет, а Ивану двадцать лет, но свидетели узнали Ивана Гончарука по фото сделано в пятидесятилетнему летнем возрасте!!!"

Ивана Гончарука расстреляли 12 июля 1989 в Киеве. Через два месяца 8-10 сентября 1989 года в актовом зале Киевского политехнического института состоялось учредительное собрание "Народного Руха Украины за перестройку".

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