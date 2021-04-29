"Происходящее в судебном процессе по делам Майдана – это вялотекущая шизофрения", - адвокат Титыч

Адвокат семей Небесной сотни Виталий Титыч заявил, что сторона защиты уже год не имеет никаких контактов со следствием по делам Майдана.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию он озвучил в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Происходящее в судебном процессе по делам Майдана – это вялотекущая шизофрения. Нарушение процесса как такового, откладываются дела и слушания под разными предлогами, некоторые дела по несколько лет находятся на подготовительной стадии, отводятся судьи и так далее. Общее ощущение такое, что никаких изменений вовсе нет. С момента уничтожения управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка мы не имеет реального контакта со следствием. Ранее мы постоянно коммуницировали, а сейчас никаких контактов нет. Лишь через год нам удалось определить, какие материалы расследования после ликвидации управления были переданы в ГБР и в каком состоянии. Эту ситуацию без мата называют отсутствием политической воли. Я бы по-другому как-то охарактеризовал", – сказал адвокат.

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По его словам, продвижение в расследовании и судебных разбирательствах в ближайшее время не ожидается.



"Весной прошлого года в важном процессе по расстрелу были допрошены ключевые свидетели. Это наибольшее достижение расследования, после которого мог наступить перелом в оценке событий на Майдане. Показания надо было скомпилировать и добавить к материалам следствия. К сожалению, этого не случилось. Как адвокат я могу предполагать и констатировать умственную инвалидность, несостоятельность выполнять функции, ради которых люди занимают те или иные позиции в следствии, прокуратуре, суде. С каким целями они так действуют? Мне самому очень интересно. Надеюсь когда-нибудь задать этим людям вопросы в уголовном процессе касательно их деятельности – почему они сделали или не сделали определенные действия для расследования убийств на Майдане? Ожидать прорыв или позитивные движения в расследований дел Майдана в ближайшее время невозможно", – резюмировал Титыч.

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