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Новости Расследование преступлений на Майдане
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"Происходящее в судебном процессе по делам Майдана – это вялотекущая шизофрения", - адвокат Титыч

Адвокат семей Небесной сотни Виталий Титыч заявил, что сторона защиты уже год не имеет никаких контактов со следствием по делам Майдана.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию он озвучил в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Происходящее в судебном процессе по делам Майдана – это вялотекущая шизофрения. Нарушение процесса как такового, откладываются дела и слушания под разными предлогами, некоторые дела по несколько лет находятся на подготовительной стадии, отводятся судьи и так далее. Общее ощущение такое, что никаких изменений вовсе нет. С момента уничтожения управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка мы не имеет реального контакта со следствием. Ранее мы постоянно коммуницировали, а сейчас никаких контактов нет. Лишь через год нам удалось определить, какие материалы расследования после ликвидации управления были переданы в ГБР и в каком состоянии. Эту ситуацию без мата называют отсутствием политической воли. Я бы по-другому как-то охарактеризовал", – сказал адвокат.

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По его словам, продвижение в расследовании и судебных разбирательствах в ближайшее время не ожидается.

"Весной прошлого года в важном процессе по расстрелу были допрошены ключевые свидетели. Это наибольшее достижение расследования, после которого мог наступить перелом в оценке событий на Майдане. Показания надо было скомпилировать и добавить к материалам следствия. К сожалению, этого не случилось. Как адвокат я могу предполагать и констатировать умственную инвалидность, несостоятельность выполнять функции, ради которых люди занимают те или иные позиции в следствии, прокуратуре, суде. С каким целями они так действуют? Мне самому очень интересно. Надеюсь когда-нибудь задать этим людям вопросы в уголовном процессе касательно их деятельности – почему они сделали или не сделали определенные действия для расследования убийств на Майдане? Ожидать прорыв или позитивные движения в расследований дел Майдана в ближайшее время невозможно", – резюмировал Титыч.

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Автор: 

майдан (4141) преступления против Майдана (293) Титыч Виталий (4)


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Топ комментарии
+20
Так а зачем Коломойский и Зеленского провел в президенты и Портнова привез и Татарова назначил главным по судам у Зе? В том числе, что бы "затоптать" тему Майдана. И "мудрий наріт" с радостью за это проголосовал. Теперь, что делать?
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29.04.2021 21:37
+11
Це не физлфренія, один маланскій пітар по фамілії Портнов.
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29.04.2021 21:37
+9
Зебилы, где результаты расследований по Небесной Сотне?
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29.04.2021 21:45
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Не може бути, щоб у трупа була шизофренія.
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29.04.2021 21:33 Ответить
Це не физлфренія, один маланскій пітар по фамілії Портнов.
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29.04.2021 21:37 Ответить
Так а зачем Коломойский и Зеленского провел в президенты и Портнова привез и Татарова назначил главным по судам у Зе? В том числе, что бы "затоптать" тему Майдана. И "мудрий наріт" с радостью за это проголосовал. Теперь, что делать?
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29.04.2021 21:37 Ответить
Я так розумію, що станом на квітень 2019 всі справи Майдану були передані до суду і були на стадії ухвали вироків?
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29.04.2021 22:01 Ответить
Ти адвоката почув?
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29.04.2021 22:10 Ответить
Видимо смысл расказанного адвокатом до тебя не дошел. Попробуй ишо раз прочесть.
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29.04.2021 22:36 Ответить
а шо, процесс идёть, все на работе , за это платят хорошо
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29.04.2021 21:41 Ответить
Зебилы, где результаты расследований по Небесной Сотне?
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29.04.2021 21:45 Ответить
які результати, якщо ЗЕлений ублюдок віддав кацапам "беркутівців", які сиділи і чекали на кінець розслідування?
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29.04.2021 22:29 Ответить
а все потому что не опозиция, а фикция"Те, що відбувається в судовому процесі у справах Майдану, - це уповільнена шизофренія", - адвокат Тітич - Цензор.НЕТ 8392
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29.04.2021 22:08 Ответить
Дядя, ты руссиш-дебил? Виновата оппозиция, а не власть Шмаркли?
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30.04.2021 06:48 Ответить
Вялотекущая шизофрения? Так неудивительно, если у нас такие проффессора как Кива.😐
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29.04.2021 22:51 Ответить
Банде у власти неинтересно искать убийц Небесной Сотни. Продавать землю олигархам по 10 000 га это и есть их успех.
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29.04.2021 22:52 Ответить
ПОРА МИЛЛИОНАМ УКРАИНЦЕВ БРАТЬ ОРУЖИЕ В РУКИ !!!
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29.04.2021 23:27 Ответить
У юристов есть анекдот, когда сын-адвокат хвастается отцу-адвокату, что выиграл дело, которое его отец вел 20 лет. На что отец ответил, что благодаря этому делу он их 20 лет кормил. Отдельное управление по майдану, где люди получают более высокую зарплату, и на которое выделяются гранты, адвокаты, которые получают деньги и репутацию от громкого процесса, политики, играющие как на майданном, так и на антимайданном поле (ведь это классная фишка пообещать в случае своего избрания обвинительный/оправдательный приговор (в зависимости от электората) участникам процесса). Вот и весь секрет.
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30.04.2021 06:33 Ответить
Представьте,ьчто какому нибудь следаку из Управления по майдану придется перевестись в обычное подразделение после его ликвидации. Ах, да, забыл. В случае ликвидации либо ему предложат место, где есть вакансии (а в ГБР с их зарплатами таких практически нет, разве что, в самых непрестижных регионах и депертаментах) и он уже не будет получать довесок к зарплате, либо он будет уволен по сокращению штатов и что дальше? Либо - адвокатом, которых сегодня в Украине море, либо пытаться через конкурс в какие-то денежные правоохранительные органы, либо... следаком в полицию, где ишачишь сутками, не видя белого света и не только в кабинете, а и в подвалах, описывая умершего там и пролежавшего две недели бомжа, в СИЗО, где сидящий напротив подследсьвенный кашляет на тебя кусками туберкулезных легких и все это аж за 12 кусков. Да при такой печальной перспективе дела майдана еще лет 100 будут вестись.
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30.04.2021 06:41 Ответить
А що люди хотіли? Вони обрали після Майдану у владу того, хто створив ПР. А потім того, хто в бані перед Янеком голий танцював. Янек відбув до Москви, щоб не дратувати тут людей, але йому в Україні нічого не загрожує, бо влада не помінялась. І нікому до цього діла нема, відставку і дострокові ніхто не вимагає.
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30.04.2021 07:40 Ответить
Та у нас "вялотекуща шизофрения" вообще по целой стране, количество зараженных больше чем COVID
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30.04.2021 10:42 Ответить
 
 