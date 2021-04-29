После года работы в Антарктиде полярники 25-й экспедиции прибыли в Украину. ФОТО

После года работы на станции "Академик Вернадский" 25-украинская антарктическая экспедиция прибыла в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Национального антарктического научного центра.

"Команда прилетела в аэропорт "Борисполь" сегодня, 29 апреля 2021 года. Вместе с ними также приехала сезонная экспедиция, участники которой работали на станции около двух месяцев. Путь полярников в Украину начался 19 апреля. Сначала они преодолели на корабле не слишком благосклонный на этот раз пролив Дрейка, добрались до портового чилийского города Пунта-Аренас, а уже оттуда с тремя пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летели домой. Слезы радости, объятия и шампанское - так наших полярников и полярниц встречали в "Борисполе" их родные, друзья и коллеги ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отряд 25-й УАЭ целый год проводил геофизические, метеорологические и биологические исследования, делал ежедневные непрерывные измерения, поддерживал работу станции, осуществлял посильный ремонт.

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С приездом сезонного отряда работы по модернизации станции значительно активизировались, в частности, был залит фундамент и установлен новый мощный кран, заменена система отопления, установлена антенна для безлимитного интернета. Сезонная команда включала также ученых, работавших по отдельным программам исследований.

Напоминаем, 26-украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский", ее участники проведут в Антарктиде около 13 месяцев.