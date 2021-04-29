После года работы в Антарктиде полярники 25-й экспедиции прибыли в Украину. ФОТО
После года работы на станции "Академик Вернадский" 25-украинская антарктическая экспедиция прибыла в Украину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Национального антарктического научного центра.
"Команда прилетела в аэропорт "Борисполь" сегодня, 29 апреля 2021 года. Вместе с ними также приехала сезонная экспедиция, участники которой работали на станции около двух месяцев. Путь полярников в Украину начался 19 апреля. Сначала они преодолели на корабле не слишком благосклонный на этот раз пролив Дрейка, добрались до портового чилийского города Пунта-Аренас, а уже оттуда с тремя пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летели домой. Слезы радости, объятия и шампанское - так наших полярников и полярниц встречали в "Борисполе" их родные, друзья и коллеги ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отряд 25-й УАЭ целый год проводил геофизические, метеорологические и биологические исследования, делал ежедневные непрерывные измерения, поддерживал работу станции, осуществлял посильный ремонт.
С приездом сезонного отряда работы по модернизации станции значительно активизировались, в частности, был залит фундамент и установлен новый мощный кран, заменена система отопления, установлена антенна для безлимитного интернета. Сезонная команда включала также ученых, работавших по отдельным программам исследований.
Напоминаем, 26-украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский", ее участники проведут в Антарктиде около 13 месяцев.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
Жінка на базарі біля фруктового прилавку:
- Дайте ківі, будь ласка 🥝
Продавчиня:
- Сама йому, блть, давай...
1993 року Кива став батьком у 16 років, у нього народилась донька Катерина. Син Георгій народився 2012 року від іншої жінки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE2019-11 [11] У грудні 2019-го народилась третя дитина - донька Маріяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63 [63] .
2018 року зустрічався з Катериною Мазур
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Люди і верховній раді постійно "працюють". І що з того нам?