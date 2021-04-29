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После года работы в Антарктиде полярники 25-й экспедиции прибыли в Украину. ФОТО

После года работы на станции "Академик Вернадский" 25-украинская антарктическая экспедиция прибыла в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Национального антарктического научного центра.

После года работы в Антарктиде полярники 25-й экспедиции прибыли в Украину 01

"Команда прилетела в аэропорт "Борисполь" сегодня, 29 апреля 2021 года. Вместе с ними также приехала сезонная экспедиция, участники которой работали на станции около двух месяцев. Путь полярников в Украину начался 19 апреля. Сначала они преодолели на корабле не слишком благосклонный на этот раз пролив Дрейка, добрались до портового чилийского города Пунта-Аренас, а уже оттуда с тремя пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летели домой. Слезы радости, объятия и шампанское - так наших полярников и полярниц встречали в "Борисполе" их родные, друзья и коллеги ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отряд 25-й УАЭ целый год проводил геофизические, метеорологические и биологические исследования, делал ежедневные непрерывные измерения, поддерживал работу станции, осуществлял посильный ремонт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По станции "Академик Вернадский" провели виртуальную экскурсию. ВИДЕО

С приездом сезонного отряда работы по модернизации станции значительно активизировались, в частности, был залит фундамент и установлен новый мощный кран, заменена система отопления, установлена антенна для безлимитного интернета. Сезонная команда включала также ученых, работавших по отдельным программам исследований.

Напоминаем, 26-украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский", ее участники проведут в Антарктиде около 13 месяцев.

Автор: 

Антарктида (106) полярники (39)


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Топ комментарии
+8
Отлично, а сейчас туда отправьте 95-й квартал, пусть остынут
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29.04.2021 23:10
+7
Свіжий жарт гумору, знайшов у коментах на Тишлангу.

Жінка на базарі біля фруктового прилавку:
- Дайте ківі, будь ласка 🥝
Продавчиня:
- Сама йому, блть, давай...
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30.04.2021 04:44
+6
От би Зеленського туди відправити...
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29.04.2021 23:16
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Правила форума Совет форумчан
Отлично, а сейчас туда отправьте 95-й квартал, пусть остынут
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29.04.2021 23:10 Ответить
От би Зеленського туди відправити...
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29.04.2021 23:16 Ответить
с петей на пару...
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29.04.2021 23:44 Ответить
В ось таку експедицію:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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30.04.2021 04:47 Ответить
вместе с ******... и пусть там поговорят тет-а-тет.
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30.04.2021 05:10 Ответить
В Антарктиду відправляти трохи стрьомно: може вернутися. Та й льодовики через візит нашого Бідоносця можуть почати незворотнім чином масштабно танути. З усіма жахливими для цілого світу наслідками. А от з Марсу йому повернутися - дзуськи!
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30.04.2021 13:32 Ответить
Це вони ще не знають про успіхи нових українських науКІВців
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29.04.2021 23:19 Ответить
Свіжий жарт гумору, знайшов у коментах на Тишлангу.

Жінка на базарі біля фруктового прилавку:
- Дайте ківі, будь ласка 🥝
Продавчиня:
- Сама йому, блть, давай...
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30.04.2021 04:44 Ответить
А дають же ж--------
1993 року Кива став батьком у 16 років, у нього народилась донька Катерина. Син Георгій народився 2012 року від іншої жінки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE2019-11 [11] У грудні 2019-го народилась третя дитина - донька Маріяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63 [63] .
2018 року зустрічався з Катериною Мазур
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30.04.2021 06:15 Ответить
Точно Вам кажу: пора киву на Занзібар відрядити. Для отримання нових вражень і https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 радикальної зміни життєвих пріоритетів .
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30.04.2021 13:40 Ответить
Мне всегда было интересно,какой от них толк?Лед со снегом изучают?? Деньги на ветер
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29.04.2021 23:36 Ответить
Охороняють людство від прадавнього богомерзенного зла, яке спить, вморожене в кригу мільйони років тому... Безіменні Старі, що прийшли сюди з-за найтемніших кутів Всесвіту, де часопростір викривлений і роздирає розум... Де свідомість на межі повної анігіляції, а за межею в ядерному Хаосі вищать сопілки безформених і слизьких прислужників Азатота.
,,,;,;,,,
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30.04.2021 04:00 Ответить
Жаль людей, що повернулися... У них імунітет навіть до звичайних хвороб "дистрофований. ТОвариш, після повернення, років кілька хворів застудними захворюваннями... Адже в Антарктиді хвороботворних мікробів людського суспільства, немає, і організм "розслабляється"... І от вони, з "розслабленим" імунітетом, повертаються в країну, охоплену смертоносною пандемією... ЖАХ!!!
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30.04.2021 04:15 Ответить
Є таке... На арктичних станціях, наскільки знаю, приблизно те саме. Але в Антарктиці ще більш дубоподібно, взимку доходить майже до -100°C 🥶🥶🥶 Тому й біосфера там мінімальна, особливо вглиб континенту.
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30.04.2021 04:23 Ответить
Та хворів він, після Антарктиди, постійно... Регулярно, разів два за зиму, простуджувався... Може це і далося йому взнаки, коли "Ковід" хватонув... Дружина оклигала, а він - ні... Чого й подумав про цих людей... Їм берегтися треба найбільше...
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30.04.2021 04:33 Ответить
Нечто не нашли - значит экспедиция бесполезна...
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29.04.2021 23:44 Ответить
А також богомерзенних Старців із головами морських зірок і протошогготів у крижаних печерах Хребтів Божевілля... І щось таке, про що пошепки розповідають передчасно посивілі від трансцендентного жаху професори Міскатонікського університету ,,,;,;,,,
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30.04.2021 04:06 Ответить
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30.04.2021 13:11 Ответить
Щоб кацап - та не "висрався"... Мій товариш, біолог,пробув у Антарктиці рік...Він на польській станції працював, у рамках обміну..... Казав - тих матеріалів, що він набрав там, полякам і нашим вистачить для систематизації та вивчення, на кілька років уперед ...А люди там постійно працюють...
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30.04.2021 04:08 Ответить
Там в кригу вморожено багато чого, одних архаїчних форм життя - вивчати вистачить надовго.
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30.04.2021 04:26 Ответить
Колись прочитав цікаву сентенцію: "Леви, крокодили і акули вбивають десятки людей. Малярія, жовта лихоманка - сотні тисяч... А ле люди бояться саме тварин, а не мікробів...".
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30.04.2021 04:37 Ответить
P.S.: а якщо Говард Філіпс Лавкрафт таки щось знав, то там взагалі дуже обережно треба усе досліджувати... Щоб не розбудити те, що будити не варто.
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30.04.2021 04:38 Ответить
Що, "любитель" Лавкрафта? "Мучу" зараз, том ІІІ його збірки... Не більше кількох сторінок з "один підхід", бо "дим з вух іти починає"... Хочу розібраться у психології автора...
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30.04.2021 05:12 Ответить
При чому тут кацап, не зрозуміло.
Люди і верховній раді постійно "працюють". І що з того нам?
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30.04.2021 13:12 Ответить
Після року роботи в Антарктиді полярники 25-ї експедиції прибули в Україну - Цензор.НЕТ 7515
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30.04.2021 09:26 Ответить
 
 