Первый командующий ССО Украины Лунев награжден орденом Почетного Легиона президента США. ФОТО

Орден Почетного Легиона (Legion of Merit) от президента Соединенных Штатов Америки получил первый командующий Сил специальных операций ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ССО Украины.

Награду вручил командующий сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор.

Также военной наградой Вооруженных сил США "Медалью за образцовую службу" был награжден один из офицеров командования ССО.

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Церемония состоялась в ходе оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных Сил Украины.