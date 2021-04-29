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Новости Агрессия России против Украины
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Первый командующий ССО Украины Лунев награжден орденом Почетного Легиона президента США. ФОТО

Орден Почетного Легиона (Legion of Merit) от президента Соединенных Штатов Америки получил первый командующий Сил специальных операций ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ССО Украины.

Первый командующий ССО Украины Лунев награжден орденом Почетного Легиона президента США 01

Награду вручил командующий сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор.

Также военной наградой Вооруженных сил США "Медалью за образцовую службу" был награжден один из офицеров командования ССО.

Первый командующий ССО Украины Лунев награжден орденом Почетного Легиона президента США 02

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Церемония состоялась в ходе оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных Сил Украины.

Автор: 

награда (1796) США (26471) ССО (524) Лунев Игорь (14)


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Топ комментарии
+39
Единственный генерал, который не отдал честь 4-ды уклонившемуся от призыва президенту
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29.04.2021 23:34
+30
Garry

Генерал-лейтенант І.Луньов.
Це той,кого Єрмак зразу з посади зняв,як тільки в офіс презідєнта дорвався...
Казав і казатиму,не називайте Єрмака проросійським.
Він не проросійський. Він російський.
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29.04.2021 23:37
+24
Щирі вітання Генералу та Патріоту Луньову !!!!
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29.04.2021 23:44
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это очень четкий и понятный сигнал (если мозги на месте) - продвигать этих Офицеров на более высокие и ответственные должности
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29.04.2021 23:32 Ответить
Так и есть!Зеля - ограниченный по умственному развитию и мелочно мстителен способным людям!
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29.04.2021 23:50 Ответить
Garry

Генерал-лейтенант І.Луньов.
Це той,кого Єрмак зразу з посади зняв,як тільки в офіс презідєнта дорвався...
Казав і казатиму,не називайте Єрмака проросійським.
Він не проросійський. Він російський.
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29.04.2021 23:37 Ответить
Єрмак вже отримав "Красную Звезду"?
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29.04.2021 23:55 Ответить
Можливо.
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29.04.2021 23:56 Ответить
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30.04.2021 07:17 Ответить
Щирі вітання Генералу та Патріоту Луньову !!!!
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29.04.2021 23:44 Ответить
и неназванному Офицеру тоже - уважаем и ценим!
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29.04.2021 23:46 Ответить
Генерал Луньов, на час арешту Риф-мастера був ще командуючим ССО і сказав, що одразу прийме його знову одразу ж після звільнення.

Порядність "дорогого стоит"......
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29.04.2021 23:49 Ответить
При Порохе так бы и было ...

Но то при Порохе и вчера,
А сегодня и при ЗЕле в фоворе генералы-воры
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30.04.2021 00:07 Ответить
при командовании Шантеклер и свора корнетов отлетаевих
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30.04.2021 01:40 Ответить
Нынче такие у зеленой пошести не в почете. В почете у них сейчас не герои, а лизоблюды типа Хомчака и Тарана.
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30.04.2021 00:43 Ответить
хомчак вор, а не лизоблюд, он распилил "Дзвін"
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30.04.2021 22:47 Ответить
Одно другому не мешает.
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30.04.2021 23:57 Ответить
Единственный генерал, который не отдал честь 4-ды уклонившемуся от призыва президенту
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29.04.2021 23:34 Ответить
Комедійному актору який грає роль президента.
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29.04.2021 23:37 Ответить
оно даже не актёр... так, xeровый клоун из самодеятельности...
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29.04.2021 23:57 Ответить
своим гнусавым голоском и выпучеными глазами напоминает такого же поца из Одессы Бориса Сичкина в роли конферансье из фильма "Неуловимые мстители" и продолжениях.
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30.04.2021 01:44 Ответить
да - было такое
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29.04.2021 23:41 Ответить
бо він поклав на піаніста його ж прибор
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29.04.2021 23:56 Ответить
Ще Грицак.
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30.04.2021 00:17 Ответить
Світлано, "нє отдалі чєсть" (на паРаші) або ж "не виконали військове вітання" (термін зі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-14#Text Стройового статуту Збройних Сил України ) навіть https://youtu.be/eT8CcQra_rU два генерали - Луньов та голова СБУ Василь Грицак .
Чому? Стосовно Луньова були пояснення:
- від Хомчака - "У тому, що дехто не віддав військове вітання президенту, я не бачу ніякого подвійного дна. По-перше, я чудово знаю генерала Луньова, ніяких викликів він не кидає, він добросовісний, порядний генерал, який виконує свої обов'язки. Можливо, перехвилювався." (https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/24/7216014 тут )
- від самого Луньова - "Ніякого подвійного дна у цих діях немає. Це рефлекторна дія без будь-якого підтексту. Ті, хто проходив службу в армії, знають, що при перебуванні в розгорнутому одношеренговому строю рука до головного убору не прикладається. Незважаючи на те, що нас інструктували. Але це суто рефлекторна моя необачність." (https://www.radiosvoboda.org/a/news-komanduvach-sso-zelenskyy/30073167.html тут )
Стосовно Грицака ніяких пояснень не було. Схоже, що це дійсно був його свідомий демарш.
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30.04.2021 09:47 Ответить
Респект!
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29.04.2021 23:35 Ответить
а это разве не французская награда?
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29.04.2021 23:40 Ответить
Орден «Легио́н почёта» (англ. Legion of Merit) - военная награда США, вручаемая военнослужащим Вооружённых сил США, а также военнослужащим дружественных государств, за исключительные и выдающиеся заслуги и достижения по службе в чрезвычайной обстановке.
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29.04.2021 23:47 Ответить
хм. не знал. знал только про французскую
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30.04.2021 00:00 Ответить
там "орден почетного легиона " и он в виде креста .
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30.04.2021 07:21 Ответить
так в заголовке написано как раз "орден почетного легиона"
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30.04.2021 08:56 Ответить
Гнусавый поц уже зеленеет от желчи и досады. Ему генерал руки не подал, а Байден его награждает.
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30.04.2021 01:47 Ответить
Кацап, ти-б, хоч, не "палився" так тупо... Ми розуміємо, що у вас, як каже ваш колишній міністр "культури", Мединський, хромосома 49-та є, і ви поголовно хворі хворобою Дауна, але не треба ж так відкрито про це свідчить!... Пояснюю для "розумово обмежених" кацапів, що не вміють користуваться Вікіпедією - ця "толпа" на парадах на день незалежності Франції, має право йти в олоні з примкнутими багнетами, як військове з"єднання, що заслужило цю честь своїм геройством на полі бою....
Французский легион был создан https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 9 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1831 года королём https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I Луи-Филиппом I на основе нескольких https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeaux_et_uniformes_des_r%C3%A9giments_%C3%A9trangers_au_service_de_l%27Ancien_R%C3%A9gime полков-предшественников .
О́рден Почётного легио́на (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Ordre national de la Légion d'honneur) - французский национальныйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) орден (организация) , учреждённый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82 Наполеоном Бонапартом https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 19 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1802 года по примеруhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0 рыцарских орденов .
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30.04.2021 08:30 Ответить
Синку, перед тим, як на мене "наїжджать, хоча-б, поцікавився, на КОГО наїжджаєш...
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30.04.2021 19:29 Ответить
Да-да. Толпа.
Правда вооружённая, снаряжённая, обеспеченная и защищённая Францией.
Нормальные такие наёмники)))
Там где страшно самим "лягушатникам", там нормальные бойцы легиона.
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30.04.2021 08:42 Ответить
В пропаганде, Ваше умозаключение сравнивается с технологиями "Подмена" и "Смещение акцентов".
Изучайте.
Заодно, изучите моральную сторону "заробитчан".
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30.04.2021 19:37 Ответить
за что?
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29.04.2021 23:48 Ответить
спросила Му-му на свойом собачьєм язике.....
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29.04.2021 23:51 Ответить
"за исключительные и выдающиеся заслуги и достижения по службе в чрезвычайной обстановке"
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29.04.2021 23:51 Ответить
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30.04.2021 00:06 Ответить
За шоколадку, если читать не умеешь...
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30.04.2021 00:03 Ответить
а валоде дадут ?
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30.04.2021 00:18 Ответить
Валодя отримає орден почесної жопи.
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30.04.2021 00:23 Ответить
прообраз гнусавого Сичкин в америке написал мемуары как он "воевал" вместе с Жуковым. Интересно, Ознакомтесь, Они вместе бухали и пели кабацкие песни, а маршал Жора учился играть на баяне и разучивал только эти пошляцкие песни а его адьютатанты, генералы, были официантами. Так же и "наше ясносолнышко" учится играть на рояле(пианино,фортепиано) только одним прибором. Всяким Гилельсам,Ойстрахам ух как далеко до "мастера".
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30.04.2021 02:00 Ответить
Перепрошую а до чого цей псалм ? Мова тут взагалі про інше
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30.04.2021 06:41 Ответить
Борис Січкін.
Участник Великой Отечественной войны. С 15 июня 1941 года в составе Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа.
В 1941-1946 годах - во фронтовом ансамбле, в 1947-1948 годах - солист Ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А.В. Александрова, в 1948-1966 годах - артист Москонцерта.
У нас таких, в армії, називали "балалайкин полк"...
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30.04.2021 08:35 Ответить
Было-было)))
Для подобных сичкиных, существовало даже отдельное балалаечное училище))))
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30.04.2021 08:46 Ответить
Це натяк на Львівське? Це "не в тему"... Там готували військових журналістів на одному факультеті, а на другому - начальників клубів і Будинків офіцерів... Його, дійсно, називали "балалаєчним", але до підготовки артистів воно прямого стосунку не мало. У "ансамбли песни и пляски" набирали після призову на строкову службу. Спочатку вони прибували у звичайну в/ч конкретного округу. Потім їх документи вивчалися у стройових відділах. Якщо вони мали відповідну освіту, про це повідомляли у "кадри" округу. І потім, за необхідності, їх переводили у ці ансамблі. Так само робили і при відборі у спортроти. Коли строкова служба закінчувалася, вони могли залишиться на надстрокову... (зараз це "служба за контрактом").
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30.04.2021 08:57 Ответить
Я знаю, как набирали всяких артистов и совместно с ними спортсменов. В ВДВ, их (спортсменов) сразу в парашютную команду дивизии забирали.
Пример "балалаечного"... Это к тому что, 4 полновесных года, учиться на "начальника клуба". Это реально очень серьёзно было))) Зато, от большого желания, ВС умудрялись ещё и "пиджаков" набирать. Некомплект командиров взводов. Вот уж реальность!
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30.04.2021 09:11 Ответить
Дарма ти так легковажно оцінюєш "начальників клубів"... На своєму місці вони були "гвинтиками" радянської системи пропаганди. Ми від цієї системи до цих пір "відкашляться" не можемо... В умілих руках пропаганда - серйозна зброя" - "Порошенка "зіпхнули" саме завдяки вміло вибудуваній системі пропаганди та агітації... Так, вона (потім), виявилася брехливою... Однак, своєї мети досягла - Порошенка усунули від влади...
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30.04.2021 09:25 Ответить
Суть пропаганды, мне втемяшили в голову, ещё до срочной службы. Было с чем сравнивать. Проживание за границей и проживание в совке. Дальше только глубокое ныряние и отряхивание от маразма.
Я не про пропаганду. Про суть обучения. Взяв за основу данные по политическим училищам совка, можно долго биться головой об стену))) Но иметь отдельный факультет "начальников клубов". Реально - нельзя стоять рядом с падающей бомбой. Точно с таким расчётом, можно было содержать факультет "помощников командиров по точному пулемётному огню" или "начальников отделов по тяжёлым пулемётам". Однако... Епишев, был доволен, своим стадом)))
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30.04.2021 09:57 Ответить
Результат73% ...видно? думай...
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01.05.2021 07:51 Ответить
Против них думать не нужно. Они сами себя прибьют, сожрут и забудут. Этим, они уже успешно занимаются. Правда, не сознаются и никогда это не сделают.
Беда, в том что, их действия вызывают водоворот говна.
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01.05.2021 14:56 Ответить
Тем самым США показывают малоросу-***********, мол даже и не думай "реформировать" армию. Это аванс не только Луневу а и всем, кто на стороне добра.
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30.04.2021 07:54 Ответить
 
 