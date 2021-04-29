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На ключевых постах в ГФС расставлены люди, приближенные к начальнику ГУ по борьбе с финпреступлениями Ткаченко, - "слуга народа" Холодов

На ключевых постах в ГФС расставлены люди, приближенные к начальнику ГУ по борьбе с финпреступлениями Ткаченко, -

Вертикаль Государственной фискальной службы состоит из "своих людей" на ключевых постах, которые заинтересованы в "сливе" борьбы с теневыми рынками.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Слуги народа" Андрей Холодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Из публикаций в прессе стало известно, что некто Андрей Гмырин – бывший замначальника БЭП города Киева и сотрудник Миндоходов во времена Януковича – фактически управляет ключевыми подразделениями центрального аппарата ГФС и рядом региональных офисов через Владимира Ткаченко – начальника ГУ по борьбе с финансовыми преступлениями", - утверждает Холодов.

По его словам, ключевые посты в ГФС занимают люди, приближенные к Ткаченко, а именно:

  1. Виталий Ясинский – начальник главного управления внутренней безопасности ГФС.
  2. Виталий Беспятчук – и.о. замначальника ГУ ГФС в Киеве.
  3. Ярош – первый зам Ткаченко в главном управлении по борьбе с финансовыми преступлениями.
  4. Вадим Шубин – и.о. начальника ГУ ГФС Киева.
  5. Любомир Лоневский – и.о. начальника ГУ ГФС во Львове.
  6. Владимир Костенко – советник Мельника. Он тоже, кстати, до 2014 года работал в Миндоходов.
  7. Сергей Копица – и.о. начальника ГУ ГФС в Киевской области.
  8. Максим Резниченко – начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

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"В 2013 году нынешний глава ГФС Вадим Мельник работал вместе с Андреем Гмыриным в Миндоходов и сборов, которое возглавлял беглый Александр Клименко. ... Вот так сегодня создана вертикаль в ГФС из "своих людей" на ключевых постах. Как утверждают СМИ, таким образом Гмырин полностью контролирует Мельника", - пишет Холодов.

Также, по его данным, именно в интересах Ткаченко и Гмырина Мельник начал реорганизацию ГФС, ведь хаос во время перемен позволяет увольнять часть людей и назначать на их места свои кадры.

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"Пишут, что главная цель всего этого – пролезть любым способом в структуру БЭБ. Теперь становится понятным, почему ГФС не показывает никаких результатов в борьбе с теневыми рынками. Им всем просто выгодно максимально затягивать и сливать дела", - добавил Холодов.

На ключевых постах в ГФС расставлены люди, приближенные к начальнику ГУ по борьбе с финпреступлениями Ткаченко, - слуга народа Холодов 01На ключевых постах в ГФС расставлены люди, приближенные к начальнику ГУ по борьбе с финпреступлениями Ткаченко, - слуга народа Холодов 02
На ключевых постах в ГФС расставлены люди, приближенные к начальнику ГУ по борьбе с финпреступлениями Ткаченко, - слуга народа Холодов 03

Автор: 

коррупция (8556) Холодов Андрей (77) ГФС (3598)


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Сам Холодов теж тютюновий барига. Короче Зе-банда - суцільна болото.
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30.04.2021 06:32 Ответить
 
 