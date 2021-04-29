В следующий раз к Лукашенко поедет делегация украинских депутатов, - слуга народа Шевченко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил 29 апреля, что намерен снова поехать в Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "Буквы",

Он заявил, что 20 апреля в Минск ездил по приглашению Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

"Меня Лукашенко пригласил лично. (...) Эта встреча была первая, ознакомительная. Еще будут. Мы расставили акценты, что будем держать коммуникацию, что в следующий раз я приеду не один – потому что ряд депутатов народных проявили желание поехать, посмотреть, познакомиться (имеется в виду с парламентариями), и налаживать связи, потому что мы соседи", – заявил нардеп.

По его утверждению, среди желающих поехать в Беларусь для встреч с местными парламентариями есть нардепы от правящей в Украине партии "Слуга народа".

"И от "Батьківщини" есть, с ОПЗЖ есть, из других групп", – сказал Шевченко.

Визит 20 апреля, по его словам, был связан "с вопросами медицинского характера и экономического характера".

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