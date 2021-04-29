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В следующий раз к Лукашенко поедет делегация украинских депутатов, - слуга народа Шевченко

В следующий раз к Лукашенко поедет делегация украинских депутатов, - слуга народа Шевченко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил 29 апреля, что намерен снова поехать в Беларусь.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "Буквы"

Он заявил, что 20 апреля в Минск ездил по приглашению Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

"Меня Лукашенко пригласил лично. (...) Эта встреча была первая, ознакомительная. Еще будут. Мы расставили акценты, что будем держать коммуникацию, что в следующий раз я приеду не один – потому что ряд депутатов народных проявили желание поехать, посмотреть, познакомиться (имеется в виду с парламентариями), и налаживать связи, потому что мы соседи", – заявил нардеп.

По его утверждению, среди желающих поехать в Беларусь для встреч с местными парламентариями есть нардепы от правящей в Украине партии "Слуга народа".

"И от "Батьківщини" есть, с ОПЗЖ есть, из других групп", – сказал Шевченко.

Визит 20 апреля, по его словам, был связан "с вопросами медицинского характера и экономического характера".

Также читайте: Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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Топ комментарии
+41
от гнида наглая и что он так и будет свободно продолжать свою антиукраинскую практику?
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29.04.2021 23:59
+34
Вау! Зеленський не тільки «нє пасаділ», він його навіть із партії не звільнив! Українці повели себе з Порошенко як звичайні лошари і зрадники. Сором.
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30.04.2021 00:08
+32
Кремлівські гниди нахабніють день у день!!!)))
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30.04.2021 00:04
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от гнида наглая и что он так и будет свободно продолжать свою антиукраинскую практику?
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29.04.2021 23:59 Ответить
интерестно где батальоны нац жонов и правых секторов...ааааа в схронах сидят а могли б его протеребонькать..
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30.04.2021 00:39 Ответить
Ты бы не ехидничал по поводу правого сектора, во всяком случае. Эти ребята были первыми и на майдане и на фронте, пока ты дрочил на монитор. А такие говнодепутаты уж точно не их забота.Обратись к СБУ. Слабо?
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30.04.2021 01:37 Ответить
коли не зявиться хтось перший хто почне наводити порядок всередині країни, ті хто першими йшли на Майдан і на фронт дуже швидко закінчаться а разом з ними закінчиться і вільна та незалежна Україна.
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30.04.2021 10:05 Ответить
эти ребята шестерки путина и тягнибокоская зараза..нелегальные банды
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30.04.2021 10:50 Ответить
В глаза скажешь? Уже вижу твои обоссанные портки.
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30.04.2021 11:25 Ответить
это факт все спонсируетьсЯ с кремля
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30.04.2021 18:35 Ответить
Будет
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30.04.2021 01:07 Ответить
на ПМЖ, - Ростов не резиновый)
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30.04.2021 00:00 Ответить
не переживай, в норильске, воркуте и анадыре мест хватит на всех
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30.04.2021 09:00 Ответить
Кремлівські гниди нахабніють день у день!!!)))
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30.04.2021 00:04 Ответить
Их власть сейчас. Каков поп ...
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30.04.2021 00:31 Ответить
Вгодований.
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30.04.2021 00:07 Ответить
Вау! Зеленський не тільки «нє пасаділ», він його навіть із партії не звільнив! Українці повели себе з Порошенко як звичайні лошари і зрадники. Сором.
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30.04.2021 00:08 Ответить
Порошенку потрібно було менше займатись гешефтами з урками Януковича та Медведчуком,а робити щось для України і українців,та не намагатись стати путінським гауляйтером України,підписуючи у Мінську пункти коли спочатку вибори у Лугандоні,а потім контроль над кордоном.І право "вєто" Лугандону на любе зовнішньополітичне рішення України-тобто прощавай ЄЕС і НАТО.
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30.04.2021 06:16 Ответить
какай вы умны.. а почему не президент... все бы сами сделали. так что заткн**есь.
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30.04.2021 08:48 Ответить
Выдать этим героям новые фуфаечки...
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30.04.2021 00:09 Ответить
видно распробовал даренную водку и шоколад
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30.04.2021 00:14 Ответить
Ему Лука мешок картошки обещал.
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30.04.2021 06:00 Ответить
валить надо кгбшную нечисть
в прямом смысле валить как свиней
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30.04.2021 00:15 Ответить
Заводи свой диван и вперед валить! Или валилка не выросла?
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30.04.2021 07:43 Ответить
О, господи! Неужели это наш вечный удел тусоваться в компании с кучкой отверженных диктаторов вдалеке от цивилизованного мира?
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30.04.2021 00:16 Ответить
яБацька виступає в ролі переговорного пункту між ЗЄшмарклею та Х...лом?
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30.04.2021 00:17 Ответить
Мозгов ноль...
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30.04.2021 00:22 Ответить
У него голова для того, чтобы туда есть...
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30.04.2021 00:36 Ответить
В следующий раз к Лукашенко поедет делегация украинских депутатов, - слуга народа Шевченко
И желательно с билетом в один конец.
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30.04.2021 00:28 Ответить
Не раз напоминал классику жанра. Очень давно в одной стране, одна дура предложила народу есть пирожные раз нет денег на хлеб. Народ сразу по быстрому дуре башку отрубал, а мужу даже раньше успели. А потом на Гревской площади 3 месяца в три смены работала гильотина, бошки таскали корзинами и носильщики просили подменить---падали от усталости. Что вышло у них в сухом остатке. Лучшее в мире вино, сыр, атомное оружие по закону и чемпионы мира по приезду туристов--86 мил. чел в год! Умножте ну пусть на 300 евро---ну как доходик?. За Бастилию нет смысла говорить--завалили за ночь и сравняли землю. Можно было и не трогать конечно. Тогда бы ещё больше приезжали смотреть.
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30.04.2021 00:51 Ответить
Кастрация и депортация...
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30.04.2021 00:32 Ответить
По его утверждению, среди желающих поехать в Беларусь для встреч с местными парламентариями есть нардепы от правящей в Украине партии "Слуга народа".
"И от "Батьківщини" есть, с ОПЗЖ есть, из других групп", - сказал Шевченко.
Так пускай они собирается все вместе, и валят туда нах на ПМЖ.
Я думаю, что с такой "утратой" мы как-нибудь смиримся. ))
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30.04.2021 00:34 Ответить
Народам надо дружить.
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30.04.2021 00:36 Ответить
Народам треба дружити, але не уродам проти народів.
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30.04.2021 00:41 Ответить
в том то и дело,что поддерживая Луку, можно вызвать ненависть всего беларуського Народа.который против Луки
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30.04.2021 00:50 Ответить
Дружить могут вася и петя. А сказками про "мышебратьев" уже сыты. С какого я должен "дружить" с твоим лукой только потому что он из Белоруси?
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30.04.2021 01:10 Ответить
А для группы депутатов выезжающих на встречу с Лукашенко, по заявкам наших радиослушателей,звучит песня группы Ленинград "Ехай на х..й!"
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30.04.2021 00:39 Ответить
Никаких судов не надо. Просто забивать их, чтобы боялись на улицу выйти.
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30.04.2021 00:45 Ответить
"Меня Лукашенко пригласил лично. (...) Эта встреча была первая, ознакомительная. Еще будут. Мы расставили акценты, что будем держать коммуникацию, что в следующий раз я приеду не один - потому что ряд депутатов народных проявили желание поехать Источник: https://censor.net/ru/n3262939

І НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЬ З БЕЛАРУСІ, ТІЛЬКИ АНУЛЮВАТИ ВАШЕ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
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30.04.2021 00:50 Ответить
Хорошо бы группой, человек 320 и с билетом в один конец.
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30.04.2021 01:36 Ответить
Наверное избиратели СН должны быть довольны...
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30.04.2021 01:41 Ответить
Милости просим эту группу депутатов Верховной Рады на Беларусь!🇧🇾 Очевидно, что в Украине в подавляющем большинстве здравомыслящие граждане и выражающие их интересы политики!
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30.04.2021 02:22 Ответить
он сказал, что есть группа депутатов такая, а ты и поверил... вот погоди, его выгонят скоро из фракции - будет первый парень на селе, готовый лидер "группы")
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30.04.2021 03:57 Ответить
Кто его вынонит? Дубинский с Бужанским или Арахамия со Стефанчуком? Не смешите мои тапочки! Эти ублюдки все в СН собраны для того, чтобы окончательно добить страну в целом и нас каждого, кто не при власти, по отдельности! Ну хоть 1 положительный пример от их ипучей деятельности может кто-то назвать за 2 года при власти???
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30.04.2021 07:56 Ответить
Шевченко не представляет ничьей позиции кроме своей и идет против линии партии власти, ему собираются заткнуть рот и изгнать из слуг за то, что он портит имидж Украины, не имея на то никакого права, он может как частое лицо переселиться к вам в ваше колхозное стойло и лизать задницу вашему агрофюреру... а больше он ничего не может, вот такие вот пироги, лукашист
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01.05.2021 01:50 Ответить
пи... шь как раз ты
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01.05.2021 08:43 Ответить
послушай еще раз, дурак и пи...дло, Арахамия это глава фракции Слуга Народа, несет ответственность за фракцию в Раде, послушай его, что он обещал Шевченко за это, никто в Украинском политикуме Лукашенко не поддерживает и не собирается иметь отношений с ним в плоть до его ухода с поста, для Украины твое Лукошенко превратилось в токсичное дерьмо, в том числе и для всего Западного мира, а Украина относится к Западному Миру, а не к твоему колхозному совковому, поэтому к Лукашенко могут поехать только некоторые ренегаты-дегенератыв частном порядке... все остальное твои фантазии и влажные поллюции таких долбодятлов как Шевченко, которому пора переходить во фракцию ВАТА ОПЗЖ
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01.05.2021 08:53 Ответить
Шевченко вирішив "досвід перейнять", як владу зберегти, коли новий Майден підніметься? Так в українців рот під вуздечку не "заточений", на відміну від білорусів... Та й досвід у людей уже є бойовий... Українці вже знають запах своєї і чужої крові, тому церемониться не будуть... І буде вже не Майдан, а "Коліївщина"...
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30.04.2021 04:24 Ответить
Я предлагаю...
1. Ввести военное положение
2. После ввода в действие ипункта1.
арестовать всю шоблу Шевченко и расстрелять их
3. Закончить акцию расстрелом ОПЗЖопников.
4. Исполнить Гимн Украины и сообщить что впредь так будет регулярно.
5. Исключить расстрел для дебилоидов и кретинов при наличии справок от психиатров.
Зту группу поместить в дурдом.
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30.04.2021 04:44 Ответить
Надеюсь в следующий раз,уже будут бить?
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30.04.2021 06:04 Ответить
І бажано, щоб боляче.
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30.04.2021 07:08 Ответить
Этот баран всем баранам баран....,кстати более 200 бульбашей Лукашеску воевали на стороне Дырляндии,об этом подробно написала в своей книге белорусская журналистка Екатерина Андреева под названием "Белорусский Донбасс",причем они даже не скрывали свои имена и фамилии и место проживания....
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30.04.2021 06:07 Ответить
Полностью поддерживаю Шевченко. Сейчас у Украины самый большой враг - те, которые собираются продавать землю. И остановить их некому. А я полностью против продажи земли.
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30.04.2021 06:48 Ответить
Так він же і голосував за продаж землі!
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30.04.2021 07:10 Ответить
ну тогда не зняю кому доверять. Тогда он двуличный, раз делает таким образом.
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30.04.2021 07:13 Ответить
во ты упоротый юлебот... когда уже вы прозреете?
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30.04.2021 07:57 Ответить
в чём прозревать - я против продажи земли
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30.04.2021 08:07 Ответить
Хай їдуть. В один кінець.
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30.04.2021 06:57 Ответить
Потiм їх на Фронт у шрафбат чи пiд рострiл
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30.04.2021 07:01 Ответить
І поїде, бо аванс треба відпрацьовувати, щоб не їздити потім в інвалідному візку.
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30.04.2021 07:04 Ответить
Надоел этот мусор в депутатской среде да ещё в годы семилетней войны Украины с российским оккупантом Московией, которая привлекает народы своих колоний к войне с Украиной.
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30.04.2021 07:05 Ответить
безкарність породжує хаос
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30.04.2021 07:25 Ответить
По его утверждению, среди желающих поехать в Беларусь для встреч с местными парламентариями есть нардепы от правящей в Украине партии "Слуга народа".
"И от "Батьківщини" есть, с ОПЗЖ есть, из других групп", - сказал Шевченко.Источник: https://censor.net/ru/n3262939
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30.04.2021 07:41 Ответить
Відправити з голой * пой на ПМЖ до коханого лукашенка
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30.04.2021 07:49 Ответить
С таварищем Путеном все согласовано!
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30.04.2021 08:11 Ответить
гнать таких "депутатов" поганой метлой из страны... люди,человеки, вы кого избираете?
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30.04.2021 08:40 Ответить
билетводинконец
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30.04.2021 09:09 Ответить
Не оскудеет гнидами земля украинская. Из каждой щели прут.
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30.04.2021 09:27 Ответить
хто обирає цих приматів у парламент країни?
як може опинитися примат у законодавчому органі?
чому вони і досі не в клітці?
хто відповість на прості запитання які цікавлять всю країну?
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30.04.2021 09:53 Ответить
Поедите всей "делегацией" с билетом в один конец,гниды прокацапские!
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30.04.2021 10:09 Ответить
твари
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30.04.2021 11:40 Ответить
Больше зебилов, хороших и разных!
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30.04.2021 19:38 Ответить
Молодец депутат смело отстаивает интересы своих избирателей! На Беларуси радушно примут и группу депутатов Верховной Рады, и украинских детей на лечение!
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30.04.2021 23:17 Ответить
Дебил, ты когда-нибудь слышал, чтобы Беларусы называли Украинцев хохлами? Заодно посчитай сколько Беларусов воюет в ДУКе! И про Жизневского не забудь, ублюдок!
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30.04.2021 23:26 Ответить
 
 